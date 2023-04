Paco Cuenca pone a Granada mirando a Paco Cuenca: el candidato a alcalde del PSOE presenta a su equipo

Se llama Paco Cuenca pero podría haber sido perfectamente Joe Biden o Barack Obama. De la humildad de otros partidos a la alegre solemnidad del PP el viernes, el PSOE ha optado por el baño de masas y la comunión del socialismo de la capital para presentar en sociedad su candidatura a la reelección como alcalde de Granada, espera, se supone, que con menos vicisitudes como le llevaron al bastón de mando de la plaza del Carmen hace dos años. Al acto del sábado se le notó que los jefes de campaña han bebido mucho de cómo son unos comicios en Estados Unidos y el propio Cuenca, que también tiene mucho sentido del espectáculo, se sumó al show. La verborrea que siempre parece infinita del candidato, el dominio del espacio y del lenguaje, sumado a una producción audiovisual y puesta en escena que, pese a ser unas elecciones municipales, tenían un carácter de reto mucho mayor. "Mirad lo que hemos hecho en 18 meses con esta ciudad; imaginad lo que podemos hacer en cuatro años más", dijo Paco Cuenca tras hacer subir uno a uno a los 29 componentes de su lista. "El mundo mira a Granada", sentenció.

A Cuenca realmente no le hacía falta una presentación. Él solo podía con todo. Pero había que darle un guion al acto, que empezó con mucho, mucho retraso, y que se alargó hasta cerca de las dos de la tarde cuando la convocatoria oficial se hizo a las once menos cuarto. Amenizaba la previa música rockera española, ochentera, aunque no la canción que ahora está de moda. Radio Futura, Los Rodríguez o Héroes del Silencio con Entre dos tierras, una canción que suena a indecisos, algo muy electoral, pero que es un temazo. Salvo para una señora sentada en un banco del Parque García Lorca, que ha sido ahí donde ha tenido lugar el acto, que se quejaba del género musical escogido para amenizar la larga espera. "Qué histriónica", le decía al marido.

Cuenca apareció media hora más tarde sobre el mejor horario previsto por la organización (sic), ofreció un 'canutazo', como se dice en el argot, a los periodistas, y desapareció. Se fue a la puerta de la casa de la Huerta de San Vicente para empezar el espectáculo. Una entrevista informal de la periodista Marta Maldonado, que a lo lejos parecía su homóloga de profesión Cristina Teva, la que suele estar en la alfombra roja de los premios Oscar entrevistando a los nominados para Movistar, antes Canal Plus. Parecido asombroso. El aún alcalde y ahora candidato no tardó en 'vender' las bondades de su gestión en un entorno lorquiano mientras caminaba hacia el principio de una hilera de sillas de plástico que dejaba un pasillo central. En ellas, cerca de 400 personas del partido y diferentes asociaciones, colectivos, además de militantes, le esperaban para un agasajo que duró cinco Bienvenidos de Miguel Ríos. Daba tiempo a ir y pagar el ticket de la ORA y volver. Varias veces.

Entre el público presente, mucho socialismo. Desde los diputados nacionales Elvira Ramón o José Antonio Montilla, pasando por la subdelegada del Gobierno Inmaculada López Calahorro, o la parlamentaria andaluza Olga Manzano, y cómo no, con el presidente provincial del PSOE y de la Diputación de Granada, José Entrena. También los nostálgicos pudieron ver, después de mucho tiempo sin aparecer en un acto público, al exalcalde José Moratalla, que arropó a Cuenca en su presentación junto a otro regidor socialista de la ciudad, Jesús Quero. También estaba el actual concejal de Deportes José Antonio Huertas, que accedió a su acta de edil dentro de la candidatura de Cs en 2019 y que, con su voto favorable, permitió el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento en 2021 junto al del anterior alcalde, Luis Salvador, quien no apareció por la Huerta.

Cuenca subió al escenario y se lo comió. Con un micro inalámbrico y libertad de movimientos, apenas le hacía falta el sustento de la periodista que le acompañaba. Uno a uno presentó a los 29 componentes de la lista, a los que demostró conocer y mostrar una afinidad cercana a lo familiar. Con los nuevos, sobre todo: "Tengo la enorme suerte de contar en este proyecto con personas de reconocido prestigio". Por ejemplo, el médico e investigador Joan Carles March, además de independientes como la ex directora del Palacio de Congresos, Eva Fernández Romero; el joven empresario Alejandro Valero, miembro de la directiva de AJE; o la actual codirectora de la Feria del Libro de Granada, Mariana Lozano. "Se trata de un equipo sólido, compacto, sin fisuras, con presencia en todos los distritos y que tiene muy claro que quiere lo mejor para su ciudad y que seguirá luchando para ello desde todos los ámbitos".

De este equipo destaca también la continuidad de figuras como Ana Muñoz, Jacobo Calvo, Raquel Ruz, Eduardo Castillo, María de Leyva, Nuria Gutiérrez y Francisco Herrera, equipo que ha abierto "puertas inimaginables hace unos años para Granada, con grandes hitos que nos han llevado a tener un presente excelente y un futuro cargado de proyectos ilusionantes; además de una ciudad mucho más habitable y

amable, que mira a sus barrios y busca la calidad de vida de las personas con nuevas zonas verdes y espacios públicos mejorados".

"Han tenido que reflotar esta ciudad en tiempo récord tras una pandemia y la irresponsabilidad del PP de abandonar sus funciones de gobierno", criticó Cuenca la anterior mandato de Cs y PP hasta que se rompió el pacto de Gobierno. "Aquella Granada aislada del mundo, enfrentada a todas las administraciones y que andaba sin rumbo mientras otras ciudades construían un futuro sólido para frustración de muchos granadinos" que ha cambiado. "Estamos haciendo otra Granada; una Granada completamente diferente, una Granada que se abraza al futuro a través de un presente que ya es espectacular y que lo seguirá siendo los próximos cuatro años con el apoyo de este grupo de hombres y mujeres que hoy me acompañan", remarcó.

Cuenca ha afirmado que llega a estas elecciones con la serenidad, la seguridad, la experiencia y el orgullo de haber logrado grandes cosas "antes inimaginables para Granada; con un modelo de gobierno basado en el consenso, en llegar a acuerdos, en desechar los líos y afrontar el día a día desde la lealtad institucional y con la conciencia muy tranquila por haber defendido a Granada con uñas y dientes delante de quien haga falta". "En este año y medio hemos trabajo y soñado a lo grande y eso nos ha permitido conseguir que Granada vaya a ser la sede de la ceremonia de los Premios Goya en 2025, de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas este próximo mes de junio o sede oficial de la Cumbre Europea de Jefes de Estado prevista en otoño en nuestra ciudad, entre otros muchos hitos", enumeró el candidato, que cerró el acto como lo inició: rodeado de socialismo.