Avanzar al ritmo que imprime la realidad

Granada Hoy ha acompañado a los granadinos y granadinas desde su creación hace veinte años ayudándonos a conocer mejor la provincia granadina y toda la comunidad andaluza.

En septiembre de 2003 Granada Hoy se convirtió en la séptima cabecera del Grupo Joly en Andalucía. Granada pasó de tener un diario a dos y quienes ostentábamos responsabilidad pública estábamos impacientes por conocer este nuevo periódico que llegaba de la parte más occidental de la comunidad para iniciar su andadura en Andalucía Oriental y que venía a enriquecer la oferta informativa escrita.

Hace 20 años era delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y desde entonces, en cada una de mis responsabilidades públicas -alcalde de Baza, vicepresidente de la Diputación Provincial y ahora delegado del Gobierno- Granada Hoy ha formado parte de mi lectura informativa diaria. Me ha acompañado y ayudado a comprender lo que ocurría en la capital granadina y en toda la provincia, porque la apuesta por la provincia ha sido uno de sus puntos fuertes. Como ex alcalde no puedo dejar a un lado la importancia que tienen las páginas de provincias en la promoción y desarrollo de los municipios.

Ahora que hemos conseguido meter en la agenda política el reto demográfico y en un momento en el que asistimos al cierre de las ediciones autonómicas de medios de comunicación nacionales, es de justicia señalar el trabajo y el esfuerzo de los medios de comunicación que mantienen una nutrida sección de provincia, contribuyendo con ella a la diversidad informativa y, también, a favorecer un mejor conocimiento de la realidad social y económica de toda la provincia. Los municipios más alejados de la capital, de los núcleos de concentración de servicios, necesitan que sus preocupaciones, sus tradiciones y singularidades… vayan más allá de sus áreas de influencia tradicionales, necesitan de espacios públicos para hacer oír su voz y hacerse visibles. Desde su creación y bajo la dirección primero de Ramón Ramos, a quién siguió Magdalena Trillo y en la actualidad de Lola Quero, el trabajo de los profesionales de Granada Hoy ha contribuido a que todos los granadinos y granadinas, con independencia de su lugar de residencia, conozcamos y entendamos mejor a nuestros vecinos.

No han sido unos años fáciles, hemos pasado dos crisis económicas que han golpeado al mundo, una pandemia de la que aún arrastramos sus terribles consecuencias, una guerra a las puertas de Europa y una importante transformación tecnológica que ha cambiado nuestras rutinas, la forma de relacionarnos con nuestro entorno y que ha alterado nuestro comportamiento social. La digitalización ha provocado un giro en todos los aspectos de nuestro día a día, aunque ha modificado de forma especial a quienes tienen como oficio contar lo que pasa, cómo y por qué pasa. Un reto que ha sabido afrontar Granada Hoy, demostrando que avanza al ritmo que le imprime la realidad y sus lectores como se puede comprobar con su edición digital y su presencia en redes sociales.

Como los profesionales de este periódico y sus lectores, en este tiempo yo también he acumulado experiencia y en mi paso por las diferentes administraciones –local, provincial, autonómica y estatal- he aprendido que para garantizar el presente y el futuro de las nuevas generaciones es necesario la implicación y el esfuerzo colectivos. En ocasiones, puede parecer que los proyectos de futuro tardan en llegar, pero volviendo la vista a la Granada del 2003 que vio nacer este periódico encontramos todo lo alcanzado y entendemos mejor que los grandes proyectos, los que pueden cambiar el rumbo de los territorios, precisan tiempo y compromiso.

En los últimos años hemos visto el fin del aislamiento ferroviario y la llegada de la alta velocidad; Granada y Málaga han quedado conectadas, también, por alta velocidad; los trabajos de la variante de Loja avanzan a buen ritmo; el norte de la provincia ha mejorado su tendido eléctrico con la línea de 400 kv que resultaba imprescindible para impulsar el crecimiento empresarial e industrial y las obras de la primera canalización del sistema Béznar Rules comienzan ya. Uno de los mejores ejemplos de proyecto de futuro que puede ser un antes y un después de toda la provincia lo tenemos en Escúzar, con el acelerador de partículas. Gobierno de España, Junta de Andalucía, el ayuntamiento de ese pequeño municipio y la comunidad científica unen sus fuerzas para construir la mayor instalación científica internacional de nuestro país, un enorme reto que nos marca el camino a seguir para conseguir otras importantes metas.

Los numerosos titulares acumulados dan cuenta de todo lo avanzado y conseguido en estas dos décadas intensas. Veinte años que Granada Hoy nos ha ayudado a comprender desde sus páginas diarias en las que han encontrado reflejo lo cotidiano y lo extraordinario, los avances y los desvelos de la provincia y sus gentes. Espero y deseo que Granada Hoy, como pieza de la sociedad granadina, siga contando lo que ocurre durante muchos años más.