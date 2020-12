Granada y los cortes de luz: riesgo real de extenderse por toda la ciudad e implantar las mafias

El principal problema de Granada como ciudad, además del Covid que ha irrumpido este año y condicionado toda la vida ciudadana, son los cortes de luz. Y lejos de solucionarse, van a más. De hecho, el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, lo ha dejado hoy claro: hay un riesgo real de que se extienda a toda la ciudad, comprometa el suministro y se instalen las mafias y con ellas sus problemas asociados de violencia y convivencia.

Tras una reunión hoy con el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, en el que se han fijado reuniones trimestrales y más coordinación para tratar las quejas ciudadanas sobre este y otros asuntos, el alcalde ha insistido en que este problema pasará a otras zonas de la ciudad. De hecho, ya está acordado con Endesa una intervención para triplicar la potencia en Haza Grande y el Albaicín, donde ya se detectan cortes de luz, y que se han iniciado cortes también en La Chana. "Vamos a combatirlo claramente y el cultivo de marihuana tiene que salir del modo de vida de la ciudad para no traer el modelo de las mafias y lo que llevan asociado como prostitución, trata de blancas o violencia", ha dicho Salvador.

Y para eso la solución actual pasa por la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que ha felicitado, para desmantelar las plantaciones (como la operación llevada a cabo esta misma mañana) y que no se extiendan, y persistir en normalizar los contratos de suministro, que han sufrido un descenso drástico en zonas como Molino Nuevo, la más afectada en la actualidad por los cortes de luz debido a los cultivos y los enganches. En esta zona ha caído del 85 al 20% el número de vecinos con contrato en vigor, es decir, que pagan por la luz. "Es un dato escandaloso y tenemos que seguir incentivando las altas y no permitir que no se pague la luz" y que no pase nada por ello.

"La marihuana es el gran problema de la ciudad. Del menudeo se pasa a las mafias y si continuara supondría un problema masivo para la ciudad" y su suministro de luz, por lo que Salvador insta a la Policía a que incremente las medidas para que el cultivo de marihuana no sea un modo de vida en la ciudad.

Por su parte, el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, ha dicho que la pandemia ha incrementado las desigualdades y los problemas sociales de forma que un 30% de la población está en riesgo de caer en la pobreza extrema por primera vez". "Se habla de nueva normalidad y la nueva normalidad es la pobreza", ha dicho.

Martín ha asegurado que la "vacuna" a esta situación es el Ingreso Mínimo Vital aunque lamenta que esté siendo un "fracaso" ya que sólo se han atendido el 14% del millón de solicitudes en el país.