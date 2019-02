Proponen un foro para mejorar la accesibilidad de los autobuses de Granada

El día a día de las personas con discapacidad se hace difícil cuando tienen que utilizar un recurso tan básico como el transporte público. La realidad es que a pesar de que la flota de autobuses de Granada es de piso bajo, cuenta con rampas y la mayoría de las paradas son a nivel, mejorando la entrada de sillas de ruedas o personas con cualquier discapacidad física o sensorial, no siempre funciona. De hecho, la mayoría de las veces no lo hace.

Este hecho ha incrementado las quejas en los últimos meses, por lo que desde La Ciudad Accesible se hace un llamamiento y se propone un foro donde debatir sobre este asunto y llegar a mejoras en el transporte público granadino.

Asociaciones como Aspace se han quejado y también muchos particulares cuando no funciona la rampa, las paradas no se respetan o tienen aceras cerca que impiden salir o entrar. Quejas que urgen a solucionar esta situación y abordar el malestar existente y los problemas de accesibilidad.

Desde La Ciudad Accesible se plantea así que el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, sea la autoridad que convoque lo que llamarían el Primer Encuentro por el Transporte Urbano Accesible de la Ciudad de Granada.

Consideran que es la persona indicada para ejercer también de moderador del encuentro para atender a la neutralidad del conflicto y que no sea ninguna de las partes implicadas la que lo haga, evitando así cualquier tipo de politización, ya que lo único que buscan es una solución a un problema que no se termina de solucionar en la ciudad y que lleva muchos años pendiente de medidas efectivas.

La Ciudad Accesible propone el 12 de marzo como fecha del encuentro en el propio Ayuntamiento con la convocatoria a asociaciones de personas con discapacidad, afectados a nivel personal y la empresa concesionaria del transporte urbano, Rober.

El Defensor del Ciudadano ya ha instado en varias ocasiones a resolver esta situación por los problemas con las rampas de los autobuses y los efectos que ocasiona en las personas con discapacidad ya que es de las principales quejas que recibe en su departamento.

Desde 2012 ha exigido que Rober tenga en pleno funcionamiento las rampas, logrando que se obligara a pagar un taxi en caso de que el autobús no pudiera transportar a la persona afectada. El Defensor del Ciudadano ha pedido en varias ocasiones sancionar a la empresa si no cumple con la normativa de no discriminación a las personas y de accesibilidad universal a los discapacitados.