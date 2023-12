El Ayuntamiento no ha enviado aún el presupuesto a Hacienda: "No está terminado"

El Ayuntamiento de Granada sigue trabajando en el borrador del expediente de presupuesto y todavía no se ha remitido al Ministerio de Hacienda para su visto bueno a pesar de que la alcaldesa, Marifrán Carazo, anunció el lunes 4 de diciembre que esa misma semana (la pasada) se enviaría el documento para el visto bueno del Gobierno, para lo que pidió incluso celeridad al Gobierno en su respuesta para aprobar las cuentas cuanto antes.

En comisión municipal de Economía, a pregunta del PSOE, la responsable de la oficina presupuestaria ha confirmado que no se había enviado porque se estaba trabajando aún aludiendo a la dificultad de elaboración del documento, ya referida en varias ocasiones por el gobierno del PP por la limitación de ingresos, el plan de ajuste y la obligación de superávit.

Tras conocerse en comisión que no se ha enviado aún, algo que ha sorprendido al PSOE por las propias palabras de Carazo el lunes remitidas por el propio Ayuntamiento en nota de prensa, la concejal de Economía ha aclarado que ella dijo que el lunes decidirían qué hacer ante los dos caminos posibles (esperar a conocer el dato final de los tributos del Estado que se recibirán o continuar la tramitación sin saber ese dato) y que se decidió continuar con el expediente y presentarlo sin contar aún con los datos de los ingresos del Estado y por tanto con 4,4 millones menos al no poder prever un aumento del 3% en esos ingresos, por ahora. Pallarés ha aclarado que ella no había dado fecha y que no se ha podido mandar porque, entre otras cosas, aún están pendientes de aprobar presupuestos de algunos órganos autónomos.

El informe favorable del Ministerio de Hacienda es “vinculante para poder llevar a aprobación plenaria el presupuesto 2024 y todo ello es consecuencia de que Granada forme parte del Fondo de Ordenación Económica, ya que nos encontramos intervenidos por parte del Gobierno de España y, por tanto, debe informar favorablemente de nuestro presupuesto antes de ser aprobado en el Pleno de nuestro Consistorio, algo que no ocurre al resto de ayuntamientos”, decía la alcaldesa.

Desde Economía no dan plazo para remitir el documento.