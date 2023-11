¿Cuándo se encenderá la Navidad en Granada? Una sentencia obliga a adaptar el evento

El Ayuntamiento de Granada está ya inmerso en los preparativos navideños y la fecha clave será el día en el que se apriete el botón y se encienda la iluminación instalada este año en las calles y plazas de la ciudad. A preguntas del PSOE en comisión municipal de Presidencia, se ha dado el 1 de diciembre, fecha inmediatamente después dejada sobre la mesa por el portavoz y concejal de Presidencia, Jorge Saavedra.

En la comisión, la edil de Fiestas, Carolina Amate, ha dicho que será el día 1, aunque después no se ha dado por definitiva esa fecha por el presidente de la comisión, por lo que se ha ampliado el plazo del 1 al 5 de diciembre. En cualquier caso, sería antes del puente y adaptada a la sentencia judicial que limita los eventos en la Plaza del Carmen, de reciente ejecución.

Saavedra ha dicho después a este periódico que no está cerrado el día y que será en ese entorno de fechas. Y es que también hay que meter en la ecuación lo que se puede hacer en la Plaza del Carmen y lo que no como gran acto de inauguración del alumbrado navideño.

En 2019 y en 2020 el encendido del alumbrado navideño se hizo el 29 de noviembre. En 2021 fue el 1 de diciembre y en 2022 fue el 2 de diciembre.

¿Por qué tiene condicionantes el Ayuntamiento para hacer eventos en la Plaza del Carmen?

En todo caso, el Ayuntamiento tendrá que adaptarse a la sentencia que ordena reducir los eventos en la Plaza del Carmen. Y aunque no está en duda que se realice el encendido en esta plaza y no se traslade a otro punto de la ciudad (ya que los actos propios institucionales del Ayuntamiento o de ciudad como este, la Toma o el fin de año), una sentencia obliga al Consistorio a limitar los actos y manifestaciones en este céntrico enclave, a las puertas del Ayuntamiento, para reducir la emisión de ruidos después de un largo proceso judicial tras el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha dictado auto de ejecución de sentencia de 2019, cuando se condenó al Ayuntamiento de Granada por exceso de ruido en la plaza. El proceso judicial lo inició una vecina de un edificio próximo, que pedía reducir los eventos así como el volumen de los festejos para que no superara los decibelios establecidos y el control horario de las actividades aquí realizadas.

Lo que se hace es reconocer el derecho al descanso vecinal y ahora, varios años después, se está llevando a la práctica por orden judicial tras pedir su ejecución. Así, el Ayuntamiento tendrá que medir el ruido que se realiza en cada evento en la plaza, no pudiendo superar los 70 decibelios. Los aparatos de reproducción de sonido tendrán que tener limitadores. Con esta situación, el equipo de Gobierno tendrá que reducir el uso de la Plaza del Carmen.