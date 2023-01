Granada y Guadix no quedarán aisladas por tren aunque figure en la Declaración sobre la Red de Adif

Granada y Guadix no quedarán aisladas por tren como aparece de de forma oficial en un documento de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Así lo han confirmado fuentes del organismo que gestiona la red estatal al hilo de la reacción de las plataformas ferroviarias de las provincias de Granada y de Almería ante uno de los puntos incluidos en la Declaración sobre la Red tanto convencional como de Alta Velocidad donde se avisa, y aún lo hace porque el documento sigue sin modificarse en las web de Adif y Adif AV, del "corte total" de la línea entre Linares-Baeza y Almería a partir del segundo trimestre de 2023 y hasta el segundo semestre de 2026, más de tres años, para acometer las obras para la integración del ferrocarril en Almería. Esto implicaba dejar sin tren a Guadix y hacer prácticamente inútil la línea Granada-Moreda y, por ende, el nuevo cambiador de ancho de la capital, que ha requerido de una inversión de cerca de seis millones de euros. La alarma generada por la Declaración de Red, además, hacía que este corte de la línea de cerca de tres años se entroncara con el previsto para las obras de acondicionamiento de la línea Granada-Moreda-Almería para su adaptación al Corredor Mediterráneo, que se anunciaron para después de la llegada de la Alta Velocidad a Almería precisamente en 2026.

El documento recoge expresamente, dentro del catálogo de restricciones de la red ferroviaria estatal, el "corte total del servicio de la Línea 410, Linares Baeza-Almería", en el "tramo Moreda-Almería durante aproximadamente 36 meses". "Las afecciones se prevén desde el segundo trimestre de 2023 hasta el cuarto trimestre de 2026, incluido". Esto supone, sobre el papel, dejar aislada Guadix durante más de tres años, a los que habría que sumar al menos otros tres por las obras del Corredor Mediterráneo. Y también suponía dejar casi inservible el cambiador de ancho de Granada, aún fuera de servicio, cuando este debía servir (y servirá tras la rectificación confirmada a este periódico por el propio Adif) para darle salida a los trenes de Almería a Madrid pasando por Andaluces. De haberse cumplido esta previsión, el cambiador solo habría servido para que los trenes híbridos pudieran hacer el trayecto Granada-Moreda, y ahí transbordar por autobús a la capital de la provincia vecina, algo que había levantando las voces de protesta en ambas provincias.

El documento, además, contiene contradicciones como para ser tan preciso con una información tan sensible como el corte de una línea ferroviaria, de ahí a que Adif, antes de volver a modificarlo, haya querido matizar su contenido. De entrada, la justificación o motivo de este corte es por la construcción de la integración del ferrocarril en Almería. Es decir, se cortaba una línea de 240,8 kilómetros para una obra que se circunscribe solo a la entrada del tren en la capital de la provincia vecina. Finalmente Adif ha explicado a través de un portavoz a este diario que esta integración del tren en Almería se hará como en la primera fase, ya terminada, que supuso la eliminación de un paso a nivel y soterrarlo, y que se hizo sin necesidad de cortar la vía y adecuando una estación de término en Huércal de Almería.

Otro de los descuadres temporales es que la propia Adif se contradecía a sí misma con este documento y también al Ministerio de Transportes cuando este pasado verano insistió, durante la presentación del estudio funcional del Corredor Mediterráneo en Granada y Almería, que las obras no empezarían hasta 2026. Esto se sabía desde hacía años con la justificación de que no se iban a iniciar obras en el tramo entre ambas provincias hasta que el AVE no llegara a Almería en 2026 "para evitar" un aislamiento ferroviario de esta provincia como sucedió con Granada entre 2015 y 2019 con las obras de la Alta Velocidad, tal y como dijo el Gobierno. Finalmente se hará así y no como figura en la Declaración sobre la Red.

Además, el documento indica que este corte se iniciará en el segundo trimestre de 2023 cuando unas columnas más adelante figura que el proyecto se encuentra aún en estado de redacción, con lo cual materialmente es imposible que puedan comenzar unas obras cuyo proyecto no está finalizado ni se ha visado ni se ha licitado el contrato de construcción. A esto de agarra el Administrador para afirmar que la línea no se cortará esta primavera. Adif había explicado a este diario a finales de la semana pasada que los plazos para ese proyecto iban para largo: "Hay que tener en cuenta que estas obras no han sido aún licitadas y que por tanto no está definido el plazo de ejecución ni el plan de obra, que determinará en su momento cómo abordarla, las posibles efectuaciones al servicio y la valoración de planes alternativos de transporte", explica el Administrador a preguntas de esta redacción. La segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería es una actuación consensuada a través de la Sociedad Almería Alta Velocidad, en la que están representados el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y el Adif.

Adif explica que "la Declaración sobre la Red recoge previsiones de restricciones en el tráfico ferroviario de forma genérica para que las operadoras (Renfe en este caso) puedan planificar sus operaciones, pero en ningún caso concreta ni detalla un plan de obra, afectaciones ni la planificación de posibles soluciones alternativas de transporte que podrían establecer las operadoras". Así que el organismo estatal deja abierta a posibles modificaciones la Declaración de Red porque "no es un documento cerrado". De hecho, se modifica normalmente cada seis meses pero esta era la primera vez que, con tanta claridad, se habla de un corte total de la vía y con plazos tan definidos. La última actualización es del 7 de diciembre de 2022 y las restricciones son las acordadas a fecha 11 de octubre también del año pasado. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura. Aun así, más de un mes después de la publicación de la Declaración sobre la Red y tras la polémica generada en Almería y Granada, Adif no ha modificado este punto.

Está previsto que por las líneas Granada-Moreda y Linares-Baeza-Almería empezase a circular a finales de esta primavera un tren Alvia que cubriera los servicios entre Almería, Granada y Madrid que sustituyera al actual Talgo Almería-Madrid por la provincia jienense.

Otras restricciones

La Declaración de Red de Adif también contiene algunas restricciones que afectan a los trenes de Granada. De un lado, los AVE y Avant acumularán dos minutos y medio más de retraso entre este mes y el de mayo a causa de las obras de refuerzo en las pilas de un paso elevado entre los puntos kilométricos 163,205 y 163,255 en las proximidades de Loja, en el tramo de vía única con tres hilos del segmento adaptado del siglo XIX. Se trata de una limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora para garantizar la seguridad de los trabajadores. A esto se suma otra demora de un minuto y 18 segundos al paso de los trenes por el kilómetro 149,500 a causa de las obras del viaducto de Riofrío de la Variante de Loja, donde también se limita la circulación aunque esta debió darse por acabada en diciembre.

Por otro lado, recoge los retrasos en la puesta en marcha del cambiador de ancho, cuyas obras de finalización siguen situadas en julio del año pasado por el Adif, aunque aún no estén finalizadas porque falta la instalación de los dos desvíos de acceso a la caseta que guarda el mecanismo. Se mantiene esta actuación en el documento ya que los tres que circulan por vía convencional junto a la vía del cambiador tienen una limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.