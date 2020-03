Granada suma 32 muertes por coronavirus, aunque baja el ritmo de nuevos casos e ingresos hospitalarios

Granada ha registrado hoy un pico en el número de nuevas muertes registradas durante las últimas 24 horas, que son 7 y que dejan el cómputo total en 32 fallecidos por coronavirus. Sin embargo, la buena noticia es que se ha rebajado el ritmo de crecimiento de casos positivos totales y, lo que es más significativo, también en los nuevos ingresos hospitalarios.

Ya hay registradas 648 personas con test positivo de coronavirus, lo que supone un incremento de 69 casos confirmados en el último día. En el apartado de aislados en el hospital e ingresados en la UCI (ya no aparecen desglosados en el parte de la Junta de Andalucía), el incremento de hoy es de 24 personas más en los centros sanitarios y esto en realidad es un pequeño respiro respecto a la tendencia de los últimos días, que avanzaba hacia el medio millar diario. Los hospitales de Granada tienen ya a 287 personas aisladas en sus instalaciones.

En las últimas horas se ha conocido que la residencia para personas mayores Cáxar de la Vega en el municipio granadino de Cájar es uno de los principales focos de personas fallecidas por coronavirus, al registrar ya al menos siete muertes entre sus residentes, una cifra que podría ir en aumento, según fuentes de la Junta.

Los responsables del centro ubicado en el área metropolitana no han querido hacer declaraciones y se ciñen al aislamiento. La Junta informa de que las muertes de personas procedentes de esta residencia ya son al menos 7, aunque ha habido otras muertes en los mismos días que no se atribuyen en principio al Covid-19. Algunos familiares se han quejado de falta de información del centro en los últimos días.

Ante la presión que el aumento del número de ingresos hospitalarios está produciendo en el sistema sanitario granadino, el antiguo Hospital Clínico de Granada, ubicado en la Avenida de Madrid, ya ha recibido hoy los últimos preparativos para que pueda acoger a los primeros pacientes de coronavirus al final de esta semana. Se trata del primer recurso de emergencia previsto por la Junta de Andalucía.

En el enorme edificio que durante tantos años fue sede del Clínico San Cecilio antes del traslado a las instalaciones del PTS, ya hay preparadas dos plantas completas para ingresar en cuanto sea necesario a pacientes infectados de coronavirus que tienen síntomas de cierta gravedad como para no permanecer aislados en sus domicilios. Miembros de La Legión han participado hoy en las tareas de habilitación de las antiguas estancias hospitalarias.

Por otra parte, desde primera hora de este jueves ha comenzado el operativo de Salud para la recogida de muestras de profesionales que luchan en primera línea contra el coronavirus. Se trata de los análisis convencionales que una vez recogido serán enviados a los laboratorios de los hospitales, no son los test rápidos que se prometieron para hoy jueves y que se cancelaron debido a que la Junta no había recibido del Ministerio los reactivos necesarios para su realización. Las pruebas que se están realizando a lo largo del día se hacen de una manera "masiva" en comparación con el método habitual.

En Andalucía son ya 3.406 las personas que han dado positivo por SARS-CoV2. Respecto a la jornada anterior, aumentan en 396 casos, es decir, un 13,1% más. Se trata del menor crecimiento porcentual registrado en la comunidad desde que se decretó el estado de alarma. El repunte es mayor en número de ingresos en UCI, con 18 nuevos casos hasta llegar a los 134. El crecimiento es algo mayor que en la jornada anterior, pero las cifras mejoran respecto a primeros de semana. El número de fallecidos crece en 21 personas hasta quedarse en 134.