Llega a Granada el Alvia para las pruebas de fiabilidad para el cuarto tren con Madrid y Almería

Las pruebas de Renfe para la implantación el próximo mes de noviembre de la cuarta frecuencia ferroviaria entre Granada y Madrid, además de su extensión a Almería, están en marcha desde este martes, y mañana miércoles llegarán a la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Así lo han confirmado fuentes ferroviarias a esta redacción, que además apuntan a que estas pruebas con material Alvia, ya liberado por la operadora ferroviaria estatal, están previstas para el próximo 7 de junio en el cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena después de que estas quedaran suspendidas el pasado 21 de mayo por no estar aún disponible el tren. Este diario avanzó a principios de abril que Renfe pondría a disposición de las pruebas estos trenes durante mayo.

Las pruebas para la habilitación de la futura cuarta frecuencia entre Madrid y Granada ya están en marcha. De entrada, con las realizaciones de fiabilidad en las líneas ferroviarias por las que circulará el tren, un tren Alvia de la Serie 730 de Renfe de ancho variable y alimentación mixta (eléctrica y diésel), que nunca se ha utilizado para servicios comerciales en Andalucía, tan solo su 'hermano menor', el 130 en la ruta Cádiz-Madrid. Así, este martes hay diez circulaciones previstas entre Málaga y Córdoba desde las 8:00 de la mañana hasta las 22:26 de la noche, esta última con parada para 'dormir', como se usa en el lenguaje ferroviario, en las vías de la estación de Antequera-Santa Ana.

Al día siguiente seguirán las pruebas de fiabilidad del material rodante ya por la línea de Granada. El Serie 730 se desplazará hasta Málaga a las 8:05 horas para posteriormente realizar ocho pasadas por la línea hasta la estación de Andaluces, a donde llegará por primera vez en estas pruebas a las 9:50 horas. Las salidas aproximadas desde la capital granadina serán las 11:05, 15:05, 18:24 y 22:08; mientras que las llegadas serán, aparte de las 9:50 horas, las 14:55, 18:14 y 21:58. El tren volverá a descansar en Antequera-Santa Ana. El jueves proseguirán las pruebas pero solo entre esta estación y la de Antequera-Ciudad, con otra decena de pasadas. Los horarios, insisten estas fuentes, son orientativos ya que dependen de los servicios comerciales.

Una vez realizadas estas comprobaciones, que se realizan en trenes vacíos, habrá que esperar una semana para que comience una segunda fase de estas pruebas, que son claves para la futura puesta en marcha del cuarto tren entre Granada y Madrid. Se trata de las pruebas de homologación y funcionamiento del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, que recibirá su primer tren con cuatro años de retraso sobre la fecha prevista, que era junio de 2020. El 7 de junio es la fecha que ya está cerrada confirmada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. De entrada, la previsión es realizar cerca de una decena de pasadas en un circuito que irá entre la estación de Granada y la de Albolote.

La duración de estas pruebas dependerá de los resultados y los posibles fallos técnicos. El mecanismo lleva más de dos años instalado en la nave construida en el Cerrillo de Maracena, junto a la estación del Metro de Granada del mismo nombre, pero la intención es que en un día queden realizadas las comprobaciones. La siguiente fase será la de formar y habilitar a los maquinistas para el recorrido completo del servicio Almería-Granada-Madrid, con las pruebas con estos trenes entre las dos ciudades andaluzas, las cuales también conllevarán más tiempo, ya que el trazado ha sufrido variaciones y cambios para su adaptación a este tren sobre todo en la bifurcación de Moreda.

Los trenes Serie 730 no son AVE como tal. De hecho, podría decirse que están a medio camino entre los trenes convencionales de larga distancia y los de Alta Velocidad. Si los primeros pueden alcanzar velocidades comerciales de hasta 200 kilómetros por hora y los AVE los 300, los 730 corren a un máximo de 250. Su particularidad es que tienen rodadura variable, es decir, adaptan la distancia entre ruedas según el tipo de vía, la ibérica, más ancha, y la internacional, más estrecha y que la que se usa en las líneas de Alta Velocidad en toda España y Europa. La otra característica de estos trenes es que tienen alimentación mixta y circulan con tracción eléctrica en vías electrificadas, y diésel en aquellos que no lo están como la Granada-Moreda-Almería.

No es la primera vez que en la línea de Alta Velocidad Granada-Antequera circula un tren de este tipo en pruebas. Ya lo hizo en el año 2019 como parte de las pruebas de homologación técnica de la nueva infraestructura semanas antes de la inauguración del AVE. Estos trenes circularon entonces con tracción eléctrica y se comprobó que son aptos para el recorrido, sobre todo para el tramo adaptado del siglo XIX de Loja y sus particulares túneles. Lo que se viene a comprobar ahora es su adaptación para los tramos por donde no ha circulado, en concreto entre Málaga y Antequera, y en la bifurcación de Gobantes a Bobadilla, que sirve para realizar los servicios Granada-Málaga. Aunque el tren en su futuro servicio con Almería no use esta vía, se debe completar estas pruebas para saber que los Serie 730 también pueden circular por ellas.

En lo que respecta a las pruebas de habilitación entre Granada y Almería, este tipo de tren ya circuló por esta línea en el año 2013. Se trataba de un Serie 130, igual que el 730, pero que solo tienen un tipo de tracción. O diésel o eléctrica, pero no las dos. Con lo cual, ya se realizaron las comprobaciones y se conocían las limitaciones de gálibo de estos vehículos, y que sirvieron para diseñar algunas modificaciones del recorrido.