Café a menos de un euro y tercio de cerveza con tapa a 1,50: Los últimos reductos en Granada ante la subida de precios

Nueve y media de la mañana. El cuerpo pide un café. Ir a pagar y que cueste 0,90 céntimos es algo que, a estas alturas de crisis, sorprende a una clientela que ya está más que acostumbrada a pagar entre 1,30 y 1,50 por un cafelillo en cualquier bar. Pero sí, todavía es posible tomar una taza a menos de un euro en Granada.

Las cafeterías de las facultades y centros universitarios mantienen precios que parecen sacados del túnel del tiempo. En Los Pepes, en Medicina, los comensales vienen no sólo de las aulas de la Facultad. Es un espacio amplio, diáfano, al que acuden trabajadores de otros centros del PTS o del cercano hospital. Los precios de la carta son más que sugestivos. A saber, bocadillo de jamón serrano a 1,80. Hamburgesa completa a 2,90 (con las patatas incluidas) y la ración de croquetas a 5 euros. El vínculo de Los Pepes con la Facultad trasciende el mero hecho de ser una cantina y es habitual que los estudiantes, en el evento que organizan por San Lucas, su patrón, mencionen el local con todo el cariño. Lo consideran, a tenor de los comentarios y los regalos que lucen en las pareces, más como una segunda vivienda que como una cafetería. "Los encargados, un primor", escribe un usuario en la reseña de Google.

En la Escuela de Edificación, Rubén Cantarero explica detrás de la barra lo complicado de la situación. Mantienen unos precios mínimos pese a la inflación de los últimos meses. Gestiona desde seis meses antes de la pandemia la cafetería del centro. Antes estuvo más de una década como camarero. "No he subido los precios porque la licitación sale en junio", explica Cantarero, que adelanta que se presentará. Una vez que finalice el proceso, si continúa con el local, actualizará los precios. "No compensa. Desde Navidad estamos perdiendo dinero todos los meses", indica. En este local son seis los trabajadores, incluido Cantarero. El mes pasado pagó mil euros de luz. También tiene que abonar el alquiler (que confía en que baje en la próxima licitación) y la compra de los productos. "El día 13 es la fiesta de la Escuela y todos los años regalamos una paella..." cuenta sobre cómo lleva el negocio. Este año el convite está en el aire porque las cuentas no salen. "Los productos han triplicado los precios y se nota que hay menos dinero. Hay muchos alumnos con tupperware", destaca. El local cuenta con dos microondas para aquellos estudiantes que necesitan calentar la comida.

Cantarero también reseña que cada vez hay más clientes que piden un menú para compartir. El precio de una comida completa es de 4,50 sin bebida y de 5 euros con bebida. En la pared del establecimiento lucen otros precios que también son imbatibles: tercio de Alhambra con tapa a 1,50; media tostada mizta a 0,70 o zumo de naranja a 1,30. "Durante mi época de estudiante he estado bastante en esta cafetería. He de decir que está bien situado y es amplia. Su gran éxito se debe a los tercios de cerveza a muy buen precio que te incluyen una tapa, ideal para estudiantes. Por otro lado, se encuentra rodeado de césped y árboles lo cual genera un ambiente ideal para descansar. Dispone de menús para la comida los cuáles no varían pero pueden salvarte de alguna situación. Están buenos los menús pero poca variedad", escribe un usuario sobre su experiencia en este local, que tiene una puntuación de 4,7 sobre 5 en Google.

En Ciencias en viernes el menú estaba compuesto por dos primeros (paella o ensalada de pasta), dos segundos (secreto a la plancha o taco mejicano) postre, pan y agua. Todo a 4,50 euros en una zona que, precisamente, no es manca en oferta de comida económica.

La cafetería de Filosofía y Letras, en Cartuja, puede presumir de usuarios satisfechos según las valoraciones y puntuaciones que les otorgan. Destaca lo económico, la buena atención y la calidad de la comida, aunque también se señala que suele estar de bote en bote en el horario del almuerzo.

También son a destacar las valoraciones de la 'joya de la corona' de la UGR, los comedores universitarios. Para acceder a estos establecimientos es necesario formar parte de la comunidad universitaria pero igualmente es relevante el hecho de que mantienen el mismo precio de menú desde hace años, 3,50 euros. "Buen precio y buen cantidad, el menú de día es diferente con una gran porción, perfecto para nosotros estudiantes. Muy sabroso y sano.Solo se puede pagar con efectivo", destaca un usuario en el apartado de valoraciones. "Tienen un menú muy variado y casero a un precio realmente económico (3'5 euros) para estudiantes o miembros de la UGR. Incluye los platos principales, bebida, postre y pan, incluso a veces un entrante. La única pega es que a veces hay cola para entrar y toca esperar un poco. Ah, y SOLO aceptan pago en efectivo y mejor con billetes de 5 o 10 euros", recomienda otra comensal.