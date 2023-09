Paco Cuenca pedirá que se borren las dos reprobaciones en el Ayuntamiento de Granada tras el archivo de su caso

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Paco Cuenca, ha valorado este miércoles el archivo de la causa que se seguía contra él desde hace siete años por una investigación judicial durante su etapa como delegado de la Junta por el caso de los cursos de formación, que ahora queda en nada y que lo deja libre de sospecha. "En todo momento no solo yo estaba muy tranquilo sino que no cabía otra resolución", asegura, haciendo referencia también a las dos ocasiones en las que el fiscal pidió el sobreseimiento, "lo que viene a demostrar de alguna manera lo que yo decía en aquel momento, que no sé qué hacía yo en esa causa".

Con esa tranquilidad sí que ha aprovechado para cuestionar el "mal uso" que se ha hecho de este asunto "en el marco de la mala política", donde, asegura, "no vale todo". "He sufrido una auténtica cacería por personajes que no están ya en la política local y otros que siguen por aquí, al frente de este Ayuntamiento y en diputaciones, y hay que decirles alto y claro que no lo consiguieron".

Los tiempos de la justicia

Y ha cuestionado también los tiempos de la justicia tras estos siete largos años. "La causa empezó cuando yo tenía opciones de ser alcalde y termina cuando ya no soy alcalde", lo que ha servido, "especialmente al PP, para usarlo como ariete para intentar que la ciudad no cambiara. Afortunadamente aguantamos porque hay detrás un equipo magnífico, una familia maravillosa y un entorno, especialmente mi partido, que desde el primer momento no solo ha confiado sino que además ha permitido que esta ciudad progrese, recuperara prestigio y dignidad".

"Hay todavía mucha gente en política que entiende que todo vale y con ello han intentado empozoñar esta ciudad. Pero no nos han vencido, hemos vencido nosotros consiguiendo que la ciudad avance a pesar de los personajes dañinos que han intentado en estos siete años, que han sido muy duros para mi entorno personal y para mis compañeros y mi partido, y para la propia ciudad, envuelta en unas dinámicas señaladas por algunos personajes que siguen todavía en política", ha explicado Cuenca en el patio del Ayuntamiento en compañía de los concejales de su grupo Jacobo Calvo y Juanjo Ibáñez.

Dos reprobaciones en 2012 y 2017

Cuenca ha sido sometido a dos reprobaciones en plenos extraordinarios municipales del Ayuntamiento. Y sobre eso va a actuar, activando el proceso para intentar borrarlas de su 'expediente político' en la capital. "He tenido que sufrir aquí dos reprobaciones injustas, atacando a mi persona y a mi familia, las dos quedaron sobreseídas porque no había nada pero se intentó denostar mi acción política. Aguantamos, mantuvimos nuestra cabeza alta, como sigo haciendo cada día cuando paseo por la ciudad y hemos llegado hasta aquí satisfechos. Pero lo que no voy a permitir es que siga una mancha con mi nombre en este Ayuntamiento y voy a pedir que se eliminen las reprobaciones ya que sería la mejor manera de preservar mi honor, mi integridad y eliminar algo que es injusto y es que se me repruebe y se persiga por intentar defender a la ciudad".

Las dos reprobaciones fueron en 2012 y en 2017. La primera fue el 29 de junio de 2012, siendo concejal del PSOE, con los votos a favor del PP, que en aquel momento aún gobernaba en el Ayuntamiento. Era por un caso diferente al de su imputación y el PP le pedía explicaciones por una imputación familiar en relación a la investigación del caso Mercamed en la Diputación, que finalmente quedó archivada. Esta primera reprobación la recurrió al juzgado, que la declaró nula (ratificado después por el TSJA) por haberse llevado a cabo una crítica política en un contexto no adecuado, que es una resolución del pleno municipal, cuyas atribuciones son de carácter administrativo. Llegó a pedir una indemnización por daño moral pero no fue aceptada. La segunda reprobación fue en octubre de 2017, siendo alcalde de Granada tras estallar la Operación Nazarí que despojó al PP del Gobierno de la ciudad. Fue registrada por Ciudadanos y auspiciada por el Partido Popular. Esta ya sí fue por la investigación de los cursos de formación en su etapa como delegado de la Junta que ahora se ha archivado. Fue reprobado con 16 votos resultantes de la suma de los once de los grupos municipales de PP, cuatro de Ciudadanos y una de Vamos Granada. En 2021 Vox anunció que iniciaba contactos para una tercera reprobación, en este caso a los cien días de Cuenca como alcalde para criticar su acuerdo para integrar en el gobierno a Luis Salvador y José Antonio Huertas, ex de Cs, pero no prosperó.

En aquellos dos plenos de 2012 y 2017, "que se convocaron ad hoc, estaba el texto, que además tenía poco contenido jurídico administrativo, en el que me señalaban como un mal para la ciudad. Pero lo peor fueron los debates, donde tuve que escuchar atrocidades".

Sobre el procedimiento para borrar esas reprobaciones, Cuenca ha informado de que va a pedir que se pueda incorporar en próximos plenos "una declaración de todos los grupos resarciendo de alguna manera el honor dentro del ámbito administrativo. Porque el daño ya está hecho. Nadie va a reparar lo que ha sufrido mi padre o mi mujer, o mis propios compañeros, pero como mínimo que no quede una sola mácula porque no lo merezco".

Así, el grupo consultará con Secretaría General qué posibilidades legales existen dentro del ROM y el reglamento de las corporaciones locales y si se hace "algún tipo de declaración conjunta para borrar esa mácula cuando está demostrado que no hay ninguna razón para ello".

Disculpas del PP

El PSOE pidió ayer mismo, nada más conocerse la desimputación, disculpas públicas del PP hacia Cuenca, un movimiento que el exalcalde no espera "de quienes utilizaron esta situación para atacarme y lo utilizaron para hacerle daño a Granada". "Ellos son los que agachan la cabeza cuando me los cruzo, pero pido que los granadinos tomen nota de quién usa estas situaciones para dañar a Granada".

Siete años de proceso

El exalcalde de Granada Francisco Cuenca ha quedado libre de la imputación judicial por el caso de los cursos de formación que se instruía en un juzgado de Sevilla desde hace casi siete años. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, ha archivado la causa contra el socialista, que fue delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía, y para otras nueve personas que han sido investigadas durante todos estos años por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental en relación con la contratación de servicios para realizar labores de control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la Junta durante 2010, 2011 y 2012.