Las medidas de Granada para limitar los pisos turísticos: congela temporalmente las licencias y endurece requisitos

Granada ha dado a conocer esta mañana su plan para limitar los pisos turísticos en aplicación del decreto de febrero de la Junta que daba a los ayuntamientos la potestad para poner coto a este recursos turístico que se ha convertido en un problema en muchas ciudades turísticas y que hay que regular.

Y va a aplicar medidas inmediatas. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha firmado este mismo miércoles un decreto que ordena la regularización de uso a través de una modificación (innovación) del Plan General de Ordenación Urbana que actualmente está en vigor. De forma que se podrán tomar medidas restrictivas ya sin esperar al nuevo PGOM que trabajan en Urbanismo y que ya incluirá las modificaciones que se realicen ahora en el documento actual.

De esta forma, para regular los pisos turísticos y las viviendas de uso turístico que hay en la ciudad -se calcula que unas 3.000- se necesita modificar el PGOU como instrumento de ordenación, un expediente en el que ya trabajan en el área de Urbanismo. Esta modificación incluirá una serie de condiciones técnicas de obligado cumplimiento para los dueños de pisos que quieran darle uso turístico, como son que tenga el título habilitante, que disponga de accesos independientes y que también haya instalaciones de suministro (luz, agua o teléfono) independientes, dos medidas estas últimas con claro objetivo limitante ya que por ejemplo garantizar en comunidades de vecinos accesos desde la calle independientes del resto de vecinos será casi tarea imposible.

La modificación del POGU irá primero a comisión municipal de Urbanismo, después se aprobará en Junta de Gobierno Local y pasará por Pleno para su aprobación inicial, un trámite que esperan que sea en julio si llegan a tiempo con los plazos. "Lo importante y la novedad es que a partir de la aprobación inicial de la innovación se suspende las nuevas licencias hasta la aprobación definitiva del expediente o hasta que se acuerden las medidas y limitaciones propuestas", ha explicado la alcaldesa. Por lo que desde el Ayuntamiento se le dirá a la Junta (que es quien concede autorización a través de registro de declaraciones responsables) que no conceda más permisos porque el municipio tiene congeladas las licencias, todo parece que desde julio hasta nuevo aviso cuando llegue la aprobación definitiva, para lo que pueden pasar unos meses una vez pasado el verano y los periodos de alegaciones.

"A partir de la aprobación inicial no se autorizarán más pisos turísticos en la ciudad de Granada hasta ajustarse a la normativa que aprobemos debido a esa suspensión de cambios de uso a vivienda de uso turístico", ha insistido la alcaldesa, que asegura que el objetivo es poner orden en esta oferta y favorecer la convivencia, con el objetivo además de su gobierno de sumar población para llegar a los 250.000 habitantes y favorecer el acceso a la vivienda, metas en las que prima la vivienda de uso residencial para los vecinos de Granada y no la vivienda turística.

Límites por edificios, calles y barrios

Las medidas que se incluyan en la modificación del PGOU van a salir también del estudio que, en paralelo, se quiere tener también para julio y que se ha encargado a una empresa externa para analizar la realidad de los pisos turísticos en Granada y en base a eso poder declarar los barrios que estén saturado o incluso los "edificios y calles". Unos resultados que se analizarán en la mesa técnica creada por el Ayuntamiento para este fin. En Sevilla, por ejemplo, se ha anunciado que las restricciones se harán por barrios en función del porcentaje de vivienda turística frente a residencial. Y Carazo ha dicho que también mirarán lo que se hace en otras ciudades para implementar lo que funcione, aunque ha aseverado, como en otras intervenciones, que en Granada no existe el problema de otras capitales como la propia Sevilla o Málaga.

"Según los datos de este estudio, de su análisis, estableceremos límites proporcionales para limitar el uso de viviendas turísticas a nivel de edificios, perímetros, áreas, calles o barrios", ha dicho la alcaldesa, que asegura que estos dos trabajos, el del análisis del estudio y el de la innovación del PGOU, irán en paralelo. "Lo que vamos a valorar es el impacto real de lo pisos turísticos en Granada, de esas viviendas, que la proporción sea la que marque el análisis", ha dicho.

Según Carazo, "el objetivo final es adelantarnos a la regulación de un sector y una actividad que nos afecta y que corresponde al Ayuntamiento planificar su desarrollo marcando también y sentando las bases del modelo de ciudad que queremos", asegura Carazo, que ha estado acompañada de los concejales de Urbanismo, Enrique Catalina, y de Turismo, Juan Ramón Ferreira.

Además, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta de Andalucía se van a "vigilar las viviendas irregulares para uso turístico reforzando las inspecciones y ofreciendo a la Junta mecanismos de apoyo".

Las nuevas medidas que se exijan a las viviendas turísticas para el cambio de uso no serán retroactivas. Es decir, que los pisos que ya tienen su licencia no tendrán que adaptarse a estos cambios de normativa, que será para las nuevas autorizaciones, por lo que no se esperan revocaciones de permisos ya existentes.

Protestas en el Albaicín contra el turismo de masas

Una información que coincide temporalmente con la protesta estos días (y la próxima anunciada para este domingo) de la plataforma vecinal Albayzín Habitable, que pide a la Junta y al Ayuntamiento que actúen contra el turismo de masas limitando las licencias, garantizando la protección del espacio público, entre otras medidas. La nueva manifestación será este domingo a las 11:00 horas en el Mirador de San Nicolás. Y es que el Albaicín es uno de los barrios más afectados por los pisos turísticos y los pocos vecinos que quedan en el barrio exigen respuestas. Según Carazo, los vecinos "saben que estamos trabajando" en esta limitación y regulación asegurando además que Granada es una de las primeras capitales en tomar medidas.