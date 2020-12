El Parlamento Europeo insta a Egipto a "liberación inmediata" de Patrick Zaki

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución donde condena el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto, en particular el caso de los activistas de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales presos donde se encuentra Patrick George Zaki. El alumno, matriculado en el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género que coordina la Universidad de Granada, fue "detenido de forma arbitraria" en el aeropuerto de El Cairo el pasado siete de febrero. La institución exige "la liberación inmediata e incondicional" del estudiante egipcio así como la retirada de "todos los cargos que se le imputan", reza el documento donde se estima necesaria "una reacción diplomática firme, rápida y coordinada de la Unión contra su detención y la duración prolongada de esta".

La moción ha sido presentada por los grupos del Parlamento Europeo Renew, S+D y los verdes. En ella, hablan del "servicio de incalculable valor para la promoción de los derechos y libertades individuales, políticos, civiles, económicos y sociales en el país" que lleva a cabo la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales, de la que Zaki es miembro e investigador. También alertan sobre la "fuerte represión" que ha sufrido desde 2016 cuando el gobierno militar, liderado por Abdelfatah Al-Sisi, inmovilizó las cuentas bancarias de su antiguo director y fundador, Hossam Bahgat, y se le prohibió abandonar el país. En la resolución señalan la violencia y vejaciones que Zaki ha sufrido desde su detención (según su abogado). El alumno fue interrogado durante 17 horas por la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto antes de ser trasladado a Mansura, donde fue golpeado y torturado con descargas eléctricas.

La institución europea consideran que "la detención de Patrick George Zaki durante su beca en Europa representa una amenaza para esos valores y la Unión debe hacer todo lo que esté en su poder para encontrar una solución a este caso"; y que "si bien su situación sanitaria le expone a un riesgo particular de contraer el Covid-19 en la prisión de Tora, la detención preventiva de Patrick George Zaki se ha ampliado de forma reiterada durante los últimos diez meses". De hecho, su orden de detención fue prorrogada por otros 45 días el pasado seis de diciembre.

Para Adelina Sánchez, directora del Máster GEMMA, la aprobación de la resolución el pasado 16 de diciembre es "un logro" y lo ve como "una forma de que se siga hablando de él". "Es importante que se siga recordando que sigue detenido y que está a la espera de juicio. Este caso toca a Europa muy de cerca", aseguró. Sánchez dio ayer las gracias a las diputadas de Renew, S&D y los verdes "que han hecho la causa de Patrick su propia causa y han conseguido que se pronuncie el Parlamento con esta declaración abierta contra los abusos de Egipto y el caso específico de la ONG y de Patrick". "Importantísima esta resolución. Si no se consigue la libertad inmediata, por lo menos ratifica la protección del Parlamento. Esperemos que la libertad de Patrick sea el regalo de Reyes", contestó un usuario al post d Facebook del máster GEMMA.

¿Tiene validez jurídica?

Beatriz Ríos, periodista especializada en información de la Unión Europea en Bruselas e invitada asidua en televisiones y medios nacionales, afirmó que ésta "es la forma que tiene el Parlamento Europeo de hacer oficial su posición al respecto de un tema, pero no tiene ninguna validez jurídica". Para Ríos, los temas de exteriores son "la asignatura pendiente de la UE". "Sigue siendo una competencia nacional y por muchos intentos que hay de tratar de tener posiciones comunes a nivel comunitario -de ahí el Alto Representante para la Política Exterior-, no deja de ser una suma de intereses y los países no siempre están de acuerdo en estos temas", reconoció.

Scarlett Johansson grabó a principios de diciembre un vídeo donde pedía la liberación del estudiante de la Universidad de Granada y de sus demás compañeros arrestados en los últimos días por "luchar por la dignidad de otros". La intérprete neoyorkina, una de las voces más comprometidas de Hollywood, señaló que "su único crimen ha sido el de defender la dignidad de los egipcios". "El dolor que deben estar sufriendo sus familias es inimaginable", reconoció la actriz hablando de estas personas que a su juicio "representan el coraje". "No estáis solos", concluyó.