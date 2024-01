"Vanessa es víctima y también verdugo": la exalcaldesa de Maracena se querellará contra la concejal secuestrada

La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, y el exconcejal de Urbanismo de este Ayuntamiento, Antonio García Leyva, han anunciado que se van a querellar contra la exedil de su mismo partido, Vanessa Romero, que fue secuestrada por la expareja de la regidora el pasado 21 de febrero de 2023.

En una rueda de prensa ofrecida tras conocerse que ambos quedan fuera de la investigación por el supuesto secuestro de Romero y que no fueron los autores intelectuales del suceso, han calificado a la propia exedil como "víctima y verdugo" de la situación y anuncian medidas legales contra todo aquel que los ha "injuriado injustamente", entre ellos Romero.

Berta Linares ha asegurado que, después de un proceso judicial "que no se ha hecho de manera correcta", sus abogados estudiarán la situación "y verán las posibles querellas que vamos a emprender contra toda esa gente que nos ha injuriado injustamente y que han destruido mi vida, mis sueños, los de mis compañeros, y también que nos han impedido llevar un proyecto que esta ciudad se merecía". Preguntados directamente sobre si estas querellas también irían dirigidas a su excompañera en el equipo de Gobierno, Vanessa Romero, tanto ella como Antonio García Leyva han contestado directamente que "sí".

"La señora Vanesa Romero, quien siendo una víctima a la que jamás le desearía que pasara lo que ella pasó, aprovechó la situación para su vendetta política por no ir en las listas electorales. Se ha demostrado falso lo que dijo ella, se ha demostrado falso que hubiera corrupción política de ninguna clase a lo largo de nuestros 16 años en el Ayuntamiento. No lo digo yo, lo dice el TSJA y la Audiencia de Granada", ha denunciado García Leyva.

Leyva la ha acusado directamente de "mentir" a la justicia, "y no porque lo diga yo, sino porque la Audiencia Provincial lo dice". "Los propios documentos que ella entregó contradecían lo que ella decía. Al examinar la Audiencia provincial los documentos se vio que los papeles que ella misma entregó iban en contra de su versión. Ahí está el auto de la Audiencia provincial".

"Esta investigación ha destrozado la vida de muchas personas. No solo de la víctima, a la que jamás le desearía pasar por lo que pasó y a la que le digo que lo siento mucho por aquello. Pero se ha convertido de víctima en verdugo. Porque estas acusaciones, tan tremendas y poniendo papeles que luego la Audiencia Provincial dice que le quitan la razón, se han demostrado quién dijo la verdad y quién mintió", ha valorado el ex edil de Urbanismo.

Por su parte, Linares ha arremetido contra "las falsas acusaciones de compañeros que se han demostrado que nunca debieron pertenecer a las filas de este partido por como se han comportado", sin dar nombres; así como al "linchamiento mediático desde la prensa amarilla", contra "un proceso judicial totalmente sesgado y practicado de manera injusta", y contra "una investigación basada en indicios".

Linares no volverá a la política de momento

Preguntada si tras el cierre de la investigación se plantea volver a recuperar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Maracena, Linares ha asegurado que por el momento no, y que será en un futuro cuando tome la decisión sobre si regresar a la política.

"Ahora mismo, a partir de hoy, voy a respirar y descansar. Y cuando mi psicóloga me lo permita volveré a plantearme cualquier actividad profesional o política, pero ahora necesito respirar después de tanto tiempo. Ha sido un año terrible. Un año pasa rápido cuando estás trabajando, pero cuando estás entre las cuatro paredes de tu casa es muy duro", ha manifestado.

También se le ha preguntado sobre si ha hablado con el principal sospechoso del secuestro, el que en ese momento era su pareja sentimental y que quedó en libertad provisional el pasado mes de julio, ante lo que ha respondido que no, y que hacerlo ahora "no le serviría de nada".

"No he tenido la posibilidad de hablar con él, y ya no la albergo. No sé lo que le llevó a ello, quiero pensar que fue un acto de locura, pero ni he hablado con él ni contemplo la posibilidad, porque ya no me serviría para nada. Ha sido una venganza por parte de él y por parte de todos y ya esa explicación nada va a resarcir", ha explicado.

Una instrucción "extraña" que "condicionó" las elecciones

Ambos políticos han querido señalar en sus intervenciones que la instrucción del caso se ha producido de forma "incorrecta, extraña y con muchos errores" y han acusado al juez encargado de la investigación de alterar las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023 con el levantamiento del secreto de sumario a tres días de acudir a las urnas.

Linares asegura que con esa acción, el magistrado "rompió la regla no escrita de respetar los procesos judiciales en periodo electoral". "Era tan fácil como respetar el periodo electoral. Ganamos las elecciones y a día de hoy estaríamos demostrando nuestra inocencia dentro del Gobierno y no fuera. Ese levantamiento de sumario no fue correcto".

