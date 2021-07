Aviso de la Policía Nacional en Granada: Ojo si encuentra marcas de pegamento en la puerta de su domicilio

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a un conocido delincuente contra la propiedad, de 18 años y nacionalidad marroquí, como presunto autor de una tentativa de robo en un domicilio situado en el centro de la ciudad, al que habría accedido mediante escalo, por el balcón que se encontraba abierto. Además, se alerta a la población de que, en los últimos días, se ha detectado la presencia de marcas situadas en las puertas de los domicilios, para comprobar los que están habitados y los que no; motivo por el que los agentes han establecido un dispositivo de prevención de este tipo de delitos.

La inquilina de un piso de estudiantes situado en la calle Frailes de Granada denunció que, durante la madrugada, mientras dormía, un varón se había introducido en su domicilio trepando por la fachada y a través de la puerta del balcón. Al verse sorprendido por la joven, el individuo huyó sin llegar a sustraer ninguna de las pertenencias de los inquilinos.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Policía Nacional, llevaron a la identificación del ladrón y a su posterior detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Dispositivo policial relacionado con la detección de hilos de pegamento colocados para robar en domicilios

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los delincuentes aprovechan la apertura de puertas y ventanas de los inmuebles, para acceder, a través de las mismas, escalando por las fachadas, al interior de los mismos y, de esta forma, apoderarse del dinero, joyas y efectos de valor tipo ordenadores portátiles, tablets o teléfonos móviles principalmente.

Otra manera de proceder de determinados grupos de delincuentes, que constituyen verdaderas bandas especializadas y que se suele dar en periodos vacacionales, cuando saben que un importante número de las viviendas están temporalmente deshabitadas, consiste en forzar los bombines de las cerraduras o los marcos de las puertas. Previamente colocan determinadas marcas, para asegurarse de que no haya nadie en el interior, con las que comprueban qué puertas se han abierto y cuales no.

En los últimos días, agentes de la Policía Nacional han detectado la colocación de este tipo de marcas en determinados domicilios del centro de Granada, las cuales posteriormente se suelen extender a los barrios próximos. Concretamente se trata de hilos de pegamento situados entre el marco y la puerta, que informan al delincuente de las que se han abierto o no. Transcurrido un tiempo y una vez revisados los señuelos, se consuman los robos, en ocasiones con cuantiosos daños.

Suelen tratarse de grupos itinerantes que, una vez perpetrados un importante número de robos en una ciudad, se marchan a otra.

Por todo ello, es de gran importancia que la población siga las siguientes recomendaciones:

Tomar medidas de precaución al dejar las casas, sin olvidar cerrar la puerta de la vivienda con llave, no solo con el “esbalón; pedir a alguna persona que recoja el correo del buzón; no dejar señales de que la casa va a estar deshabitada durante unos días y no hacer publicaciones en redes de los planes o periodo de ausencia. Esto se puede hacer a la vuelta; y no abrir las puertas de los edificios a desconocidos.