Cultura baraja ahora la sede del MADOC para el Museo de Bellas Artes y la Biblioteca de Andalucía

La Delegación de Cultura de la Junta se encuentra actualmente en conversaciones con el Ejército para trasladar el Museo de Bellas Artes o la Biblioteca de Andalucía, o ambos, al Acuartelamiento de La Merced, actual sede del MADOC, para tratar de dar solución a un problema enquistado en la ciudad, que es la necesidad de encontrar un lugar adecuado para esos importantes equipamientos culturales. Según ha confirmado el delegado territorial del área, Fernando Egea, el edificio de San Ildefonso es solo uno de los muchos que conforman "el abanico de posibilidades" con los que actualmente se trabaja.

La complejidad para buscar una nueva ubicación de ambos equipamientos no es menor, pues concurren muchos factores que dificultan el proceso. Como ha reconocido el delegado, se tienen que dar varias circunstancias en el nuevo lugar: debe tener un espacio suficiente, pues ambas instituciones necesitan unos 5.000 metros cuadrados para mudarse; debe estar lo más céntrico posible, especialmente en el caso de la pinacoteca (según Egea no es obligatorio que ambas estén juntas), que actualmente se encuentra en el Palacio de Carlos V y la mayoría de visitas que recibe son por su cercanía a la Alhambra, como reconoció el delegado en una entrevista a este periódico. Por último, también con especial incidencia en el Museo de Bellas Artes, es necesario que el nuevo emplazamiento tenga unas condiciones óptimas para salvaguardar los archivos, ya que el 94% de los fondos se encuentran actualmente guardados y no pueden ser expuestos al público.

El espacio de la Merced cumpliría, a priori, estas características, pero al mismo tiempo entraña otra dificultad. A día de hoy, hay más de 200 personas trabajando en su interior, las cuales deberían mudarse a otro emplazamiento, que sería el acuartelamiento Cervantes, en la Avenida de Pulianas, pero este espacio necesita acometer una serie de reformas para poder acoger las necesidades específicas del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC). Esto tendría que ir financiado en la misma operación promovida por la Junta de Andalucía, que contaría con fondos europeos pero también con unos plazos concretos de ejecución que no irían más allá de 2027.

Cultura confirma que ha habido contactos con el Ejército, que es el actual usuario de las instalaciones, como adelantaba la Cadena SER en Granada. Fuentes consultadas por este periódico admiten esas visitas al edificios y conversaciones, pero matizan que la propiedad de los inmuebles implicados en la operación es del Ministerio de Defensa, y por ahora no hay ninguna comunicación al respecto con el Gobierno de España.

15 millones para trasladar la Biblioteca dentro de Granada

Actualmente, el Gobierno autonómico dispone de una partida de 15 millones para trasladar la Biblioteca a una nueva ubicación. A este dinero, la Junta prevé incrementar la inversión en esta infraestructura para la catalogación retrospectiva de fondos procedentes de donaciones, la compra de armarios o la digitalización de recursos tanto de prensa histórica como de las monografías antiguas de autores o temática andaluza.

Aunque el futuro emplazamiento de la Biblioteca no es seguro, lo que sí está claro es que será en la capital, como ya trasladó la Junta de Andalucía al director del equipamiento, actualmente ubicado en la calle Profesor Sáinz Cantero. En aquella misma reunión, se trasladó la intención de que contara con una sede diferenciada y propia a través de un nuevo impulso al proyecto para relanzar las futuras inversiones en la institución.

Una de las nuevas ubicaciones que se barajó en su día fue el antiguo Hospital Clínico, propiedad de la UGR, y para el que la Junta, cuando estaba en manos socialistas, reservó cinco millones para una futura adaptación y remodelación, que facilitase la medida. Sin embargo, finalmente la idea de mudar ahí la Biblioteca quedó para siempre guardada en cajón y nunca llegó a materializarse.

Otro espacio, ya sobre la mesa, es el de La Azulejera, que Cultura ha pedido formalmente para albergar el Archivo Histórico de la capital después de que, según ha confirmado Egea, la ubicación propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad, en la calle Pepita Bustamante, fuera insuficiente para albergar todo el material, que "debe estar depositado y bien custodiado", según el delegado.

Preguntado a este respecto, el delegado ha explicado que esta situación es una negociación a tres bandas, entre Junta, Ayuntamiento y Gobierno central. Las dos primeras, según la versión del responsable de Cultura, tienen buen entendimiento, por lo que solo faltaría que el Ejecutivo diese su última palabra, ya que es el responsable "de edificar los archivos históricos".

Una petición histórica

La nueva sede de la Biblioteca de Andalucía, que comparte espacio con la Biblioteca Pública Provincial, es una demanda histórica de la capital a nivel de infraestructuras culturales. El director de la Biblioteca de Andalucía, Francisco Javier Álvarez, ha señalado en diversas ocasiones los problemas de espacio y la difícil "viabilidad" de las dos bibliotecas juntas, pese a la convivencia pacífica y la cooperación entre los dos espacios. Uno de los principales dilemas es que faltan estanterías dado que la de Andalucía recibe todo el depósito legal y la Pública acoge las novedades editoriales, lo que va saturando los fondos y dejando poco margen a los archiveros de las bibliotecas.

Además, la Biblioteca de Andalucía se ha considerado siempre uno de los pilares sobre los que sustentar la supuesta entidad de Granada como capital cultural, una opción que ahora se vislumbra con el horizonte de la candidatura hacia 2031. En este sentido, la formación de Vamos Granada criticó recientemente la situación provisional de la Biblioteca de Andalucía en una ciudad que ostenta el título de Ciudad Literaria de la Unesco desde 2014 y que está pujando por ser la capital europea de la cultura, y reclamó al Ayuntamiento y a la Junta que concretaran el nuevo solar para la biblioteca.