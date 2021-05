“Si los que acusan a Salvador de traidor toman alguna decisión, nos sentaremos”

El PSOE ganó las elecciones municipales en Granada en 2019 pero un pacto entre la derecha para ampliar los 'gobiernos del cambio' quitó la Alcaldía a los socialistas y al candidato Paco Cuenca, que llegó a hacer dos discursos como alcalde y como líder de la oposición. Nació así el pacto de los trapos sucios, el pacto del 2+2, que dio inesperadamente el collar de alcalde a Luis Salvador (Cs) con el apoyo de PP y Vox y dio paso al bipartito PP-Cs que se acerca a su ecuador de mandato.

Hoy, dos años después, Cuenca lamenta estos dos años perdidos en un momento interno convulso en el que todo puede dar la vuelta y, aunque difícil, darle la Alcaldía antes de que termine el mandato.

-El bipartito PP-Cs llega a la mitad del mandato. ¿Cómo valora estos dos años y el estado en el que se encuentra la ciudad?

-Hay una visión que comparte mucha gente de que son dos años perdidos, es lo que me transmiten en la calle. Más allá de la pandemia son dos años perdidos en los que no hay ni rumbo ni proyecto. Nosotros fuimos capaces de poner en marcha los pilares de un proyecto que nosotros sí tenemos para esta ciudad de abrir las puertas del Ayuntamiento y darle estabilidad, algo que se ha perdido; del cambio del modelo productivo; la cultura abierta y en la calle, que se puede recuperar, y las alianzas con otras ciudades, Junta y Estado. Y todo se ha perdido porque quién se va a sentar con un señor que todo el mundo dice que miente. Y no lo digo yo, lo dice Cs y el PP.

-¿Cómo califica la oposición que están haciendo? Hay muchos momentos de tensión, trabajan como alternativa de gobierno, pero también han sido posibilistas

-Nuestra oposición es leal y constructiva pero no son expresiones, son realidades basadas en hechos. Somos propositivos y el ejemplo más claro es que lo mejor que ha pasado en el Ayuntamiento en los dos últimos años es tener un presupuesto y eso es iniciativa del grupo socialista. Eso no lo hicieron conmigo como alcalde pero es lo que necesita Granada y lo sabe valorar. Es nuestro método de trabajo, otros se dedican a dar paseos y nosotros a atender, escuchar, mantener contacto, lo que nos llevó a ganar las elecciones. Y lo que nos dicen, darle forma y traerlo al Ayuntamiento, eso hay que hacerlo en el Gobierno y en la oposición. No vale pasear y escuchar y luego no hacer nada. Y ese método es el que seguiremos haciendo. El grupo socialista ha hecho todo lo posible por ser parte de la solución. Otros están en ser el problema. Hablo del presupuesto pero también de las 22 medidas de ayuda al sector productivo, las propuestas para los fondos Next Generation... Este ayuntamiento no se ha encontrado nunca una oposición tan leal y propositiva, también es verdad que la pandemia lo obligaba, que la que estamos haciendo nosotros.

-Luis Salvador es un alcalde cuestionado desde el primer día y el equipo de gobierno no deja de enfrentarse a crisis internas. ¿Cómo cree que terminará el mandato?

-Lo cuestionan sus propios compañeros. Y hay una clave, que es que nunca se había dado en la historia democrática de la ciudad el que alguien que no es primera ni segunda fuerza política, sea alcalde. Es inédito y avergüenza a los granadinos. El portavoz de Cs dice que miente, el PP dice que miente, quien firmó el compromiso del 2+2 dice que miente, y lo más lamentable es que cambiaron Granada por Málaga y Murcia. Ellos mismos se cuestionan y mientras no están en las soluciones para Granada. Y nos genera vergüenza e indignación.

-¿Se ve como alcalde antes de las próximas elecciones de 2023?

