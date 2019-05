Granada recupera la línea con Algeciras el día 20 y con Sevilla una semana más tarde

Adif ha puesto en marcha la línea de tren convencional Bobadilla-Algeciras, que permite la conexión ferroviaria entre Granada y la capital del campo de Gibraltar, y que permanecía cortada en su totalidad después de que se viniera abajo el terraplén del Arroyo de las Tinajas, en Málaga, por las tormentas del pasado octubre.

En el caso de los trenes de Media Distancia Granada-Algeciras, seguirá siendo necesario el transbordo por carretera hasta Antequera-Santa Ana, donde a partir del lunes se podrá continuar por tren en vez de con autobús como sucedía desde octubre. De entrada, circularán dos trenes por sentido, a los que se unirá un tercero a partir del 3 de junio, informó Adif mediante un comunicado.

Por otro lado, también está próxima la reapertura del tramo, cortado por el mismo fenómeno, entre Osuna y Pedrera, que une Granada con Sevilla, y que se abrirá de forma progresiva a partir de la semana que viene.

Este hecho está detrás de que la web de Renfe no permita expedir billetes a cualquier destino desde Granada a partir del 10 de junio. La operadora ferroviaria no dio explicación a este diario, aunque fuentes especializadas apuntan a que Adif no ha concedido aún los surcos (circulaciones ferroviarias) debido a la reorganización progresiva de los horarios de las líneas, tanto en la puesta en marcha de la relación con Algeciras, como la de Sevilla.

En este caso, la reapertura de la línea a través de la plataforma del Eje Transversal andaluz supone una reducción del tiempo de viaje que obliga a reajustar los horarios con la capital de la comunidad y Almería. Tampoco está disponible el Talgo Granada-Madrid también desde el 10 de junio por los ajustes de la circulación en la capital debido al cierre del túnel de Recoletos, que también afecta a otros destinos con destino y origen Madrid.