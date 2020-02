El presidente del Parlamento Europeo exige la "liberación inmediata" de Patrick George Zaki

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha exigido hoy la "liberación inmediata" de Patrick George Zaki, el estudiante matriculado en la Universidad de Granada que fue detenido el pasado viernes a su llegada al aeropuerto de El Cairo. "Solicito su regreso seguro con su familia y a sus estudios", ha perdido Sassoli en una rueda de prensa en Estrasburgo.

"Según Amnistía Internacional, fue interrogado, golpeado y torturado durante 17 horas y todavía está retenido", ha señalado el presidente del Parlamento Europeo, que ha querido recordar a las autoridades egipcias que "las relaciones de la Unión Europea con terceros países se basan en el respeto de los derechos humanos y civiles, como lo confirman muchas resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo".

Sassoli también ha asegurado que el actual alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, planteará el asunto en el próximo consejo de Asuntos Exteriores. El alumno de 27 años cursaba el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, coordinado por la UGR, en la Universidad de Bolonia; y es un conocido activista de los derechos humanos, del colectivo LGTB y de las mujeres.

I call for the immediate release of Egyptian student Patrick Zaky and for his safe return to his family and his studies. I talked today with High Representative Joseph Borrel who assured me that he will raise the matter at the next Foreign Affairs Council https://t.co/O3WxogwVsj pic.twitter.com/QYizU6XxET