-Me veo siendo parte de la solución, como estoy haciendo ahora mismo, escuchando día a día los problemas de Granada y proponiendo soluciones ante la parálisis del Ayuntamiento, planteando alternativas, zarandeando el Ayuntamiento, porque si no mostramos las necesidades, la ciudad tiene el riesgo de volver a antes de nuestro mandato y quedarse aislada y en el furgón de cola de España.

-La moción de censura persigue a Salvador desde el primer día y toma fuerza. ¿Aceptaría los votos de Vox, algún concejal de Cs o del propio Sebastián Pérez? Si no los números no dan

-Hoy por hoy los números no dan. Yo tengo muy claro que si podemos contribuir a mejorar y cambiar la indecente situación que tiene el Ayuntamiento lo vamos a hacer. Pero dicho ello, los números son los que son, 14 que suman PP, Cs y Vox. Hoy por hoy no hay otra. Si se da el día en el que alguno de los que señalan como traidor a Salvador tomaran alguna decisión, nosotros tenemos la obligación de sentarnos, si se diera esa situación. Si no, seguiremos haciendo una oposición leal y responsable.

-¿Pero tiene líneas rojas a la hora de aceptar apoyos?

-Nosotros no nos vamos a sentar con Vox. Vox se ha convertido en el comodín de Salvador. Todo el mundo señala como indecente el pacto de los trapos sucios, como lo llaman los protagonistas, están a la gresca de forma permanente, señalan a Salvador como traidor a la ciudad y Vox sigue siendo la muleta de Salvador, que está más en el PP que Cs porque Cs ya no existe. Y él ha demostrado que no tiene problema de cambiar de partido. Dicho ello, nosotros con Vox no nos vamos a sentar porque no están por construir y sí por generar tensión como en el resto del país.

-Sí se unieron de forma excepcionar para reclamar una comisión de presupuestos consensuados. ¿Les benefició esa imagen del bloque de la izquierda junto a Vox?

-Hay una variable en eso. Toda la oposición antepuso su visión de lo que es la prioridad para Granada a otras cuestiones. En aquel momento había que tomar una determinación y es que este Ayuntamiento ha decidido dejar tirados a autónomos y pequeñas empresas, mirar para otro lado cuando el gran problema de la ciudad es el desempleo. Y han decidido que no hay presupuesto. Ya en aquel momento dijimos que hacía falta un presupuesto para 2021 y forzamos un debate de presupuestos. Lamentablemente todo ha sido una milonga por parte del PP.

-A días de que termine mayo se termina también el plazo que dio Sebastián Pérez para reclamar el 2+2 y la alternancia en la Alcaldía. ¿Es un órdago? ¿Habrá cambio? El propio PP lanzó mensajes contradictorios diciendo el provincial que trabajaba por recuperar la Alcaldía mientras el portavoz municipal decía que no se trabajaba en eso y el propio Moreno negando cualquier cambio y respaldando los cuatro años de Salvador.

-No puedo saber lo que puede hacer el señor Pérez. Lo que sí se es lo que todos los días me dicen los granadinos en la calle y es que los acuerdos están para cumplirlos. Lo que haga Pérez está en su cabeza y no lo se.

-¿A quién vería de alcalde, Luis González, César Díaz, Sebastián Pérez, Francisco Fuentes?

-Lo tendrán que resolver los protagonistas del lamentable pacto. Lo que a todas luces parece que ha quedado claro es que el señor Pérez dice la verdad, como han dicho Hervías, Olona y Olivares, que le dijo mentiroso a Salvador. Eso ha quedado claro. Qué pasa ahora por su cabeza no lo se. Nosotros no estamos en esto, en estos dimes y diretes. Si hay opción de diálogo para mejorar la ciudad siempre estaremos nosotros, siempre nos sentaremos para propiciar lo que pueda hacer buscar fórmulas y salidas para la situación surrealista de la ciudad porque están más pendientes de en qué posición se colocan que de sacar la ciudad adelante. El dato del desempleo, por ejemplo, es brutal. Yo sí se lo que haría: sentarme para un gran pacto por el empleo en la ciudad. Este señor está pendiente de ver dónde lo coloca el PP en los próximos meses. Y esto tiene que ver con algo determinante como la credibilidad y el crédito. No tenemos buenas frecuencias ferroviarias. No tiene credibilidad ni crédito ni proyecto y es incapaz de sentarse con instituciones y fuerzas porque ni siguiera lo creen los de su equipo político. Si no lo creen, qué pena lo que está perdiendo Granada. Y lamentablemente ese es el rumbo en el que estamos.

