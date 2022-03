A Granada le faltan tres servicios más para tener los mismos trenes que antes de la pandemia

Granada está de enhorabuena porque el próximo lunes 4 se ponen en funcionamiento nada menos, y de golpe, tres nuevos servicios ferroviarios de Alta Velocidad con la Estación de Andaluces: el tercer AVE con Madrid, que recupera (con matices) la situación previa y las previsiones que había antes de la pandemia del coronavirus, y por primera vez en la historia ferroviaria de la provincia, dos trenes directos con Málaga. Aun así, y más de dos años después de que estallara la crisis sanitaria que, entre otras medidas restringió la movilidad al completo hasta prácticamente el verano pasado, y de que Granada ha recuperado muchos de los trenes suspendidos a causa del Covid-19, todavía no se han recuperado todos los trenes que había, tanto en funcionamiento como previstos, antes de marzo de 2020. En concreto quedan por recuperar tres relaciones directas entre Granada y tres capitales andaluzas: Sevilla, Almería, y con asteriscos, Málaga. Y por otro lado, la cuarta relación con Madrid, que ya Renfe empezó a planificar dos meses antes de la pandemia. La segunda frecuencia con Barcelona, que iba a estudiarse, también estaba sobre la mesa pero no había planes concretos en ese momento.

Avant Granada-Málaga

De entrada, el análisis se centra en la nueva relación ferroviaria entre Granada y Málaga, que sufre bastantes cambios con respecto a la que empezó a planificarse a primeros de 2020. Entonces había programados tres trenes por sentido en una fecha que, por entonces, se estimaba para el mes de junio de ese año. La planificación actual deja atrás uno de esos trenes. En el caso de la salida desde Granada falta el que se previó en su momento a media tarde, las 16:15 horas, mientras que en sentido contrario también falta otro, aunque en este caso podría decirse que se ha encontrado un punto intermedio entre los previsto inicialmente de un tren a las 7:20 y otro a las 10:15 para dejar en el actual nuevo servicio con salida de Málaga a las 9:25. Aun así, se empieza con dos servicios diarios entre ambas ciudades cuando la idea era que fueran tres. Eso sí, mientras Granada gana el tren de primera hora de la mañana (7:40), Málaga lo pierde cuando lo tenía a las 7:20.

Otra de las novedades con respecto a los planes de Renfe en 2020 es que se gana en tiempo de viaje al no hacer parada e inversión de la marcha en Antequera-Santa Ana, por lo que se usa la bifurcación de Gobantes para ahorrar diez minutos por trayecto y dejarlo en una hora y diez. A esto habrá que sumar, eso sí, entre dos y cuatro minutos más cuando se inaugure la estación de Antequera-Ciudad, que no tiene parada prevista ahora mismo, algo que sí tiene Loja, que aparte de ganar el viaje a Málaga en 48 minuto, suma dos frecuencias más con Granada en veinte minutos y muy baratos según la tarifa.

Avant Granada-Sevilla

Con respecto a la relación que faltan con Sevilla por tren Avant, a Renfe aún le quedan por poner los servicios suprimidos a causa de la pandemia a las 20:28 horas desde Granada (es decir, el último tren del día a las 20:28) y el de mediodía desde Sevilla (a las 12:15). En el resto, los servicios se fueron recuperando de forma progresiva hasta la vuelta del tercer tren en otoño del año pasado, manteniendo todas las paradas y prácticamente los mismos horarios de salida. Eso sí, en algunos trenes, sobre todo los que unen Andaluces con Santa Justa, se ha ganado tiempo de viaje, llegando a la capital hispalense los convoyes procedentes de Granada a las 15:45 y 19:53 cada día, diez minutos antes que en la programación anterior a la pandemia. Un coronavirus que estalló poco después de un mes desde que empezaron estas relaciones por Alta Velocidad entre ambas ciudades.

Así que falta también el cuarto tren con Sevilla, que todavía no tiene visos de recuperarse (normalmente Renfe dispone de algunos servicios especiales de refuerzo para algunas relaciones para estudiar la demanda que tienen), aunque hasta que no se inaugure el bypass de Almodóvar del Río y la estación de Antequera-Ciudad, esto último sobre todo, no habrá nuevas modificaciones en la relación Granada-Sevilla.

MD Granada-Almería

Los servicios ferroviarios que aún quedan afectados por la pandemia en Granada no se quedan solo en la Alta Velocidad. También falta un tren en el único servicio convencional que se presta desde la estación de Andaluces, el Media Distancia con Almería y que además une los pasajeros de las estaciones de Iznalloz, Benalúa y Guadix con la capital aunque con solo un servicio diario. En concreto para esta relación queda que Renfe disponga nuevamente, para así tener los mismos viajes de antes del coronavirus, del primer tren de la mañana en ambos sentidos, aunque este ya en Granada era poco competitivo porque salía a las 11:04 horas para llegar a la ciudad indálica a las 13:21. En el caso contrario, no está vigente el tren de las 6:40. Así que los horarios de salida de Granada a las 14:58, 18:12 y 22:05; y desde Almería a las 10:40, 14:28 y 17:47.

Aquí tampoco hay previsión próxima de cambios, ya que todo depende de la finalización de las obras del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, que permitirá la circulación de trenes híbridos que cubran la relación Madrid-Granada-Almería. Y para eso queda que se terminen de instalar los desvíos y que Renfe disponga de material rodante libre de ancho variable para hacer las pruebas y cambiar los servicios.