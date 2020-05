Granada tiene su propio calendario de desescalada: las fechas clave y las aspiraciones

Todo empezó el 27 de abril con la autorización de las primeras salidas a la calle de los niños, lo que resultó también un alivio para los padres. Aquella medida de flexibilización del confinamiento fue uniforme, en toda España, pero después Granada se quedó descolgada en la desescalada y lleva una semana de retraso en ese cronograma previsto por el Gobierno para la vuelta a la normalidad por fases. Salvo que Sanidad atienda la petición de la Junta de volver a unificar todo el territorio andaluz, esta provincia llegará al menos una semana después a todas las fases y no acabará hasta el 29 de junio. Este es su propio calendario.

Del 27 de abril al 17 de mayo: Una larga fase 0

La fase 0, con las primeras medidas de flexibilización como las salidas de los niños o la hora de paseos por el propio municipio, ha discurrido en Granada a la par que en el resto de España, aunque ha durado una semana más porque cuando llegó la primera evaluación de Sanidad para pasar a la fase 1 (prevista para el 11 de mayo) Granada y Málaga aún arrastraban los datos de la gran incidencia que la epidemia ha tenido, frente a otras zonas de Andalucía donde ha sido más leve. Su evolución ya era positiva, como destacó el propio Ministerio en aquel momento, pero no lo suficiente para el paso a la fase 1.

Incluso la Junta había recomendado mantener medidas especiales de restricción en los distritos de Granada y su Metropolitano (también en Málaga capital), aunque lo que más defraudó en la provincia y a las autoridades andaluzas fue que el Gobierno no permitiera dividir la provincia y permitir avanzar a zonas que ya estaban libres de coronavirus desde hacía semanas, como la Costa Tropical o la Alpujarra. El Gobierno alegó que era complicado garantizar el aislamiento de esas zonas, por la posible movilidad que generaría la desescalada asimétrica.

Fase 1: Del 18 de mayo al ¿1 de junio?

14 días. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avisó hace unos días: cada fase durará dos semanas, no habrá desescalada por la vía rápida para evaluar de forma correcta la incidencia de cada apertura en el sistema sanitario. Esto ha supuesto un jarro de agua fría para la Junta de Andalucía, que sin embargo aún no renuncia a conseguir que todo el territorio de la Comunidad consiga ponerse a la par durante el proceso de desescalada. Su propuesta es que Granada y Málaga acorten la recién estrenada fase 1 (el pasado 18 de mayo) para avanzar hacia la fase 2 el próximo 25 de mayo, como se supone que ocurrirá en el resto de Andalucía.

Si las consideraciones del ministro se mantienen en pie, Granada no llegará a esa segunda fase hasta el 1 de junio. Esto supone, entre otras cosas, que la previsible apertura de playas para el baño y el recreo comenzará por las costas de Almería, Cádiz y Huelva a finales de mayo y no sería hasta junio cuando se incorporaran la Costa Tropical de Granada y la Costa del Sol malagueña. No obstante, sobre el uso de playas aún no hay nada absolutamente claro, pues lo que está regulado por el momento es esta previsión para la fase 2: "Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas". La Junta apuesta por esa fecha.

El vicepresidente andaluz Juan Marín (Ciudadanos) también apostó por permitir la movilidad de la población por todo el territorio andaluz a partir del 25 de mayo, motivo por el que consideraba esencial que Málaga y Granada acortaran su proceso y se igualaran en esa fecha clave. Pero los planes del Gobierno en realidad sólo prevén a priori que esos desplazamientos a fuera de cada provincia sólo se puedan hacer una vez superada la fase 3, al final del proceso. En Granada, si no hay cambios, no llegaría hasta el 29 de junio, más de un mes después de lo deseado por la Junta.

Fase 2: Hasta el 15 de junio

Así pues, salvo rebrotes que obliguen a volver a echar el freno, o adelantos excepcionales en atención a las peticiones de la Junta de Andalucía, Granada se mantendría en la segunda fase entre el 1 y el 15 de junio. Esta estación de la desescalada, que permite la apertura de restaurantes o centros comerciales (con aforos máximos y limitaciones), además de cines, teatros y previsiblemente playas, conviviría durante una semana con las medidas de flexibilización de la fase 3 en otras provincias de Andalucía.

Esa tercera fase incluye sobre todo la relajación de ciertas medidas restrictivas en la apertura de establecimientos comerciales, hosteleros y de ocio. Pero sobre todo abre la puerta a la vuelta al trabajo presencial, eso sí, con medidas de seguridad como los EPIS.

Fase 3: El final de la desescalada el 29 de junio.

El Gobierno acaba de pedir formalmente una nueva prórroga del estado de alarma que tendría una vigencia excepcional hasta el 27 de junio. En esa fecha los territorios que siguen el calendario inicial de la desescalada ya habrán finalizado la última fase, la tercera, prevista para el 22 de junio. Pero hay zonas como Granada, que al llevar una semana de retraso, no acabaría hasta el 29 de junio, dos días más tarde de concluir el estado de alarma que propone el Gobierno con su quinta prórroga.

Esa fecha del final de la tercera fase es clave porque es la llegada de lo que se considera una vuelta a la normalidad casi completa, salvo las medidas de precaución y control que se mantendrán hasta que el coronavirus siga siendo una amenaza para la salud. Según lo previsto hasta ahora, ese sería el momento en el que los habitantes de Granada podrán salir de viaje fuera de esta provincia.

¿Más autonomía para la Junta? ¿Un avance en el calendario?

No obstante, el borrador que el Gobierno ha planteado para pedir la nueva y definitiva prórroga del estado de alarma incluye un matiz importante, que es la posibilidad de que las Comunidades autónomas decidan más adelante sus propias normas de desescalada. Si esto llega a aprobarse y el Gobierno abre la mano para dar más autonomía a cada territorio, es previsible que Granada avance en el calendario para unificar criterios en toda Andalucía, como pretende la Junta de Andalucía.