-Sebastián Pérez lo preferiría a usted frente a Salvador. En alguna ocasión ha dicho que es usted Churchil comparado con Salvador. Y con la comisión de contratos Salvador llegaba a decir que usted y Pérez tenían acuerdos e intereses comunes.

-Todo lo que diga Salvador está calificado por sus compañeros. No tiene credibilidad ni podemos confiar en lo que diga. En aquel momento y ahora estamos por sacar cosas adelante. Agradezco las palabras de Pérez pero no me sirve lo que diga nadie, lo que sí me sirve es lo que dijeron los granadinos en las elecciones y me situaron como la persona que más credibilidad generaba para ser alcalde. Y se ha pervertido esa voluntad para propiciar un acuerdo y que la tercera formación, hoy sin partido detrás, siga siendo alcalde.

-Con el pacto del codo, que desbloqueó los presupuestos de 2020, han reconocido que PP y Cs les engañaron. No se ha cumplido al 95%.

-Eso ha servido para mucho. En aquel pacto había dos principios: salvar las cuentas de la ciudad y poner un plan de 22 medidas para echar una mano a los que peor lo pasaban con la pandemia. El primero lo conseguimos dando estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento con dinero para pagar el día a día y todas las obras que nosotros pusimos en marcha en el mandato anterior y que es lo único que hoy se inicia: Boquerón, parque del Zaidín, Norte,... Y quedaban garantizadas con el presupuesto, al igual que el mantenimiento de la ciudad, nóminas, limpieza... Y además incluía tener 4 millones para pymes, servicios sociales, hostelería, comercio, plan de empleo, rehabilitación de vivienda, o el PGOU. Excepto el PGOU, lo demás no han hecho casi nada. Han engañado no a nosotros sino a los granadinos. Tenían partida económica para hacerlo. No puedes estar cobrando basura, tasa terraza, cosas que se comprometieron y no han hecho. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos engañan y son unos incompetentes. Son muy malos gestores. Las únicas cuentas las pusimos en marcha nosotros y había 4 millones más para la ciudad. Pero ellos dedican más tiempo a las trifulcas externas que a aprovechar ese balón de oxígeno. El 95% no lo han cumplido. Son muy malos gestores e incompetentes.

-Con la prórroga del presupuesto, ¿es suficiente para la recuperación postcovid?

-Las cuentas de 2020 no sirven para 2021 y las del 21 no sirven para el 22. Dan la espalda a los que pierden su empleo, pequeños comercios, hostelería, barrios; le dan la espalda a los desempleados. Podrían haber iniciado un proceso de redacción de nuevos presupuesto, la oposición no puede, lo podían haber hecho con nosotros, con Podemos o con Vox, que es su muleta, pero unas nuevas cuentas para Granada revisando los ingresos y los gastos. Hay cosas que no son prioritarias que podrían gastarse.

-Era imposible cuadrar su propuesta con 40 millones de desfase

-No lo pretendían, no querían sacar las cuentas. Hay situaciones muy graves. Son muy malos gestores, están todo el día contando que le pagan a los proveedores y si das un paseo por la ciudad pagan la telefonía, luz, Rober, Inagra y gas natural. Y a esas grandes empresas hay que decirles que se esperen para pagar primero a los pequeños, eso es hacer un presupuesto, priorizar. Estamos en manos económicamente de Rober, todos los años se le pagan más de 20 millones y nos tendrán que explicar a qué se debe ese cariño y amor con Rober; algo no cuadra.

