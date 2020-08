Preocupación en Víznar por la “situación” de los inmigrantes en cuarentena llegados a Granada

Indignación es el sentimiento que hay en la población de Víznar después de que la Junta de Andalucía habilitara el pasado miércoles el Albergue Inturjoven de la localidad para acoger a inmigrantes llegados a las costas andaluzas y que tienen que pasar cuarentena ante la sospecha de tener coronavirus.

"Al Ayuntamiento de Víznar no se ha comunicado nada de forma oficial", explicó el alcalde de la localidad, Joaquín Caballero (IU), que hace un llamamiento a la calma de los vecinos aunque teme reacciones violentas como las que se han producido en otros centros del país ante traslados de inmigrantes sospechosos de estar contagiados por Covid-19.

"El pueblo está indignado porque no tiene información, pero porque no la teníamos y no podíamos darla. Ayer –por el miércoles– mismo, durante la hora antes de llegar, aún tenía información contradictoria. Cruz Roja tenía una, Guardia Civil otra, Salud otra... Era tan diversa que no podíamos informar. El pueblo está indignado por eso y por traer este dispositivo, no por el colectivo que viene, si no por la situación en la que viene", aclaró Caballero a esta redacción.

El regidor de Víznar teme también una reacción conflictiva en el Ayuntamiento, y además desveló que ya el miércoles hubo un "conato" de enfrentamiento aunque no precisó de qué forma. "El albergue está preparado para positivos, para sospechosos y para negativos, pero que tienen que pasar cuarentena por haber tenido contacto. Aunque creemos que la situación está segura, estamos tratando de calmar porque puede pasar de todo", afirmó Caballero, que además se pregunta por qué la Junta envió a este contingente de personas a su municipio y no a otros "donde gobiernan" que también tienen recintos de este tipo.

El Albergue Intrujoven de Víznar acoge a un grupo de 35 personas llegadas en patera a Motril y que se encuentran en aisladas a la espera de los resultados de las pruebas de coronavirus que se les han practicado, aunque de forma oficial no ha trascendido si hay algún contagiado, y en el caso afirmativo, desde cuando empieza a contar la cuarentena, si desde el 31 de julio, fecha de llegada a la Península de este grupo, o desde que se detecte, si es que lo hay, un positivo.

Esta ha sido solución definitiva que la Junta de Andalucía ha tomado tras el episodio de falta de coordinación entre instituciones que se produjo hace unos días, cuando un inmigrante que había dado positivo se fugó en uno de los traslados a Granada y el resto de sus compañeros de viaje se marcharon horas más tarde.