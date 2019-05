El calentamiento previo para rendir en la campaña

Vaya por delante el agradecimiento a los candidatos, asesores y gabinetes por ponerse a disposición de este periódico en una época complicada, no ya sólo por la agenda apretada de estos días sino por guardar sus manías, sus reticencias y sus egos en un cajón y prestarse al ofrecimiento de Granada Hoy a pecho descubierto y con total cordialidad. Aunque, es evidente que una campaña va de figurar –que se lo digan a Luis Salvador y su estudio morfopsicológico que ha dado la vuelta al país– y sería insensato moverse de la foto, de la que sea.

Incluso, en un escenario a priori tan raro para este tipo de montajes como el estadio de Los Cármenes que, sin embargo, abrió la veda a la imaginación y a las pasiones infantiles que esconde el deporte. Tanto, que entre la numerosa delegación de periodistas, políticos y asesores a más de uno le entraron ganas de vestirse de corto y echar a suertes dos onces de juego.

"Ponemos a Sebas de portero, a Paco Cuenca de defensa central, le hago un túnel y meto gol", bromeaba el candidato de Ciudadanos, Luis Salvador, antes de prepararse para las atípicas fotos de candidatos sobre el tapete de Los Cármenes. Un terreno de juego que, por cierto, no pudieron pisar los seis aspirantes a la Alcaldía. No por una cuestión de superstición para no gafar al Granada CF en su campaña particular sino porque los operarios del club estaban haciendo los trabajos pertinentes en el césped.

Eso sí, a Antonio Cambril no se le avisó de esta circunstancia y, por un momento, quiso ponerse en las botas de Cruyff entrando al campo hasta que un "¡eh, Antonio!" Le devolvió al asunto político.

Con ganas de jugar Luis Salvador propuso una pachanga con Sebastián Pérez de portero y Francisco Cuenca como víctima propiciatoria de un caño. A algunos candidatos les faltaba vestirse de corto y saltar al césped para jugar un partidillo

Decíamos que una de las cosas que más llama la atención de estas tradicionales fotos conjuntas antes de unas elecciones es la capacidad de los políticos de respetarse y hablar con todos sus oponentes como si fuera una charleta amigable con viejos conocidos cuando durante los 15 días de campaña o, incluso, al rato de salir del estadio van a volar los cuchillos. Quizás, de ahí, que la tercera acepción del diccionario de la palabra político sea la de "cortés, urbano" y la cuarta "cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto".

Otro punto a favor de los candidatos –para ponerles los puntos sobre las íes ya habrá tiempo– fue su puntualidad. Por orden, el primero en llegar fue un novato en estas lides como Onofre Miralles, de Vox, que esperaba antes de tiempo en la puerta de Los Cármenes cual directivo esperando la llegada de sus jugadores.

Acto seguido, apareció Sebastián Pérez, quien guardó unos minutos en el coche de equipo para 'diseñar la estrategia del partido' y en tercer lugar se personaron Cambril y Salvador, tanto monta monta tanto, hablando muy tranquilamente. Quién lo diría cuando el primero era el azote desde las columnas que le tocaría hacer de político en sentido estricto con aquellos a los que diseccionaba finamente con las teclas.

En quinto lugar, pero dentro de hora, llegó Cuenca, que por primera vez en su carrera se presenta a una foto de este tipo con el 'traje de alcalde'. Y la única que llegó un pelín tarde fue Marta Gutiérrez, la única mujer de una foto en unas municipales en las que vuelve a haber mayoría de candidatos.

Tras el calentamiento, vino el pitido inicial con la sesión de fotos a cargo del 'director de orquesta' Carlos Gil que bajo un sol abrasador –veremos cómo quema cuando llegue el día 26– fue guiando a los candidatos en las respectivas escenas en el césped, en la grada y a la salida de los vestuarios. Con mucha profesionalidad, apretón de manos con los contrarios y a seguir corriendo que la campaña ya está en marcha.