El secuestro a la concejal de Maracena, paso a paso

Más información Las declaraciones del secuestrador y la concejal de Maracena ante el juez: cocaína y crónica de una huida

Una pistola y un cuchillo comprados en Amazon por menos de 55 euros, búsquedas en internet sobre cómo abrir el coche de su víctima, los reproches a la secuestrada o el errático plan de fuga. El auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en el que se dan por concluidas las investigaciones a la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, y al exconcejal de Urbanismo de la localidad, Antonio García Leyva, por su presunta implicación en el caso del secuestro de la concejal de Maracena Vanessa Romero, aporta nuevos detalles y relata con precisión cómo la expareja de Linares, el presunto autor de los hechos, preparó y llevó a cabo el rapto, además de sus acciones posteriores. Según la resolución, al que ha tenido acceso este periódico, no hay indicios de que el investigado se reuniera antes con Linares, García Leyva ni Noel López (los políticos sobre los que se puso en foco de la investigación inicialmente) en un bar de la localidad maracenera, ni estos le incitaron a cometer el supuesto delito, como declaró el detenido. "Existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a la expareja". De lo actuado en la causa, el juez apuesta por la versión de que el investigado y ahora acusado fue quien preparó de forma personal los actos.

La preparación: el cuchillo y la pistola

En el auto del juez Josep Solà se detallan paso a paso los movimientos del único acusado por el secuestro. De entrada, describe que "Pedro Gómez Rosa, entonces pareja de Berta María Linares Carmona, en aquel entonces alcaldesa de la localidad de Maracena, con fechas 20 y 21 de enero de 2023 presuntamente procedió con el fin de preparar los hechos que acontecieron el 21 de febrero de 2023 a realizar consultas en Internet para la compra de una pistola de fogueo". El juez también relata que "con fecha 21 de enero de 2023 procedió presuntamente con la misma finalidad a adquirir a través de la plataforma Amazon un cuchillo marca Martínez Albainox con hoja de 19 centímetros de tipo militar por un importe de 17,29 euros que fue entregado en la localidad de Rincón de la Victoria en Málaga el 25 de enero de 2023". "Que con idéntica finalidad presuntamente realizó consultas el 5 de febrero en cuanto a cómo se abría el capó de un vehículo de Mercedes de la clase A y asimismo con fecha 5 de febrero de 2023 realizó un pedido en la plataforma Amazon para adquirir una pistola simulada marca Colt, de color negro por importe de 36,99 € que fue enviado al referido domicilio en la localidad de Rincón de la Victoria", añade el tercer párrafo.

También describe el auto que el acusado "en los días siguientes presuntamente procedió a pintar con spray negro la pistola para dotarla de mayor apariencia de autenticidad. Asimismo presuntamente consiguió unos guantes, presuntamente para evitar dejar huellas, bridas de plástico, papel de aluminio para envolver los móviles y evitar un posible posterior rastreo, cinta carrocera y otros efectos.

El gancho

El juez de instrucción expone en el relato de los hechos que "a primera hora de la mañana del 21 de febrero de 2023 Pedro Gómez Rosa, presuntamente se desplazó en su vehículo desde la localidad de Rincón de la Victoria con su vehículo llevando en una mochila los anteriores efectos y los posteriormente incautados así como dos teléfonos móviles hasta llegar a las inmediaciones del colegio Granada College en la localidad de Albolote, donde estaciona". Y menciona por primera vez en este apartado a la concejal secuestrada. Fundamenta "que María Vanessa Romero Urbano, en aquel entonces concejal del Ayuntamiento de Maracena, acude al colegio Granada College a dejar a sus dos hijos menores de edad a las 9:29 horas del 21/02/2023, con su vehículo de la marca Mercedes Clase A donde presuntamente le espera Pedro Gómez Rosa, quien tras dejar aquella a sus hijos y cuando abandona el lugar, le hace gestos por lo que Vanesa para y Pedro le dice que ha venido a traer a los hijos de Berta al colegio, que se ha quedado sin gasolina si lo puede llevar".

El secuestro

El relato prosigue con que "una vez dentro del vehículo de Vanesa tras un poco de charla trivial coge el camino de Granada, diciéndole Vanesa si lo acerca hasta una gasolinera próxima contestando aquel a Vanesa que mejor vayan al Ayuntamiento y un poco más allá de la rotonda presuntamente el investigado saca la pistola negra del bolsillo derecho de su abrigo que había comprado en Amazon y pintado con spray llevando en todo momento el investigado unos guantes de color gris en las palmas y verde fosforito en el dorso de las manos".

