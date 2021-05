Coronavirus en Granada: sin nuevos hospitalizados, ni UCI, ni muertes en dos días

La nueva situación de coronavirus en Granada y en aquellos países donde la vacunación avance a buen ritmo se va a parecer mucho a esto: puede haber muchos contagios, subir las tasas de incidencia, pero la gravedad de la enfermedad va a bajar tanto que se van a evitar muchas muertes. Este es el panorama que hoy refleja el parte de datos, el primero de la semana con cifras detalladas tras el habitual parón de los fines de semana. Repuntan los casos acumulados pero, por primera vez desde el verano pasado, no apuntan a ningún ingresado hospitalario por coronavirus, ningún paciente que haya requerido UCI, y ningún muerto notificado. Seguramente mañana haya un repunte en estas tres variables, pero lo importante es que se producen las tres juntas, algo muy extraño, y eso es un buen síntoma.

De entrada, la situación de evolución de la pandemia. Granada, que es la provincia española donde se producen más contagios, aunque no donde más rápido están creciendo, comienza la semana con más arena que cal. La buena es que el lunes llega con la cifra más baja para el primer día de la semana desde primeros de abril, siendo además el primer lunes con menos de 200 casos notificados de los últimos ocho. Son 189 contagios por 223 y 363 de las dos semanas anteriores.

Sin embargo, si se escudriña en los datos por fecha de diagnóstico cabe una seria posibilidad de que haya un retardo en la asignación de casos. Y es que de todos ellos, solo 4 tienen fecha de diagnóstico de ayer y 5 del sábado, y esto último no tendría que ser así. Lo normal es que el grueso, casi todos los contagios notificados tengan diagnóstico de dos días antes de su publicación. Así que es muy posible que mañana el crecimiento de cifras que ofrezca el parte sea también mayor del habitual. Si no es así, será una gran noticia. Pero la experiencia de un año de pandemia invita a la prudencia.

Lo que no ha evitado este lunes, de entrada, a la baja es el repunte de comenzó a materializarse el viernes. Aunque el sábado el acumulado de casos notificados cerró la semana en negativo, es decir, en fase descendente, la semana se abre con un incremento del 5,01% de casos con respecto al sumatorio que había hace siete días, que marcaba una velocidad de caída del -19,07%. En efecto, confirma que esta última semana ha sido la primera con crecimiento de contagios desde la semana posterior a Semana Santa. Por casos acumulados por fecha de diagnóstico se mantiene la tendencia descendente, pero el ya explicado posible retraso de contabilización de contagios de este fin de semana no hace muy fiable este último dato, así que habrá que estar muy atentos al parte de mañana.

De todas formas, esta fase de repunte irá salteada por descensos puntuales propios de una mesetización a corto y medio plazo de la curva. No subirá de forma grave ni tampoco bajará de forma significativa. Lo que no parece aún notarse es una explosión de casos tan abrupta como en oleadas anteriores. Ya va a hacer un mes del fin del estado de alarma y la situación, sin ser buena, no esta descontrolada a nivel general. Esta semana será la que diga en qué punto se está, si rompe a subir o lo hace suavemente.

Las tasas de incidencia abonan la lectura de las subidas y las bajadas, además de la del posible retardo de datos del fin de semana. Se dan varias circunstancias. De un lado, los índices bajan con respecto a los había el viernes. La tasa a 14 días pasar de 226,3 a 225,6 en la jornada de hoy, y la de siete días, de 103,8 a 101,7. Vaivenes de márgenes muy pequeños, pero a la baja. La progresión lineal de la tasa a 7 días sigue dibujando un panorama de descenso de la incidencia en la provincia con una brecha de 22 casos. Podría ser mayor este descenso pero la capital sigue siendo el foco de los contagios en la provincia. Suponen, al igual que el viernes, el 32% de los casos totales y la tasas varían de forma puesta. La acumulada a 14 días pasa de estar en 294 casos por cada 100.000 habitantes a 297,9, y la de siete días se va hasta los 129,6. La diferencia real de casos en la ciudad es de 393 a 303 casos en la última semana.

Y ahora los datos la esperanza. El acumulado de dos días indica que entre el sábado y el domingo no ha habido ningún ingreso hospitalario, ninguna entrada en UCI, y ningún muerto. También es cierto que los curados esta vez han sido menos que contagios, 147, lo que ha hecho que por primera vez desde el 29 de abril hayan subido los casos activos en 42 personas (3.152). Se resiste la caída hasta el pico mínimo de los 2.935 del 31 de diciembre.

La hospitalización vive hoy un ligero incremento con respecto ayer de seis camas ocupadas para un total de 157 ingresados totales en los centros asistenciales granadinos. Este aumento es tradicional cada lunes, lo que pasa es que hoy lo hace con mucha menor fuerza que en los anteriores, que siempre han estado por encima de la decena hasta Semana Santa. Por cuadro clínico son 111 pacientes en planta Covid (+4) y 46 en UCI (+2). Mañana también será día de aumento de personas ingresadas y, si todo se comporta como hasta ahora, el miércoles empezarán a bajar.