"No se nos dio la posibilidad de defendernos, de hablar, de comprobar que decíamos la verdad. Un auto que no solo afectó a las elecciones, sino que ha afectado mi vida para siempre. No exagero, porque quien va a poder resarcir tanto daño ocasionado a mí, mi familia o mi entorno. Va a ser imposible. Yo le he dedicado casi 20 años a esta ciudad y a esta gente, prestados de forma honorable y honrada, y que han sido cortados de manera injusta. Me he ido con el expediente intachable, pero de forma injusta", ha mantenido.

García Leyva ha pedido al juez que pida perdón por sus errores durante todo el proceso de investigación y también le ha acusado de, con sus actos, alterar el proceso electoral.

"Cuando uno está trabajando, cualquiera se puede equivocar. Y cuando lo hace, pide perdón. Señor juez, se ha equivocado. No porque lo diga yo, porque ha tenido que ser dos veces corregido, una por el TSJA y otra por la Audiencia provincial. ¿Es justo que nosotros hayamos tenido que sufrir durante un año?, ¿es justo que en Maracena se hayan alterado los resultados electorales por culpa de sus decisiones?, ¿es justo que estemos marcados de por vida por su hacer? Si su labor era hacer justicia, debería pedir perdón".

La exalcaldesa también ha acusado a la que era su oposición cuando gobernaba de aprovecharse de la tragedia de Romero para sacar rédito político y conseguir formar un equipo de Gobierno "en unas elecciones en las que el pueblo nos hizo vencedores ante todo pronóstico, pero que estaban empañadas".

"La oposición, de la manera más cruel y carroñera, utilizó una tragedia para lanzarse contra nosotros y alzarse con el poder de manera injusta y bananera. Nosotros creemos en el trabajo y el esfuerzo, y no en esta manera de ganar el poder. Tenemos un gobierno ilegítimo basado en una mentira. ¿Creen que el alcalde va a pedir perdón por todo el daño que nos han hecho? Me cuesta trabajo creerlo", ha valorado.

Juicio sólo para el presunto autor material

Tras las investigaciones, que han durado casi un año desde que se produjo el suceso, el juez que instruye el caso del secuestro de Vanessa Romero ha decidido cerrar la investigación contra la exregidora Berta Linares y contra Antonio García Leyva -también exconcejal de Urbanismo del mismo Ayuntamiento- por la supuesta inducción a cometer el acto. El exsecretario de organización del PSOE-A y también antiguo alcalde de la localidad metropolitana granadina, Noél López, que también se vio salpicado por este caso, ya fue exculpado de este caso en el mes de noviembre.

Si se mantienen los cargos contra el autor material del secuestro, el que entonces era la pareja sentimental de Linares, que quedó en libertad provisional a finales del pasado mes de julio con una orden de alejamiento de la víctima. El juez apuesta por la versión de que el investigado y ahora acusado fue quien preparó de forma personal los actos, y lo acusa de los presuntos delitos de detención ilegal, dos delitos de amenazas, un delito grave de lesiones y un delito de lesiones psicológicas.

De esta forma, el magistrado de la causa considera que ni Linares, ni García Leyva, ni López participaron en el secuestro de Vanessa Romero, ni de forma activa ni induciendo al delito al ahora único investigado por la causa.

No hubo reunión para inducir al secuestrador

El auto del juzgado da por probado que no existió una reunión entre el presunto secuestrador, Berta Linares, Antonio García Leyva y Noél López en la que los políticos le incitaran a secuestrar a Vannesa Romero, tal y como declaró el investigado ante el juez que instruye la causa.

Según el magistrado, y tras llevarse a cabo las diversas investigaciones al respecto, "se constata la inexistencia absoluta de ningún elemento que refrende siquiera deforma indirecta, mínima o tangencial la existencia de esa afirmada reunión".

El investigado sostuvo en su declaración que en enero de 2023, un mes antes de producirse el secuestro, se había reunido en un local de restauración de la localidad de Maracena con los tres políticos, y que en dicho encuentro le habían inducido a cometer el delito.

El juez también da por probado, tras las declaraciones de los investigados, el informe policial sobre el caso, la geolocalización y los datos obtenidos por el móvil de todos los presuntamente implicados, que "existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a la expareja de forma indiciaria".

El investigado habría comenzado a preparar por su propia iniciativa y cuenta el suceso, realizando compras por Internet de cuchillos y pistolas simuladas, buscando en navegadores información sobre cómo abrir el coche de su víctima e incluso llegando a pintar con spray negro una réplica de una pistola marca Colt "para dotarla de mayor apariencia de autenticidad".