Luego "Pedro Gómez Rosa, presuntamente apuntándola con la pistola le indica que se dé la vuelta en cuanto pueda, que van a entrar en el pinar y que van a hablar, cosa que hace la denunciante justo antes de llegar a la zona del embalse recorriendo el camino en dirección contraria y se adentran hacia la derecha en la zona recreativa del embalse de Cubillas llegando hasta una ampliación del arcén donde Pedro le indica que se detenga. Una vez allí saca una mochila que lleva en los pies mientras y saca unas bridas colocando dos en ambas muñecas y las otras dos se las da y le pide que se las coloque en los tobillos utilizando otra brida más para unir las dos bridas de las muñecas con la de los tobillos. Que ella le pide que le afloje las bridas porque le hace daño y él las rompe con un machete que llevaba".

"Medio ayuntamiento te odia"

El relato sigue con el acusado entregando el móvil de la propia víctima a la misma ya que lo tenía él en su poder. Le pide "que quitase el bloqueo de seguridad y que mandase un mensaje de Whatsapp al arquitecto municipal de Maracena, Francisco Soria, porque tenía que hablar con él remitiéndole un mensaje, si bien, por los nervios, no pudo completarlo realizándolo el propio investigado diciendo “ven a esta ubicación para hablar” sin remitir ninguna ubicación por lo que el arquitecto municipal contesta sobre qué ubicación se refería sin obtener respuesta".

"Tras ello, con el papel de aluminio, envuelve el teléfono móvil de la denunciante" y el "investigado le pide a la denunciante que baje del coche para meterla en el maletero, ella forcejea y se pone nerviosa por lo que finalmente el investigado le dice que la va a sentar en el asiento de atrás y le quita el cinturón del vestido y con dicho cinturón une las bridas de los pies y las manos para inmovilizarla quedando montada tras el conductor continuando conduciendo el investigado por el camino para salir a la carretera pero vuelve a coger el mismo camino y se dirige hacia donde habían estado detenidos anteriormente diciendo que tenía que volver a hablar".

"Que en el curso de esas dos paradas presuntamente le dice frases como: “cuántas veces vas al despacho de Paco Soria a hablar de temas, que Ana va hablando mal de ti porque dice que tú vas por ahí hablando cosas de Berta, que cuando tu amigo Víctor Ortega y su mujer María cuando se emborrachan por los bares van hablando de lo que dices tú de Berta, que medio Ayuntamiento te odia, que Berta te tiene que cambiar muchas veces de puesto de trabajo y que nunca te rindes... Fíjate si eres hija de puta que quieres arruinarle la vida y que no salga como alcaldesa, que Cristina Cordero es la que presenta la subvenciones bien y tú con Paco Soria haces los proyectos mal a caso hecho”.

En respuesta, la concejal le decía que “no era para tanto, le suplicaba que le perdonara que no merecía la pena, que era un trabajo, mis niños, sus niños, los niños de ella” y aquel presuntamente le respondía diciendo que ya no servía para nada, que para el perdón era tarde. ¿Cuantas veces has ido al despacho de Berta, dos o tres?, ¿que le tienes que lamer el coño, que no sabes que en esta vida para tener trabajo tienes que lamer el culo?”.

La conversación prosigue así según el auto del juez Solà: "La denunciante presuntamente llorando sigue suplicándole que tiene dos niños que no tiene fuerza en el partido, que dejaba su acta, que no iba en las listas, que en mayo para ella era el desempleo, que por favor por su niños y él le decía ves cómo estás llorando pues muchas veces más he visto llorar yo a Berta". "Presuntamente también le habla sobre Noel López comentando que Noel va hablando mal de la denunciante, que en una cena dijo que estaba hasta la polla de ella".

A Armilla, vendada y amordazada

El escrito del juez continúa explicando que el acusado "en un momento dado la amordaza con una especie de rollo de vendaje y le envuelve la cabeza con una especie de cinta de carrocera poniendo el vehículo en marcha otra vez. Que se desplaza en dirección a Granada mientras ella está amordazada y no puede decir nada. Que observa como se incorpora el investigado a la autovía pasando la salida de Maracena hasta que pasa la salida de La Cueva y ella se pone nerviosa porque no sabe a dónde van y que pasada la salida de la rotonda de la cueva consigue la denunciante arrancarse la mordaza y le pide por favor que vayan a Maracena que va a hablar con el arquitecto que hará lo que quiera sin que aquel le diga nada. Que en un momento del trayecto presuntamente el investigado también le dice que en el fondo no le cae mal que no le parece mala persona.

