Ecologistas en Acción pide quitar las compuertas del Genil y descarta el riesgo de inundaciones

Ecologistas en Acción mantiene su propuesta de renaturalización del río Genil a su paso por Granada y las críticas a Genil Vivo, el proyecto municipal que se presentó a la convocatoria de fondos europeos Next Generation y que fue rechazado. El colectivo ecologista alega que se desechó la iniciativa municipal "de plano porque no suponía ninguna naturalización del cauce y, además, no eliminaba todas las barreras transversales que presenta el río, como la clapeta 0 (la de la Inmaculada)".

La organización recalca que la propuesta ya descartada "suponía dejar el cemento en el fondo, excavar una zanja central de un metro para que circulara por ahí el agua, pegar con cemento piedras en el fondo para dar el pego, y en los laterales fabricar gradas de hormigón en un lateral y colocar escolleras, fijadas con cemento, en el otro lateral; y para que pareciera verde se colocarían unas plantas en agujeros sobre el cemento y unas jardineras colgando de los muros, todo ello con riego por goteo muy automatizado".

"El Ayuntamiento tenía en su mano una oportunidad única para adecentar el río, pero la ha dejado pasar. Tenía en su mano un proyecto elaborado por Ecologistas en Acción, el doble de largo que el presentado por el Ayuntamiento y mucho más barato, mejorable en cuestiones técnicas, pero no en su fundamento: quitar el cemento del fondo y quitar todas las compuertas, hasta la de la Inmaculada". Ecologías añade que, además, el cauce está regulado por dos embalses, Quéntar y Canales. Gracia a estas infraestructuras "la posibilidad de desbordamiento a su paso por Granada son mínimas, ya que la Confederación cumple su trabajo de laminar esas posibles avenidas cuando hay lluvias intensas".

"La excusa de la toma de la Acequia Gorda no se sostiene, ya que hay alternativas simples para solucionarlo y que los regantes no pierdan sus derechos. Una alternativa es la creación de un canal (acequia) adosado al muro derecho del río, que desde frente al Palacio de Congresos llevaría el agua por gravedad hasta la altura de la toma", añade Ecologistas.

"Otra alternativa, quizás más barata pero que pensamos tendría problemas en su funcionamiento, sería un tubo por el suelo desde debajo de la desembocadura del Darro, que al llegar bajo la toma de la acequia ascendería y vertería en la acequia. El problema radicaría en los posibles atascos y la dificultad de limpieza que no habría en la acequia al aire libre", apunta la organización.

"Después todo consistiría en esperar que el río hiciera su trabajo a coste cero, ya que traería, como siempre ha estado haciendo, arenas, limos, semillas, árboles, etc. y tras ellos llegaría la fauna correspondiente, convirtiéndose en un corredor verde entre la vega y la sierra", vaticina el colectivo, que subraya que "acaba de salir publicada una nueva convocatoria similar a la anterior y eso quiere decir que habrá una nueva oportunidad para mejorar el río", en referencia a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la Resolución 18 de octubre de 2022 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

"Esta convocatoria encaja perfectamente con el proyecto de Ecologistas en Acción", apostillan desde el colectivo ya que trata, arguyen, del “fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana, impulsando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de incrementar la biodiversidad y su conservación y la adaptación al cambio global y de mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos".

La convocatoria se enmarca, anotan desde la organización, en la inversión denominada "restauración de ecosistemas naturales y fomento de la conectividad e iniciativas en entornos urbanos destinadas a su reverdecimiento y acercamiento de la naturaleza". "Hacemos un llamamiento para que ese trabajo conjunto empiece cuanto antes, y no esperar como la vez anterior, a comunicar a las asociaciones lo que se ha elaborado a sus espaldas y dos días antes de cumplir los plazos", añaden.

"El plazo de la convocatoria se cumple el 22 de diciembre y cada día que pasa es un paso atrás si no se actúa ya, para no perder este último tren (y puede que sea el último)", concluyen en Ecologistas en Acción.