-En este año de pandemia, qué se ha dejado en el camino. Hablo de proyectos e inversiones que se podrían haber hecho para preparar a la ciudad para la recuperación.

-Nosotros cada vez que señalamos un déficit ponemos una iniciativa para salir. Si algo han perdido los granadinos ha sido la confianza en su Ayuntamiento y es lo más penoso que puede existir en una ciudad. Si se critican entre ellos en lugar de trabajar de forma conjunta, y mira que lo intentamos en la oposición. A nosotros nos costó mucho trabajo recuperar esa confianza. Todas las formaciones políticas después de que el PP pusiera a Granada en el mapa de la corrupción, votaron que yo fuera alcalde, sin moción. Después de lo penoso que había pasado, recuperamos la confianza otra vez en el Ayuntamiento. Pusimos en marcha el Metro, las mimbres para las conexiones ferroviarias, trajimos el legado de Lorca, hicimos el plan metropolitano por la calidad del aire, conseguimos 12 millones para el empleo y otros 12 para la segunda parte fondos Dusi, fondos que han tirado a la basura en el empleo y que se están a punto de perder en el caso de los Edusi. Lo digo por lo que cuesta recuperar la confianza y lo poco que cuesta perderla. Como decía Silvio Rodríguez, lo más hermoso nos cuesta la vida y lo más horrible se aprende enseguida. En nada y menos lo han desmontado. Perdida esa confianza, el PP ha perdido la oportunidad. Si hubieran sido cercanos tendrían el crédito de mucha gente en Granada, en todas las ciudades donde los alcaldes han estado cerca están teniendo réditos y aquí al revés. Ahora perdemos la posibilidad de poner los pilares de una Granada pospandemia. Las épocas de crisis son para rearmarse, reinventarse. Aquí ya estamos inventados y tenemos que darnos fuerza. Y lanzo un mensaje de optimismo, Granada tiene que salir fuerte de esta crisis porque tiene oportunidades que no tienen otras. Lo primero que tiene que reactivarse es el turismo. Lo que tiene Granada no lo tiene nadie en España a nivel turístico: la Alhambra, un patrimonio y una provincia con una diversidad de nieve y mar, que no tiene nadie. La ciudad puede recuperar la vida cultural, que se tiene que ejercer en la calle y no hay un escenario de calle más potente que Granada. En el País Vasco, pero por el frío tienen dos meses, en Granada puedes estar nueve meses en la calle. El futuro inmediato está en la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial y biotecnología, donde Granada es la número uno. Tenemos magníficas oportunidades. Saldremos y fuertes. La pena es que ahora no hay patrones en el barco. Pero con la contribución de todos, los granadinos, a pesar del Ayuntamiento y del daño que está haciendo el PP y Salvador, vamos a salir pronto y más fuertes, estoy convencido. Con las mimbres que nosotros pusimos en el mandato anterior creo que más pronto que tarde saldremos adelante a pesar de esta gente.

-Ellos venden el Anillo Verde, el Plan Alhambra, pero hay más riesgos, como quedarnos de nuevo a la cola en frecuencias ferroviarias.

