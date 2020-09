SNCF también se olvida de Granada en su ‘AVE barato’, que sí llegará a Sevilla y Málaga

La SNCF (Société Nationale de Chemins de Fer en su acrónimo en francés) ha excluido a Granada de sus planes iniciales para la implantación de sus servicios trenes de Alta Velocidad de bajo coste, que sin embargo sí llegarán a las estaciones de Sevilla y Málaga. De esta forma, se confirma que las dos operadoras ferroviarias privadas que entrarán en el mercado español en los próximos meses no cuentan con la provincia como destino, aunque Ilsa, el consorcio compuesto por Trenitalia y Air Nostrum, ha especificado a este diario que contemplan entre sus servicios de futuro incluir a Granada, aunque en una fecha "a considerar en el medio o largo plazo".

Ilsa, que fue agraciada con el paquete B de la liberalización ferroviaria española, afirma a través un portavoz que en estos momentos se encuentra centrada en "cumplir con el pliego" de los servicios que le fueron adjudicados, y que en estos (definidos por Adif en su día) no se estaba especificado Granada como corredor, entre otros motivos porque en el momento en el que se diseñaron los paquetes la provincia no había inaugurado la LAV con Antequera. Aun así, fuentes de la compañía dicen que "Granada puede ser destino a medio plazo o largo plazo". De momento, Ilsa (acrónimo de Intermodalidad del Levante SA) no ha hecho oficiales sus trayectos, aunque contempla 14 trenes diarios en los trayectos Madrid-Córdoba-Sevilla-Málaga.

Ilsa no comenzará sus servicios hasta el año 2022 y se encuentra definiendo el comité de dirección, que en los últimos días ha incorporado a varios ejecutivos procedentes de Vueling, Amadeus y el operador ferroviario alemán Deustche Bahn.

Menos trabajo le queda por delante a la operadora ferroviaria francesa SNCF, que el pasado martes anunció que empezará a operar en España en marzo del año que viene en su trayecto entre Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona. SNCF, cuyo nombre en España es Rielsfera, anunció también que incluirá posteriormente como destinos las ciudades de Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga, dejando fuera, al menos en esta primera fase, a Granada. El objetivo para todas ellas es alcanzar la 30 frecuencias diarias y una capacidad de 30.000 asientos.

De esta forma, la provincia se queda sin poder acceder a los servicios de bajo coste de la operadora, que comercialmente recibirá el nombre de Ouigo, el mismo con el que revolucionó la Alta Velocidad en el país vecino alcanzando, según datos de la compañía, los 60 millones de usuarios en siete años de servicio. Rielsfera-SNCF ha entrado con fuerza en el mercado español con una promoción de billetes a 1 euro entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona para los 10.000 primeros viajeros que se registren en su web a partir de las seis de la tarde de hoy.

Así que, no antes de 2022, la liberalización ferroviaria no llegará a Granada. No se verán por la vía de AVE con Antequera ni a los trenes Frecciarossa, que Trenitalia ya ha encargado al consorcio Hitachi-Bombardier para la fabricación 23 unidades, ni los TGV Euroduplex de dos pisos con capacidad para 507 plazas de la marca francesa, que ya tiene a dos unidades en las vías españolas y que ayer se presentaron en Madrid.

Pero es que tampoco está previsto por parte de Renfe que Granada sea uno de los destinos iniciales hacia los que circule su AVE barato, llamado AVLO por la compañía que hasta ahora ostentaba el monopolio del tránsito de pasajeros en tren en España. Estos trenes de bajo coste, que no son más que los actuales AVE Serie 112 modificados con más asientos y sin cafetería, iban a empezar a operar en abril pero la pandemia detuvo su implantación para la línea Madrid-Barcelona.

Granada queda de esta forma dependiendo en los próximos años de Renfe, que además no tendrá la presión de la competencia por los servicios con la Estación de Andaluces. Ahora mismo siguen vigentes por parte de Renfe los mismos AVE que durante el estado de alarma. El directo a Barcelona sigue sin ponerse a la venta.