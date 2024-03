La artista Pasión Vega protesta en contra de Membrilla como director del Patronato Lorca

La cantante andaluza Pasión Vega, recientemente confirmada para el Universal Music Festival, donde presentará un espectáculo con poemas de Federico García Lorca, ha afirmado, antes de conocerse la renuncia del designado director del Patronato Federico García Lorca en Granada, Antonio Membrilla, que "con sus actos desmientes sus palabras".

En 2020, a través de plataformas de redes sociales, Membrilla se expresó sobre la memoria histórica como una "memez histérica", y aunque Pasión Vega ha declarado que "no sabe si hizo esas declaraciones", opina que ser director del Patronato Federico García Lorca "es memoria histórica".

Membrilla ha anunciado que no va a tomar posesión como director del Patronato Federico García Lorca a tenor de "la situación generada" en relación a su nombramiento, después de que esta misma mañana Laura García Lorca, sobrina del poeta, presentara su dimisión como miembro de esta institución tras conocer sus declaraciones.

"Lo que está haciendo (Membrilla) es memoria histórica. Cuando tú sacas de la fosa, desentierras a una figura como es Federico a nivel social y aportas y ayudas, creo que con su acto está haciendo todo lo contrario. No sé si dijo eso, pero yo creo que sus actos desmienten sus palabras. Lo que está haciendo es una labor importante, una labor positiva", ha dicho en una entrevista con Europa Press antes de conocerse la renuncia.

En ese sentido, Pasión Vega ha asegurado que "hacer justicia" sobre la memoria histórica es "una cuestión de humanidad" y no "de derechas ni de izquierdas". "No solamente hay que hacer justicia con la obra de la gente que tiene un talento, como Federico, también con todos los anónimos que desaparecieron en la Guerra Civil, es algo de justicia si estamos en una sociedad democrática, una sociedad donde buscamos la igualdad y buscamos la paz. Para que haya paz todos estos fantasmas, todos estos muertos tienen que tener la paz.Creo que una cuestión de humanidad no es una cuestión de ni de derechas ni de izquierdas", ha añadido la artista.

El 26 de junio Pasión Vega se subirá al escenario del Teatro Albéniz con su proyecto 'Lorca Sonoro', en el que hace un "homenaje" al poeta con algunos de sus poemas, su voz y la dramaturgia de Víctor Clavijo, actor que acompaña a Vega durante estos espectáculos.Además, la artista ha reconocido que este proyecto se ha centrado en Lorca porque le considera "el poeta del pueblo", al que ella descubrió en Málaga y considera que trata "temas universales" como "el patriarcado" o "la libertad individual".

"Federico tiene algo muy especial, un lenguaje muy universal. Trata las temáticas universales de una manera muy cercana, nos cuenta lo que nos está pasando. Pasa del amor oscuro, a hablar sobre el patriarcado, hablar sobre la mujer, sobre la libertad individual de cada uno, amar a quien uno quiere", ha recordado Pasión Vega.

"A TRAVÉS DE MI MÚSICA REFLEJO MI TIEMPO" En relación con el papel de las mujeres en la industria musical con motivo del 8M, la artista ha celebrado que se han "alcanzado metas impensables", pero reconoce que "queda mucho", mientras que ha explicado que con su música, ella trata de "reflejar su tiempo".

"Yo empecé a cantar hace 30 años y era muy jovencita, no había todavía vislumbrado que con mi música podía comprometerme con la sociedad. Y a través de mi música, de mis canciones yo reflejo lo que está sucediendo reflejo mi tiempo, como decía Nina Simone. Cada uno reflejamos lo que estamos viviendo y tenemos que seguir peleándose, no es sencillo, pero creo que hay que unirse, en la unión está la fuerza.Tenemos que tirarnos a la calle las veces que haga falta y visibilizar los problemas de la mujer", ha defendido la artista.

Por eso, ha animado a la industria de la música a hacer canciones "con mensajes potentes" de igualdad y ha pedido que se reivindique el papel de la mujer "en todos los foros", "reuniones" y a través de la música."Son tiempos donde pasa todo por la superficialidad y en la música también, no hay tantos intérpretes que lancen un mensaje al mundo y creo que se necesitan.

Se necesitan mensajes potentes, mensajes de igualdad, mensajes de paz y las palabras son muy importantes. Yo cuando me subo al escenario elijo cada palabra que quiero decir, cada historia que quiero contar", ha concluido.