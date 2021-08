El PP reclama al gobierno socialista que mejore la Oficina de Turismo de Granada

El Grupo Municipal Popular ha denunciado hoy la forma de trabajar del Partido Socialista que, “durante dos años de oposición, ha estado generando continuos escándalos y realizando propuestas imposibles para luego, una vez alcanzado el poder, cruzarse de brazos y no hacer absolutamente nada”. El PP destaca que “un ejemplo de ello es la reciente denuncia que hizo la concejal socialista Raquel Ruz” quien, el pasado 30 de junio, criticó la fórmula de atención de la oficina de Turismo que, como consecuencia del Covid, presta servicio a través de una mesa de situada en la entrada de la sala protegida por un cristal.

Según manifestó la edil, en aquel momento en la oposición, “el cristal impide ofrecer un trabajo digno para los funcionarios municipales y para los turistas”. Sin embargo, tal y como ha detallado el concejal popular Carlos Ruiz Cosano “esto, que para el PSOE era una auténtica urgencia en junio, continua en agosto exactamente igual lo que demuestra que el PSOE es pura propaganda vacía de contenido”.

“Si tan importante era en el mes de junio acometer ciertos cambios, ¿por qué en pleno mes de agosto los socialistas no han hecho absolutamente nada?” se ha preguntado el edil quien ha pedido al nuevo equipo de Gobierno, y más concretamente al nuevo responsable del área, Eduardo Castillo, que refuerce con más personal esta Oficina como, además, estaba previsto.

En este sentido, el edil también se ha preguntado por las medidas impulsadas por la Comisión de Seguimiento creada para abordar la situación Covid en Granada. Tal y como ha recordado, durante la presentación de dicha comisión, el nuevo gobierno municipal aseguró que “se reunirían cada quince días”, sin embargo, “después de la primera foto no hemos vuelto a recibir noticias” lo cual, para el edil no deja de ser “escandaloso teniendo en cuenta el aumento de la incidencia Covid que Granada con motivo de la quinta ola”. “El PSOE debería tener claro que el Covid, a diferencia del alcalde, no se va de vacaciones y debemos seguir trabajando y atentos para afrontar esta pandemia de la mejor manera posible”.

Por último, ha sospechado que tanto la inacción del nuevo equipo de gobierno como el silencio socialista tienen una razón de ser y no es otra que “intentar esperar a que el temporal escampe”. “Francisco Cuenca se ha quitado de en medio para evitar el chaparrón después de haber hecho realidad la compra de Granada” ha manifestó el edil refiriéndose al último escándalo marca PSOE con la entrada del exjefe de gabinete de Luis Salvador y de su secretaria como personal adscrito al grupo Socialista.

“Es tan vergonzoso e injustificable que parece lógico que el alcalde se esconda, pero desde el PP ya le advertimos, no vamos a parar poner luz y taquígrafos a este pacto turbio que fraguó la compra de Granada y que incluye un incremento del capítulo 1 de Personal que supera los 141.700 euros”.