El Gobierno llega a 2023 sin poner en marcha el cambiador de ancho ferroviario de Granada

Lo que debía estar en un año terminado ya va camino de los tres. Y sin fecha fija a la vista. El cambiador de ancho ferroviario de Granada, la solución intermedia para mejorar las conexiones por tren entre Almería, Granada y Madrid, que debía estar en operación desde la segunda mitad del año 2020 sigue sin ponerse en funcionamiento y no solo eso, sino que permanece completamente aislado de la red ferroviaria puesto que no tiene aún instalados los desvíos de acceso. Todo está terminado pero los trenes no tienen cómo acceder. En la última actualización de la Declaración de Red de Adif, publicada el pasado mes de diciembre, el Administrados de Infraestructuras Ferroviarias, antes más preciso en este documento, solo alude a que estará en servicio durante el año 2023. Nada más.

Lo cierto es que el cambiador de ancho de Granada, situado junto a la parada del Metro del Cerrillo de Maracena, en la línea de tren convencional Granada-Moreda, lleva cerca de medio año concluido. En sus instalaciones ya no hay obra civil y las últimas actuaciones se han centrado en la instalación y el mantenimiento del sistema de comunicaciones móviles GSM-R entre la estación y el cambiador de ancho. Sin embargo, queda la actuación más importante: la colocación del desvío de tres raíles que conecta la vía que va desde la terminal de Andaluces y el mecanismo que permite a los trenes híbridos ajustar el ancho entre los ejes de sus rodales. Todo está listo para que se instale salvo la 'aguja'. En la zona están colocados los raíles y dispuestas las traviesas para la obra. Pero todo sigue sin moverse.

Ya el pasado octubre, el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, evitó dar una fecha para la puesta en marcha del cambiador, que de esta forma quedaba oficialmente aplazado sine die. La explicación sigue siendo, como desde hace más de un año, la dificultad en la fabricación de este tipo de desvío, lo que no se explica es cuál es el problema y por qué, si desde hace años está prevista su colocación, no se ha llevado a cabo aún su fabricación, que está adjudicada desde marzo del año 2018. Hace casi cinco años ya.

Tampoco es la primera vez que el cambiador de ancho acumula retrasos. La fecha de diciembre de 2022 fue la última que se ofreció para su puesta en marcha. Una fecha que no vino de cualquiera sino del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien dijo a preguntas de los periodistas que su entrada en funcionamiento se producirá "a final de este año o inicios del próximo", refiriéndose a 2023 en este punto. Tal y como ha podido comprobar esta redacción, no será así puesto que no está colocado ninguno de los dos desvíos (en el que conecta la salida en ancho ibérico del cambiador con la vía Granada-Moreda lleva más de un año en su lugar pero no está instalado) y se necesita, además, un periodo de pruebas con trenes mixtos para que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) dé el visto bueno a su puesta en marcha.

El cambiador de ancho de Granada comenzó a construirse en junio de 2019 y tenía un plazo de ejecución de un año que ya tenía retrasos a los pocos meses. El estallido de la crisis sanitaria detuvo en seco su construcción, que cogió ritmo a finales de 2020, fecha en la que se levantó la caseta y se instaló el mecanismo que permite variar el espacio entre los ejes de los trenes. Sucesivamente, los documentos de Declaración de Red de Adif fueron dando patadas adelante a la puesta en marcha del cambiador.

En octubre de 2021 se puso como fecha la primavera de 2022, pero no se cumplió, y en la siguiente actualización se ponía sobre el papel finales del año recién finalizado. Tampoco fue así. Y eso que ya el Gobierno puso negro sobre blanco cómo iban a quedar configurados los tráficos ferroviarios entre Almería, Granada y Madrid ya en este mismo año 2023 cuando el pasado verano se presentó en las dos capitales andaluzas el estudio funcional del Corredor Mediterráneo tanto para los tramos Granada-Almería como el Antequera-Granada.

En ellos Renfe ya tenía previsto este mismo año empezar a operar un tren directo Almería-Granada-Madrid que sustituyera al Talgo Intercity que todavía cubre la conexión entre la capital almeriense y la de España a través de la vía de Linares, y que tarda más de seis horas en cubrir el trayecto sin averías ni retrasos, habituales en este tren. Esta decisión creó polémica puesto que significaba que la operadora ferroviaria iba a dejar, asimismo, de operar uno de los trenes AVE Granada-Madrid por este servicio. Los retrasos en el cambiador de ancho han propiciado que no se programe este cambio y todo siga como ahora, con tres AVE diarios Granada-Madrid en ambos sentidos.

Otro de los aspectos que recoge la última actualización de la Declaración de Red de Adif, que además abarca los años 2023 y 2024, es que prevé para este año las mismas circulaciones que las actuales por la línea Granada-Moreda cuando hace poco más de una semana, de nuevo el delegado del Gobierno en Andalucía anunciaba la recuperación del cuarto tren entre Granada y Almería. El documento del Administrador habla de que, tanto para 2023 como 2024, esta línea suma seis circulaciones diarias cuando, con el anuncio de Pedro Fernández, el número de circulaciones ascendería a ocho, las mismas que había antes de la pandemia. En este punto, Granada ya tendría todas las conexiones que antes de marzo de 2020.