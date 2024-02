El PSOE, contra el "legado" de Moreno Bonilla en sanidad: más del 10% de la población de Granada está en lista de espera

El PSOE de Granada se ha concentrado esta mañana en la Caleta, frente al Hospital Virgen de las Nieves, para denunciar el "triste legado" del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, en su gestión de la sanidad y que en Granada ha dejado a 93.769 ciudadanos en lista de espera, por lo que más del 10 por ciento de la población de toda Granada están a la espera de ser atendidos por un especialista u operarse.

“No todo en Granada y Andalucía es el resultado del boato, el bombo y la publicidad que nos quiere hacer ver el Gobierno andaluz del PP de que todo es maravilloso. Vamos para atrás, estamos desandando lo que hemos caminado desde que iniciamos aquel 28 de febrero de 1980; hace ya 44 años de un referéndum en el que decidimos caminar por nuestra cuenta”, ha manifestado el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena.



El dirigente socialista, junto a la secretaria de Salud del PSOE de Granada, Francisca Santaella, alcaldes, alcaldesas, portavoces y otros representantes socialistas y sindicales en la provincia, durante una

concentración a las puertas del Hospital Universitario Virgen de la Nieves; ha subrayado que “la penosa” gestión sanitaria con estas cifras de listas de espera no tiene defensa posible”. “La sanidad pública empeora cada día más y Moreno Bonilla no hace nada por evitarlo. Todo lo contrario, continúa debilitándola de forma

intencionada desviando fondos a la privada y vendiendo humo en lugar de aliviar estas escandalosas listas de espera”, según Entrena, que ha subrayado que lo peor de esta situación es que la Junta “está poniendo

en riesgo la salud y la vida de la gente”.



Así, ha apuntado que desde el PSOE “seguiremos demandando la necesidad que tenemos en Granada de más profesionales, que no se tengan que ir de Andalucía porque aquí le paguen mal o le hagan contratos precarios; vamos a demandar que los equipamientos sanitarios pendientes de adquisición o construcción se terminen, como el Hospital de la Alpujarra, que la propia consejera de Salud no sabe que existe esa

demanda. Exigiremos también los mejores equipos que existan en el mercado para los tratamientos sanitarios”.

“Esa es la Andalucía que queremos, la Andalucía optimista, que ambicione un sistema sanitario público, universal y de calidad”, ha remarcado Entrena que ha abogado por “seguir trabajando y no callándonos ante este retroceso sanitario”. Durante su intervención, ha aludido a la situación “escandalosa” de las

listas de espera quirúrgicas y, lo que es peor, 4.500 pacientes han sobrepasado ya el tiempo máximo de espera para operarse.

En el caso concreto del Virgen de las Nieves, ha asegurado que el número de pacientes a la espera de ser operados ha aumentado en 4.880 respecto a 2018, cuando llegó Moreno Bonilla al Gobierno de la Junta de

Andalucía.

A junio de 2023, según los últimos datos oficiales, en el Hospital San Cecilio del PTS hay 32.925 pacientes a la espera, en el Hospital Virgen de las Nieves 23.713, otros 17.042 en el Hospital Santa Ana de Motril

mientras que en los centros hospitalarios de Guadix y Baza se acercan a las nueve mil personas, con 8.854 y 8.780, respectivamente. En el de Loja hay 2.455 usuarios aguardando su cita.