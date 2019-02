Granada elimina las calles a José Antonio Primo de Rivera pero no las de Calvo Sotelo

El Ministerio de Justicia ha enviado una carta a los municipios andaluces que mantienen calles con nombres franquistas en base a las estadísticas del Censo Electoral del INE. Según el catálogo del Ministerio en Granada habría 12 municipios con vías o plazas que deberían ser eliminadas porque incumplen la Ley de Memoria Histórica, lo que la convierte en la provincia andaluza con más pueblos que conservan vestigios del franquismo. No obstante, el listado de Justicia no está actualizado.

Hay algunos cambios de nombres en el callejero que han hecho algunas de las localidades granadinas que estaban señaladas por la normativa memorialista y que, por tanto, ya han saldado sus cuentas con los requisitos de la Dirección General de Memoria Histórica.

Los ayuntamientos han ido haciendo sus deberes, sobre todo los que tenían que borrar las huellas de la calle José Antonio en referencia al creador del Movimiento no tanto los que tenían vías Calvo Sotelo de las que aún quedan cuatro en Albondón, Benamaurel, Chauchina y Churriana de la Vega.

Quizás uno de los casos más curiosos sea el Alpujarra de la Sierra, cuya calle de la discordia era la Avenida José Antonio de la pedanía de Mecina Bombarón.

El municipio aseguró por escrito al Senado en julio de 2017 que su inclusión en la lista de pueblos con vestigios franquistas era un error, pues en realidad desde el año 2009 la avenida pasó a llamarse José Antonio Bravo, un médico que trabajó en Alpujarra de la Sierra durante muchos años y que "en justo reconcomiendo de su labor se acordó dedicarle el nombre de esta vía".

La casualidad es que José Antonio Bravo es un médico represaliado por el franquismo al que además este municipio en colaboración con la Diputación le dedicó un homenaje en septiembre de 2015 por ejercer la medicina Rural "en una época muy adversa".

Albondón, Benamaurel, Chauchina y Churriana conservan vías que se llaman Calvo Sotelo

Esta astuta manera de darle la vuelta al sentido ideológico de una calle sin cambiar el nombre no la han podido hacer otros municipios que han optado por otras nomenclaturas para eliminar a José Antonio de su callejero. Un ejemplo es el de Jun, un pueblo conocido mundialmente por su exalcalde tuitero y actual asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Jun, que aparece erróneamente en el listado de Justicia como Alpujarra de la Sierra y otros municipios granadinos, procedió a cambiar en verano de 2017 su calle José Antonio por el nombre de Borja García Díaz, un vecino del municipio que falleció.

Otro caso más reciente es el de Arenas del Rey, que el pasado octubre decidió por acuerdo plenario que la calle José Antonio del anejo de Fornes pasara a llamarse Adrián Aguado Rodríguez para honrar la memoria de un vecino fallecido de Fornes que según la alcaldesa "fue una persona muy conocida y querida en el pueblo".

Eso ocurrió cuando todavía este anejo dependía de Arenas del Rey, ya que la Junta de Andalucía ya ha aprobado su segregación y es un municipio independiente sin vestigio franquista en forma de placa que incumpla la Ley de Memoria Histórica.

También en 2018 notificó el Ayuntamiento de Benalúa de las Villas el procedimiento para borrar del municipio la vía en honor al fundador de Falange para pasar a denominarla 'Abril'. En este caso desconocemos si se trata de una motivación política el poner el nombre de un mes muy relacionado con la simbología de la izquierda por la proclamación de la Segunda República o si simplemente es una alusión al mes primaveral.

En Cortes de Baza sí se evidencia la intención de dar un giro de 180 grados con la instauración de la calle Clara Campoamor en la vía que los vecinos conocían como la calle José Antonio. La decisión de poner el nombre de todo un icono del feminismo y la izquierda española por su defensa de los derechos de la mujer y de la República sí denota un marcado cariz político del Ayuntamiento de este municipio.

El municipio que tiene motivos de sobra para no estar contento con el catálogo del Ministerio de Justicia es Calicasas, que culpa al Instituto Nacional de Estadística de no haber actualizado debidamente su callejero. De hecho, la calle José Antonio no existe en Calicasas desde 2001, cuando se aprobó dividirla en dos viales: la calle Granada y la Avenida Andalucía.

El municipio envió una carta al Senado hace meses para que se corrija esta situación y asegura desconocer porque el INE no actualizó este cambio como sí hizo con otros procedimientos.

Otra de las localidades señaladas en el catálogo incompleto del Ministerio de Justicia es Quéntar, en cuyo callejero según el INE consta una plaza de José Antonio. Aunque este periódico no ha podido confirmar si el Ayuntamiento ha procedido a la modificación de esta nomenclatura y a su notificación, los buscadores redirigen a la Plaza 11 de marzo, que contiene una placa en recuerdo de "todas las víctimas del terrorismo y las guerras".

En las bases estadísticas también consta la existencia de una calle General Mola en Huéscar, aunque tampoco hay constancia oficial de una carta de este municipio borrará esta vía, la realidad es que tampoco se puede encontrar en los buscadores virtuales esta dirección.

Otros pueblos granadinos que salieron de la lista negra por incumplir la Ley de Memoria Histórica fueron Turón, La Tahá, Íllora o Lanteira, además de Diezma cuyo caso es más llamativo ya que en septiembre de 2016 eliminó su calle Generalísimo por el de Calle Real.