Presuntamente se desvían y paran en una calle sin salida en la esquina del instituto de educación secundaria Severo Ochoa de Granada. Que Vanesa le dice que se está mareando que quiere vomitar y él le responde que si va a vomitar que para y que le ayuda. Que el investigado detiene el vehículo en dicha calle sin salida, le saca las piernas lateralmente donde presuntamente el investigado comprueba las bridas, le venda los ojos con cinta de carrocera y le tapa tanto los ojos como la boca con la venda. Que presuntamente continúan la marcha tras ponerle el cinturón a la denunciante diciéndole “la seguridad es lo primero” y le indica que agache la cabeza en todo momento y presuntamente se dirigen en dirección a Armilla, por la autovía en total silencio por su parte, salvo en un momento que frena bruscamente diciendo el investigado “perdón” tomando la salida del centro comercial Nevada hasta llegar a un garaje-local en la calle Descubrimiento 4 alquilado por el investigado".

La evasión

El relato de este punto sigue en el local de Armilla, "donde el investigado introduce el vehículo marcha atrás y una vez en el interior, tras preguntarle dónde tiene que dejar las llaves para arrancar el vehículo, la baja del coche rompe el cinturón que había usado para unir las bridas con el machete que llevaba en la mochila y le dice “venga que vamos a hablar” sentándose en el borde del maletero pidiendo ella que le deje marchar e insistiendo el investigado para que se introduzca en el maletero a lo que se niega la denunciante suplicando que no la meta en el maletero que le cuesta respirar y presuntamente se produce un nuevo forcejeo hasta que él coge una especie de barra metálica con una base, la esgrime y le dice que o se mete sola o le mete con un porrazo, ella llora y suplica preguntando si la va a matar y él le responde que si le ve a él con cara de hacer daño a alguien y le indica a Vanesa que se meta en el maletero que tiene que hacer dos llamadas. Que presuntamente Vanesa también le pregunta dos o tres veces, lo sabe Berta, verdad, Berta lo sabe? sin que aquel responda.

Que presuntamente el investigado la introduce en el maletero, tras quitarle la chaqueta, empujándole la cabeza para cerrar el portón del maletero, y seguidamente el investigado sube en el coche, pone el aire acondicionado y cuadra el vehículo dentro de la misma cochera. Que la denunciante propina patadas a los asientos suplicando diciéndole él que calle que ya había terminado la primera llamada, presuntamente simulada, apaga el coche lo cierra y abandona el local quedando encerrada la víctima que posteriormente y tras dar diversos golpes y quitarse los tacones para hacer más fuerza logra que venzan los asientos abatibles traseros de su turismo y consigue salir del vehículo y del local pidiendo ayuda sobre las 11.30h".

La detención

El auto cuenta que "tras salir del local Pedro presuntamente se dirige en Metro desde Armilla a Maracena donde se dirige al Ayuntamiento, sale del mismo y se dirige a una ferretería donde compra un cuchillo y un rollo de cinta americana negra. Tras ello mantiene presuntamente un encuentro con su entonces su pareja Berta y toma tras ello nuevamente el Metro hacia Armilla, anotando durante el viaje tras pedir un bolígrafo a unos jóvenes en el reverso de unos de los billetes el numero de teléfono de una clínica de fisioterapia de Málaga donde había acudido a revisión el 09/2/2023. Baja en la parada del Centro Comercial Nevada y se acerca al local, tras comprobar la existencia de un coche policial en el local , esconde la mochila en el trastero de un portal y vuelve a tomar el Metro en dirección a Maracena, donde tras llegar es finalmente detenido".

La conclusión

El juez de instrucción número 5 de Granada concluye en el relato de los fundamentos jurídicos del punto número 3 que, "en definitiva, y conforme a lo expuesto se concluye que de las diligencias hasta la fecha practicadas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva la formación de esta causa y las personas que en él han participado, concretamente evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración al investigado Pedro Gómez Rosa de forma indiciaria".