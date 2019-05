De Los Cármenes a la Plaza del Carmen

Apretones de manos, algún que otro abrazo, y cordialidad entre los principales candidatos a la Alcaldía de Granada citados por esta redacción en el estadio de Los Cármenes. El escenario invitaba a la deportividad, y de esa manera se comportaron los protagonistas de la foto que marca el pistoletazo de salida a las elecciones municipales.

Luis Salvador quería hacerlo en igualdad de condiciones. Rehusó una imagen escalonada de los cabezas de lista ya que "todos partimos desde cero", por lo que propuso, pegado a la línea de cal de la banda, simular una salida de atletismo. Bromeaba Francisco Cuenca con la idea, aunque claro, con el 'lorenzo' que caía sobre la ciudad y la humedad del césped, tampoco era cuestión de sudar y estropear los trajes.

El estadio, lo cierto, es que da para hablar de deporte. Y algunos candidatos así lo querían hacer. Mayo no sólo es el mes decisivo para dibujar los próximos cuatro años de Gobierno de la ciudad, sino también el mes donde los equipos que han hecho bien sus deberes durante el año obtienen el derecho a soñar con cotas importantes. Y en Granada, se presenta apasionante.

Era Los Cármenes, pero Sebastián Pérez no se olvidaba del baloncesto que juega justo al lado. "Ya han cumplido el objetivo pero pueden luchar por algo más. Palma me parece un rival duro", comentaba el candidato del PP sobre las opciones del Covirán Granada en los play offs de ascenso a ACB. Quien parecía encontrarse más a gusto en este ambiente deportivo era Pérez, al que todavía le dolía el empate del Granada CF en Oviedo: "Es que no metemos gol. Y para una vez que marca Ramos, lo anulan".

El estadio recibió a los candidatos con un aspecto impresionante. Cálido, oloroso, y con el césped un pelín alto. Trabajadores del club daban los últimos retoques a la instalación, que en pocos días iba a recibir a la reina Letizia en la final de la Copa de su propio nombre. Francisco Cuenca se congratulaba del nuevo aspecto de las torretas de iluminación del campo, a las que se les ha dado una mano de pintura para borrar las cicatrices de la corrosión.

Onofre Miralles también habló de fútbol, muy confiado en las opciones de subir del Granada. “Lo están haciendo muy bien”, dijo. Un nombre, el del candidato por Vox, que los más granadinistas asocian a aquellos últimos años en el viejo Los Cármenes, y al talentoso mediocampista canario Onofre del Rosario. Al término de la sesión, en el mural interior que hay en los pasillos del estadio, Miralles observaba los nombres de todos los jugadores de la historia del club. ¿Buscaría a su homónimo?

Marta Gutiérrez, líder de Vamos Granada (un nombre muy apropiado para el escenario, ciertamente), aparecía más tarde, pero lo hizo por el túnel de vestuarios, como mandan los cánones. Por la puerta grande. Y Antonio Cambril confundía la pregunta del periodista sobre si vamos a subir. “Las encuestas así lo dicen”, dijo cuando la cuestión era más bien deportiva.

De Los Cármenes a la Plaza del Carmen. Los candidatos bajarán a la arena política en las dos próximas semanas. Aunque esta vez podrían decir que han bajado a la hierba política.