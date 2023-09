Los cambios en Cetursa abren la polémica: "Sierra Nevada se va a gestionar desde un despacho de Sevilla"

Desde el pasado 16 de septiembre, la gestión económica, contable y presupuestaria de Cetursa, la empresa pública que explota Sierra Nevada, se encuentra en manos de la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, un cambio adelantado por este periódico y que no ha tardado en provocar reacciones por parte del PSOE. Esta delegación de competencias implica, en palabras de la parlamentaria socialista Olga Manzano, que "ahora sí, Sierra Nevada se va a gestionar desde Sevilla".

La parlamentaria ha criticado duramente esta decisión "que afecta negativamente a Granada", provocando que la provincia pierda "toda capacidad decisoria". En palabras de la socialista, a partir de ahora todo lo referente a planificación y el desarrollo de la actividad en la estación y los fondos europeos que se vayan destinar a Sierra Nevada se van a gestionar desde la ciudad hispalense.

"Solo hay que hacer una lectura comprensiva de la resolución para darse cuenta de que a partir de ahora ninguna de las decisiones importantes o relevantes que haya que tomar con respecto al funcionamiento o a la gestión de Sierra Nevada se van a tomar en Granada, sino que se van a hacer desde un despacho en Sevilla por un director general que no conoce, que no vive, que no siente ni padece el día a día de la estación", ha afirmado la socialista, para añadir que este director "sí va a tener toda la capacidad para poder decidir en el ámbito económico aquello que estime conveniente".

En la resolución publicada en el BOJA se justificaba esta medida alegando que se iba a "agilizar y simplificar la gestión presupuestaria, contable y económica vinculada a Cetursa, S.A.", además de "alcanzar un óptimo nivel de eficacia y eficiencia en la instrucción y resolución de los procedimientos derivados de dicha gestión". Un motivo que no convence a los socialistas, para quien esto es "un paso gigante para continuar con el desmantelamiento de Sierra Nevada", en palabras de Manzano, quien se ha preguntado, retóricamente, cómo se va a poder cumplir el objeto social de la sociedad, tal y como establecen los estatutos, "con agilidad y con rapidez", sí el consejero delegado (que ahora va a ser un "mero elemento decorativo", según los socialistas), ni siquiera va a disponer de capacidad decisoria en lo económico.

El ejemplo del Parque de las Ciencias

Llegados a este punto, Manzano ha puesto sobre la mesa algunos ejemplos de lo que para el PSOE es el desmantelamiento que desde hace años está realizando el gobierno de Juanma Moreno de la empresa pública. Así, la parlamentaria se ha referido concretamente al Parque de las Ciencias, cuando "trasladó en el año 2020 la gestión económica a un despacho de Sevilla con efectos nefastos" ha explicado Manzano, poniendo como ejemplo "la renovación del servicio encargado del cuidado de aves rapaces de mariposario, que es el alma del museo, desprestigiando así 30 año de divulgación de la ciencia por parte de este museo".

A esta lista, el exalcalde de Granada Paco Cuenca ha añadido el caso de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que a su juicio está en la lista de los organismos que el PP busca llevarse también a Sevilla, pero "de forma encubierta mediante la creación de un instituto". El exalcalde se ha mostrado igual de tajante con esta decisión que su compañera de partido, asegurando que la ciudad "desde hace escasamente 100 días tiene una alcaldesa que ha convertido nuestra Granada en la sucursal de la Junta de Andalucía, en la sucursal de Sevilla".

El ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento ha asegurado que van a pelear este asunto, no solo en el Consistorio sino también en el Parlamento, con el objetivo de revertir la "inoportuna y dañina decisión de la Junta de Andalucía contra Granada", que busca convertir Sierra Nevada "en un espacio privado, en un espacio mercantilista, en un espacio que no sabemos a quién beneficia".

Cambio de competencias

El objetivo del cambio, al menos según se recoge en el BOJA, en el funcionamiento es "delegar determinadas competencias en un órgano directamente relacionado con el ámbito competencial de Cetursa, S.A., como es la Dirección General de Movilidad y Transportes", ya que esta empresa se dedica fundamentalmente al transporte por cable (los remontes de la estación).

Entre esas competencias citadas aparecen, entre otras, las de elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto, administrar los créditos para gastos del presupuesto y de sus modificaciones, autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia, disponer o comprometer los gastos de su competencia, contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía o proponer el pago de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Entre la detallada lista de competencias económicas que se trasladan a la Dirección General de Movilidad se hace expresa referencia en varios apartados a la petición y gestión de fondos europeos, así como al control de su gestión de los expedientes de gasto relacionados. Incluso se llega a trasladar la función de asesoría a Cetursa sobre la "elegibilidad de las propuestas de actuaciones que se planteen financiar con fondos europeos".