Ortodoncia invisible en Granada, di adiós a los brackets dela mano de Travesí Ortodoncia

Dicen que la sonrisa es el espejo del alma, pero en realidad en la cara existen otras facciones en el rostro que dicen mucho sobre una persona, como los ojos o el propio estado de la piel. En este sentido, lucir una buena sonrisa y tener un cutis cuidado es sinónimo de mostrar preocupación por la imagen física. Todo esto lleva irremediablemente a la autoestima personal y la salud mental.

En el apartado de la sonrisa, y en general el aparato bucodental, es indudable un aspecto agradable puede abrir puertas en el terreno profesional. No obstante, lo más importante es siempre la salud.

Los procesos de ortodoncia no buscan como objetivo principal una sonrisa más bonita, sino que un correcto alineamiento de las piezas dentales puede evitar enfermedades a largo plazo. Hasta hace unos años, y todavía es posible tomar esa decisión, la ortodoncia obligaba a usar los antiestéticos brackets, pero con la llegada de los alineadores invisibles se han abierto nuevas posibilidades en estos tratamientos.

La ortodoncia en Granada a través de alineadores invisibles es posible con Travesí Granada, una de las principales clínicas de la capital y que también está presente en Baza, con CEOBaza.

¿En qué consiste la ortodoncia invisible?

La ortodoncia invisible es un tratamiento que tiene por objetivo devolver los dientes a su alineación correcta mediante aparatos que son imperceptibles desde el exterior. La principal diferencia con respecto a la técnica tradicional es que en esta última los aparatos fijos (brackets), van colocados en la cara externa de los dientes, o que incluso ni siquiera se utilizan.

De este modo, se denomina invisible porque es prácticamente imperceptible para otras personas, sobre todo cuando se trata de la técnica Invisalign, que lo que hace es desarrollar férulas transparentes removibles situadas en la parte externas de los dientes ejerciendo una función similar a los brackets.

Los sistemas de ortodoncia invisible Invisalign desarrollados por Travesí Granada ayudan a corregir la mala posición de los dientes. Este fenómeno, que puede ser una consecuencia natural del paso de los años o bien el resultado de algún traumatismo puede dar lugar a procesos de mordida peligrosos y oclusión, lo que abre la puerta a enfermedades y una peor higiene bucodental.

¿Qué tipos de ortodoncia invisible existen?

La efectividad de la ortodoncia invisible es equiparable a los tratamientos tradicionales, pero sí es cierto que el periodo de tiempo que hay que someterse a estas técnicas suele ser más elevado. Dentro de la ortodoncia invisible se distinguen dos tipos principales.

La ortodoncia lingual es una variante de la tradicional, pero con brackets menos voluminosos que van colocados en la parte interior de los dientes, para resultar imperceptibles desde el exterior. Es una técnica que requiere un trabajo muy profesional porque las piezas son diseñadas de manera específica para cada paciente utilizando tecnología 3D.

La ortodoncia invisible Invisalign es el tratamiento más popular desde hace unos años. Es innovador por su dinámica, que consiste en la fabricación de férulas transparentes a medida que se colocan en las piezas dentales para controlar el desplazamiento de los dientes.

Las férulas son elaboradas a partir de materiales inocuos y se sustituyen de manera periódica, atendiendo a los consejos de los profesionales. Es invisible, inapreciable desde el exterior, y removible, lo que facilita que el paciente pueda comer sin tantas molestias como las que causan los brackets. En cualquier caso, es recomendable solo retirar las férulas cuando es estrictamente necesario.

El punto esencial con este tipo de ortodoncia es acudir a profesionales experimentados. En Travesí Granada y CEOBaza son especialistas en Invisalign y cuentan con las mejores técnicas disponibles para satisfacer las necesidades de los clientes.

¿Cuáles son las ventajas de la ortodoncia invisible?

Invisalign y la ortodoncia invisible lingual son dos tratamientos muy apreciados por el condicionante estético. Son procesos que permiten llevar una vida muy normalizada al paciente, sin que su aspecto bucodental se vea afectado.

En el caso de Invisalign se suma también que no utiliza alambres ni brackets. Con esto se impide la aparición de ulceraciones y molestias asociadas a otras variedades de ortodoncias. La ortodoncia lingual no es removible, aunque sí tiene como elemento positivo que no se producen situaciones de descalcificación y manchas asociadas a la ortodoncia tradicional.

En Travesí Ortodoncia y CEOBaza son expertos en todo tipo de tratamientos para corregir el mal alineamiento dental. Sus señas de identidad son la apuesta por la innovación y la tecnología, así como el trato cercano con los clientes.

Todos sus servicios están estandarizados y siguen un protocolo estricto que garantiza el buen funcionamiento de la clínica y poner siempre sobre el foco la salud y la satisfacción de los pacientes. Estas clínicas son referencia en la provincia de Granada por su sistema de trabajo y por el amplio grupo de profesionales experimentados que las componen.