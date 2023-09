Caso archivado: El ex alcalde de Granada Paco Cuenca queda libre de su imputación judicial tras siete años de proceso

En el auto notificado ahora a las partes, el magistrado subraya que el Ministerio Público no ha formulado acusación contra diez de los investigados, “por lo que no procede decretar la apertura de juicio oral frente a ellos”, añadiendo que “habría que entenderse que la acusación popular ejercitada por el SAF no estaría legitimada para deducir, en solitario, pretensión de condena frente a aquéllos investigados; la posible naturaleza colectiva o difusa de los bienes jurídicos protegidos por la tipificación de los delitos objeto de las actuaciones y la proximidad del fin asociativo del SAF con el mismo objeto de dicha tutela penal no sería suficiente para articular una pretensión de condena contra sujetos respecto de los que la acusación pública considera que no existen indicios suficientes de criminalidad”.