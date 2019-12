Educación pospone la cobertura de bajas y vacantes mediante Sipri hasta después de las navidades

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha paralizado los llamamientos a interinos para cubrir bajas e interinidades desde el 4 de diciembre hasta el próximo día 9 de enero. El anuncio de esta medida aparece en la página web del Sistema de Gestión de Interinidades, conocido como Sipri, donde se puede leer que “se informa que con motivo del periodo no lectivo correspondiente a las vacaciones de Navidad se modifica el calendario de convocatorias del Sistema de Provisión de Interinidades según se detalla: Última convocatoria del primer trimestre: día 4 de diciembre de 2019 (miércoles). Primera convocatoria del segundo trimestre: día 9 de enero de 2020 (jueves)”. Esto implica que desde el pasado día 4 no se realizarán coberturas de bajas ni vacantes y los llamamientos no se retomarán hasta comenzadas las clases en enero. Según el calendario lectivo que rige en Granada, las vacaciones navideñas se prolongan desde el sábado 21 de diciembre hasta el 8 de enero, día en el que se retomarán las clases.

El sindicato CGT denunció que “estas decisiones no ayudan a que las sustituciones se cubran en el menor tiempo posible”, tal y como defendió el equipo del consejero, Javier Imbroda, cuando se puso en marcha la plataforma Sipri. Este sistema comenzó a funcionar el pasado curso, después de que fuera desarrollado por el anterior Ejecutivo andaluz, del PSOE. Finalmente fue el Gobierno de PP-Cs quien dio luz verde a este modelo, que, alegaron mejoraba la transparencia del sistema y aceleraba la gestión de los llamamientos.

El pasado mes de noviembre un grupo de interinos de Primaria se manifestó frente a la Delegación provincial de Educación en Granada para denunciar retrasos de “hasta 20 días” en la cobertura de bajas y vacantes. Ante aquellas críticas, desde Educación señaló que “el aumento del gasto en sustituciones ha crecido en 38 millones con este Gobierno, hasta los 164, es decir, se cubren muchas más bajas y en menos tiempo. Hay dos llamamientos semanales en vez de uno como antes y otro punto destacable es la mejora de la alineación entre el interés del interino en cubrir bajas de su provincia y las necesidades del sistema”.

También se alegó desde la Consejería que “se ha reducido a la mitad el tiempo para cubrir la baja, hasta 4 días lectivos, lo de 21 días puede ser algo excepcional por dificultades de un puesto específico, pero cuestionar el sistema por una excepción no tiene sentido”. Entre el 10 de septiembre y el 23 de octubre se realizaron trece llamamientos con 9.917 plazas convocadas. “El nuevo sistema ha permitido gestionar un incremento de los nombramientos en más de un 14%, mejorando un 11,22% la tasa de nombramientos por ausencia”.