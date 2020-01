Manifestación de las escuelas rurales en Granada: “Queremos un compromiso a largo plazo"

“Los padres estamos contentos y las instalaciones están en perfecto estado”. Los argumentos los esgrime Carmen Soria, del AMPA Negratín del Colegio Público Rural (CPR) del mismo nombre, en la localidad de Freila. Es uno de los 52 centros denominados Semi D –en los que es posible cursar Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria– que la Delegación territorial de Educación sopesa modificar para derivar al alumnado del primer ciclo Secundaria a un instituto y solventar “el problema” que, según el delegado, Antonio Jesús Castillo, suponen estos centros, que no cuentan con los medios que se exigen los institutos ya que son colegios y las clases son impartidas por maestros, no por especialistas de ESO.

Recogida de firmas contra el cierre del Generalife Entre los planes que expuso la pasada semana el delegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo, figura la reordenación de los colegios del Zaidín. Uno de ellos es el Colegio de Infantil Generalife, en la calle Margarita Xirgu. Este centro, que sólo oferta de 3 a 6 años, será adscrito al cien por cien a otro centro para que los niños al completo realicen Primaria en un único centro o bien el "traslado de la unidad" a otro colegio, lo que supondría el cierre, según explicó Castillo. En la manifestación por los colegios rurales se recogieron firmas contra la clausura de este centro.

Tras las críticas, Castillo supeditó la “transformación” del mapa educativo prevista por Educación a la existencia de “consenso” entre los miembros de la comunidad educativa. Unos cambios que difícilmente verán la luz el próximo curso, pero que están en el horizonte de la gestión de la actual Consejería. Por eso, las familias, maestros y sindicatos convocantes (CGT y Ustea), además de otros colectivos como la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa Alhambra) o el SAT, y representantes de partidos políticos, como PSOE e IU, se manifestaron para reclamar “un compromiso a largo plazo”, explicó la presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes, que permita la subsistencia de estos Semi D, que permiten que los escolares prosigan hasta segundo de ESO en sus pueblos. Todos, los 52, se sitúan en el ámbito rural.

Entre 1.200 y 1.300 personas secundaron esta mañana la manifestación, que partió de la Plaza del Humilladero y recorrió el centro hasta la sede de la Delegación, en el edificio de La Normal. Por Freila, además de las familias, había representación del gobierno municipal.

“La reforma del colegio costó un dineral, y ahora ¿se cierran dos clases?”, se preguntó Beatriz, madre de un alumno que cursa primero de ESO en el Ramón y Cajal de Albuñuelas. Los niños pasan a tercero a Dúrcal, “ a unos quince kilómetros”. Sobre el nivel académico de los que llegan del Semi D al IES, Beatriz reconoce que “sí varía” en relación con el de otros centros. Y esa variación es “por debajo”. Por eso reclama “mejora para todo” y también mantener los dos primeros cursos de Secundaria. “Todos” los alumnos de sexto de Primaria cursan primero de ESO en el colegio. El delegado territorial aseguró que “hay padres” que de forma particular optan por llevar a sus hijos al instituto en primero de Secundaria en lugar de matricularlos en el colegio y argumentó que los menores de estos centros tienen un menor rendimiento académico.

Desde Villanueva Mesía llegó un autobús de miembros de la comunidad educativa para participar en la marcha. Su CPR, el Alamedas del Genil, también es Semi D. “Mi hija, que está en tercero de ESO tiene ahora mejores notas que en el colegio”, señala la presidenta del AMPA, Cari, que defiende que los docentes del IES de Huétor Tájar donde se matriculan estos niños para completar la ESO “nunca han dicho que tuvieran peor nivel”.

Juan Francisco Arráez es presidente del AMPA Ribat del CPR Virgen del Mar de La Rábita. “Estamos por encima de la media andaluza en cuanto a las notas” de los alumnos que cursan en el centro rabiteño los dos primeros cursos de Secundaria, alega en respuesta a uno de los argumentos del delegado, al que exige que “pida perdón” por cuestionar la preparación de los maestros y los resultados de los matriculados. De su centro, con unos 250 alumnos, destacó la educación “personalizada” que reciben los menores. Su hijo está en sexto de Primaria y defiende que el llevarle al IES de Albuñol a cursar ESO “son todo desventajas”, ya que le obligaría a “levantarse una hora antes” y comer una hora después. En su centro ha habido servicios mínimos para atender a los menores que no han secundado el paro educativo.

Rosa Funes, de Fampa Alhambra, declaró que “no tenemos nada que nos asegure” que Educación no va a desarrollar el cierre de los Semi D. “Si para el año que viene vamos a estar en las mismas, eso no significa nada”, arguyó sobre las declaraciones de Castillo en relación a que no se tomaría esta decisión sin “consenso”.

El próximo sábado 18 de enero representantes de los centros afectados por las propuestas diseñadas desde Educación están convocados a una reunión con el delegado territorial en el Centro de Formación del Profesorado de Granada. Desde parte de la comunidad educativa se indicó que está prevista una nueva concentración antes del encuentro.