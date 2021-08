El Covirán Granada define su pretemporada y comenzará a trabajar el día 30 de agosto

El Covirán Granada regresará al trabajo el próximo lunes 30 de agosto y la dirección deportiva encabezada por Pablo Pin, que además de primer entrenador es director deportivo, tendrá a todo el plantel disponible salvo Pardina para comenzar la pretemporada. Tras los fichajes de Jacobo Díaz (Palma), James Ellisor (Sporting Portugal), Pere Tomàs (Gipuzkoa) y la contratación de Mamadou Niang (Real Betis), el técnico contará con once jugadores a sus órdenes.

No obstante uno de ellos, Joan Pardina, se encuentra lesionado y no estará disponible hasta bien entrada la campaña. Además, y como ya es costumbre, se quiere dejar una ficha libre en caso de ser necesario antes del inicio de la segunda vuelta ante posibles carencias. Así llegó, por ejemplo, Edu Gatell el curso pasado.

La plantilla

Con los puestos de base y el perímetro cubierto, los ala-pívots Jacobo Díaz y David Iriarte serán junto a Gatell y Niang los integrantes del juego interior. Tras la contratación del senegalés, Pin cuenta con un especialista en la pintura con capacidad de intimidación, que aportará rebotes y ayudará en ataque. Un año más, la polivalencia será fundamental en un conjunto que ha formado, a priori, una buena plantilla, con experiencia y más física que en pasadas campañas. Ya quedó demostrado en la recta final de la anterior temporada que para poder competir con garantías en busca del ascenso, que debe ser el objetivo del club, se necesita un punto más en el apartado físico, de ahí que en esa parcela se haya mejorado.

En principio, la único incógnita por ser un desconocido en nuestro país es el rendimiento de James Ellisor. Con una amplia carrera en Portugal y tras una mínima incursión en la segunda categoría del baloncesto francés, si el escolta estadounidense rinde como se espera de él, a buen seguro que dará un salto de calidad a una plantilla que partirá como una de las favoritas junto a Estudiantes o Coruña.

Pretemporada

Los rojinegros ya han concretado sus partidos de pretemporada. Antes de que el 8 de octubre dé comienzo la temporada en Valladolid, van a disputar un total de seis encuentros amistosos, los mismos que en la pasada pretemporada. El primer duelo de preparación lo jugará en el Palacio de Deportes el 8 de septiembre ante Alicante. Posteriormente viajará a Madrid para medirse a Estudiantes, el gran favorito de la LEB Oro (11 de septiembre). Cinco días más tarde se medirá en el Pabellón Veleta (debido a que el Palacio está ocupado por conciertos) al Melilla, con el que jugará también el día 18 en la misma instalación. La presentación ante su afición, dado que el resto de encuentros serán a puerta cerrada, le medirá a Estudiantes, que le devolverá la visita el domingo 26 en una nueva edición del Memorial José Enrique de la Cruz. Para cerrar, a siete días de iniciar la competición oficial, se verá las caras en tierras levantinas ante Alicante (1 de octubre).

Por lo que se refiere a la campaña de abonados, en la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se está satisfecha con la respuesta de la afición nazarí. En concreto, han renovado prácticamente el 90% de los que eran abonados, se han hecho algunos nuevos y, entre ellos, han vuelto a abonarse aficionados que el año pasado no lo hicieron ante la incertidumbre existente por la pandemia y la posibilidad de no poder acudir a presenciar los partidos de su equipo, como así fue durante gran parte del curso. La posibilidad real de que desde el primer choque los seguidores puedan acudir a la instalación del Zaidín en una cifra mucho mayor al de la pasada campaña, es un aliciente más en la décima temporada de la historia de la entidad.