-Se han pegado meses vendiendo a bombo y platillo el Plan Alhambra y todavía no hemos visto ninguna obra, bueno van a arreglar unas fuentes. El dinero que viene, lo primero para arreglar fuentes, que eso antes lo hacíamos nosotros con el dinero de Emasagra. Todas las ciudades han recibido dinero directo de la Junta y Granada no porque lo recibía a través de la Alhambra, ¿para fuentes? La Junta está siendo bastante desleal con nuestra ciudad. Yo exijo a Renfe que recupere las conexiones y en buenas frecuencias, igual que se hace necesario recuperar las conexiones del aeropuerto. Lo digo ante la Junta y el Estado, no miro colores. ¿Qué problema tiene Granada? Que no tiene nadie que esté haciendo su trabajo. Yo me estaría sentando hoy con el ministro de Fomento, con el presidente de Renfe y le estaría exigiendo recuperar las frecuencias en las conexiones. Hoy me estaría sentando con compañías aéreas, con quien me sentaba antes para no quitar vuelos, como el de Iberia de las 7 de la mañana, para lo que hubo muchas horas de mesa, también con Vueling, Easyjet, con el resto de instituciones, para que esas conexiones existieran. Hoy estaría sentado con consejero de salud para que no toque la autonomía de la EASP, no me fío. Hoy estaría sentado con el consejero de Innovación para pedirle una inversión urgente en el Palacio de Congresos. ¿Quién está haciendo eso? Nadie, ese es el problema de Granada. Todo el día están dando paseos sin rumbo. ¿Quién se va a sentar con él, con quien su portavoz dice que es un mentiroso, con uno de los capos del PP como es Hervías diciendo que de él no se fíen, que va a mentir? El problema es que hemos perdido el crédito por las trampas de un señor que decidió vendernos y cambiarnos con la aquiescencia del PP. Cuando uno tiene la responsabilidad y honor de ser alcalde, cada área funciona de forma autónoma y va trabajando según criterios técnicos y políticos pero hay momentos en los que se cruzan proyectos, prioridades, en ese momento hay que sentar al equipo y señalar las apuestas. Alguien tiene que decir eso y ahora nadie lo hace. ¿Imaginas todos sentados en una mesa? Ese es el problema, que es un barco muy potente pero no tiene patrón.

-El bipartito dice que tiene las manos atadas y culpa constantemente al Gobierno por no dar las ayudas

-Qué poco dice de una institución que no mira su responsabilidad y le echa la culpa a otros. Tiene que echar una mano el Gobierno, la Junta, Diputación y este Ayuntamiento. Las áreas pueden funcionar solas, la policía sale todos los días, hace falta todos los días luz, limpiar, el rodaje funciona. Otra cosa es hacer que a los granadinos les vaya mejor, evitar cifras de desempleo, que los negocios no sigan cerrando. Mi visión y experiencia como alcalde, tras pasarlo fatal con la corrupción del PP, es que el primer año afianzamos y ganamos la confianza y el segundo intentamos arreglar los marrones. No teníamos trenes, el Metro parado, todo el desarrollo Edusi paralizado, el legado de Lorca en Madrid, líos urbanísticos, la programación cultural parada. Todo lo pusimos en marcha. Y además vimos lo que teníamos en tecnología, cultura y llenamos de vida y cultura la ciudad. Eso sí lo hicimos. Las calles se limpian todos los días, últimamente peor porque han recortado 2 millones de euros a Inagra. El problema es no quedarse en que la ciudad ande, es transformarla, echar una mano a los que lo pasan peor. Y el momento es crucial porque estamos saliendo y hay que reactivar la economía y ahí el Ayuntamiento es fundamental. Pedir ayudas directas a la Junta, pedir los Next Generation, poner planes de empleo, este momento es crucial porque hay que reactivar la dinámica del turismo y todas las ciudades van a intentar recuperarlo, pusimos en marcha Andalusian Soul. Que ande la ciudad es fácil, hacer que crezca es lo complicado y ahora no existe.

-Con esa visión tan clara de la ciudad, ¿Se presentará a elecciones de 2023?

-¡No queda nada! Yo me levanto todos los días con muchas ganas de hacer cosas por mi ciudad, con la tranquilidad y la humildad de que me voy a dejar la piel por intentar ayudar a quien lo necesite y también la tranquilidad de ser honesto con la gente que ha confiado en mí, me haya votado o no. Estoy en un estado personal de haber cubierto también una etapa como alcalde y de estar al servicio de la ciudad. Cuando llegue el momento ya hablaremos, dirá el partido, la gente. Yo voy por la calle y me considero respetado. Me paran y me dicen que debería respetarse la lista más votada, lo que te da una tranquilidad que te permite estar muy centrado en proponer ideas.

