De Albuñol al top diez de maestras de España

"Me voy a celebrarlo al cole!!!!!". Con esta frase termina el mensaje con el que la maestra Fátima María Rodríguez celebra estar entre las diez mejores docentes de Infantil de España. La profesora ha sido incluida entre las diez personas finalistas en la categoría de Educación Infantil en la edición de 2023 de los premios Educa Abanca.

El comité de baremación de méritos de los docentes nominados a los premios Educa Abanca ha publicado este miércoles el listado con los finalistas. El día 24 de febrero será la gala de los premios en La Coruña. En ese evento se darán a conocer las puntuaciones de los finalistas y el nombre de la persona reconocida como mejor docente de España en 2023 en cada una de las seis categorías establecidas.

En una primera fase del certamen se eligió a varios docentes que impartían docencia tanto en colegios de la provincia como en centros de la Universidad de Granada. En la publicación del listado de finalistas aparece únicamente Fátima Rodríguez como docente vinculada con Granada. Según la información facilitada por Educa Abanca, Rodríguez imparte clase en el CEIP Natalio Rivas de Albuñol, en la Costa de Granada.

A través de las redes sociales se puede conocer la reacción de la maestra a su nominación como una de las diez finalistas. "Que me pellizquen que me quiero despertar. Ni imaginar pertenecer otro año más a esta lista de finalistas de los premios Educa, gracias por dar visibilidad a la educación", señala en su última publicación."Gracias a mis familias, porque ellas han sido las responsables de que yo sea parte de esa lista, por participar y colaborar siempre en todas las locuras de clase, y gracias a mis peques, los que hacen brillar mis ojos de ilusión en cada nueva aventura", asegura en el mensaje, que en pocas horas acumula decenas de me gusta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fátima Rodríguez (@maestrafati)

"Me siento orgullosa de poder llevar la voz de tantos compis, que no están, pero lo merecen, a estos premios y de visibilizar a la educación y a la infancia. Y gracias a esas personas vitamina que tengo siempre dándome luz", asegura en sus redes sociales esta docente.

La persona ganadora de los premios Educa Abanca se llevará un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo. En Granada ya obtuvo este reconocimiento Rafael Bailón Ruiz, profesor del IES Diego de Siloé en Íllora cuando consiguió esta distinción en el año 2020. Los premios Educa Abanca se estrenaron en 2016. Desde entonces ha habido presencia granadina prácticamente todos los años. El certamen es convocado por la plataforma Educa de la Obra Social Abanca con el fin de reconocer públicamente la labor de los docentes.