-No es por hacer futuribles, pero es que ya suenan incluso nombres de aspirantes

-Ese es un trabajo vuestro. Yo sí te cuento que humildemente estamos haciendo el trabajado que nos ha tocado, no el que nos han designado los ciudadanos, que votaron otra cosa. Estamos siendo lo más honestos, responsables, con un método para ser útiles y ser parte de la oposición.

-El PSOE en Andalucía también está atravesando su momento interno con las próximas primarias. ¿Es espadista o susanista?

-Soy socialista y granadino y del Granada y de la Chana.

-El PSOE de Granada se ha mostrado a favor de cambio, concejales de este equipo, otros miembros del partido, se muestran claramente a favor de Espadas en sus redes sociales. ¿Usted apuesta por el cambio?

-Yo no escondo nada y no me he equivocado. He dicho dos cosas que mantengo. Una vez abierto el debate hay que cerrarlo lo antes posible, resolver el tema y estar en el día a día. La segunda es que yo soy del que sea más de Granada.

-En campaña lo son todos

-Bueno, no todos los compañeros, los cuatro precandidatos. Yo quiero escucharlos a los cuatro y aquel que tenga más claro cómo ayudar a Granada, ese será mi candidato o candidata. Yo creo que el partido tiene que activarse, tiene que motivarse e ilusionar.

-¿Qué tiene que cambiar el PSOE para recuperar voto?

-¿Cuánto tiempo tienes? Yo sigo diciendo que el PSOE es el que más se parece, por lo menos en Granada, el grupo que yo represento, el que más se parece a Granada, una ciudad universitaria, de barrio, que confía y cree en la potencialidad de los sectores tradicionales y emergentes, en la ambición de Granada. Nos parecemos a la Granada que quieren la mayoría. A nivel regional el PSOE tiene que mirar más a pymes, pequeños comercios, autónomos, que en Granada son vitales. Tienen que mirar al segmento productivo de las ciudades. Y el PSOE tiene que coger de forma clara la bandera de la emergencia climática. Estamos empezando a medio salir de una terrible pandemia, quién nos iba a decir esto hace dos años, pero tenemos otro mal que es la calidad de lo que respiramos. Es el gran reto. En los próximos años hay que dar la vuelta como un calcetín porque las generaciones futuras dependen de eso. Y esa bandera le corresponde al PSOE. Y una parte que siempre reclamo internamente que es el voto urbano, el voto del pequeño empresario, comercio, autónomos, que tiene que ver con el 90% de los puestos de trabajo de la ciudad

-También reforzar el programa socialista ante la amenaza de la extrema derecha, como ha pasado en Madrid y la bandera de la libertad.

-Está cambiando todo mucho. Me preocupa que haya mucha gente joven que le gusta el discurso de Vox y eso es fruto de la simpleza y lo populista de Vox. Hay que seguir trabajando para acometer nuevos derechos. Los más jóvenes no saben lo que ha costado la igualdad de acceso a la educación, la dificultad de tener una sanidad universal y de calidad, lo que ha costado la igualdad entre hombres y mujeres y lo que todavía queda por pelear, por tanto hay que hacer mucha didáctica y señalar todo lo que está en riesgo como demos un mínimo paso hacia atrás. Años de batalla, en dos eslóganes se desmontan. Hay que hacer didáctica y hacer ver todo lo que está juego si caemos en el relato de confrontación y bronca de Vox. Cuando oigo a gente decir el todos son iguales, me rebelo. Soy un profesor, con vocación docente, vengo de barrio de familia humilde, a mí no se me olvida de dónde vengo, tengo muy afianzados mis valores, mis derechos y mis obligaciones, y cuando nos meten en el mismo saco hay que rebelarse. A mis hijos se los digo, no os creáis nada, leed y salir. Cuando uno sale, escucha, viaja, lee, es la clave y hay que propiciar que los chavales lo hagan para que nos hagan parar tanta bronca social y política.