Torres Hurtado vuelve al PP con un mensaje para sus enemigos políticos: "Quien a hierro mata, a hierro muere. Y aquí alguien ha muerto a hierro"

"Pepe, bienvenido de nuevo a tu casa". Con esta frase el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha materializado la reconciliación del partido con Torres Hurtado, exalcalde de Granada, después de que hace siete años estallara la operación Nazarí que los desalojó de la Plaza del Carmen en el mayor escándalo político de Granada con la investigación de un supuesto caso de corrupción urbanística, del que el exregidor ha salido absuelto. Y este viernes, 7 años después de aquello, Torres Hurtado, que fue alejado del partido por el entonces presidente Sebastián Pérez, ha vuelto al mismo rodeado de su equipo y bajo un aplauso de varios minutos en el acto de entrega de la Granada de plata del PP, que ha reconocido su trabajo y su trayectoria.

Como era de esperar, Torres Hurtado ha dicho y lanzado mensajes que generaban expectación después de tantos años. Y no ha defraudado con un contundente: "Quien a hierro mata, a hierro muere. Y aquí alguien ha muerto a hierro", en alusión directa al expresidente popular Sebastián Pérez.

"Cómo decíamos ayer...", empezó Torres Hurtado recordando a Unamuno, "desgraciadamente han pasado 7 años, 8 meses y 2 días de que una operación poco ortodoxa provocó la caída de un ayuntamiento que era ejemplo. En 2016 nos hicieron caer de forma lamentable", ha dicho el antiguo regidor granadino.

Torres Hurtado ha recordado, "pasando revista" a su vida, que "pocos grupos municipales han estado más cohesionados, han sido más valientes y fieles. No parábamos", y recuerda las tardes con el concejal Juan Antonio Mérida siendo "inspectores de la ciudad para ver si había una loseta rota o una bombilla fundida". Para él, ese trabajo era el éxito de las citas electorales. "Y hay gente que me sigue diciendo alcalde", asegura Torres Hurtado.

Lamentando que "las cosas no son como se desean", ha dado un "consejo de abuelo" a los nuevos políticos: "Nunca os metáis en operaciones de derribo por intereses personales y por no ser capaces y ser unos inútiles, por no ser capaces de que los electores te voten a ti como candidato a la alcaldía y pretendas ganar con malas formas".

En la sala, Torres Hurtado ha recibido el apoyo de los actuales responsables del partido y también ha estado respaldado por un grupo de exconcejales de sus mandatos: Telesfora Ruiz, Juan Antonio Mérida, José María García Nieto, Juan Antonio Fuentes, José Antonio Balderas, Vicente Aguilera o Juan García Montero, que también ha vuelto al partido tras su salida y fundación de otro partido que llegó a concurrir a las municipales de 2019.

Además, Rocío Díaz, actual consejera de Fomento que también fue concejal con Torres Hurtado; o Jorge Saavedra, secretario general del partido y concejal actual en el Ayuntamiento pero que también estuvo en la Plaza del Carmen durante un mandato de Pepe Torres. Por allí también estaban Antonio Granados, delegado de la Junta en Granada, que también fue concejal del Ayuntamiento de Granada en el mandato de Torres de 2011. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que también fue concejal con él, no ha asistido por motivos de agenda, aunque sí había un buen número de concejales actuales del equipo de Gobierno. Además, como se celebraba también junta directiva provincial, estaban cargos orgánicos, diputados, senadores y alcaldes populares, como Inmaculada Hernández, Carlos Rojas o Vicente Azpitarte.

El acto ha estado presidido por el presidente del partido en Granada, Francis Rodríguez, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, quien ha agradecido el esfuerzo tantos años de Torres Hurtado.

Reconocimiento a un trabajo de 40 años

Rodríguez ha destacado el trabajo de Torres Hurtado desde que hace más de 40 años fundaran Alianza Popular y el PP de Granada junto a otros históricos como Martínez Soriano o Gabriel Díaz Berbel. "Pepe Torres ya brillaba", ha destacado Rodríguez, que ha ensalzado su trayectoria política en el Senado, el parlamento, el Congreso y el Ayuntamiento de Granada, "mostrando que había una forma de gobernar diferente a la del PSOE". Rodríguez no ha hecho alusión ni a la operación Nazarí ni a enfrentamientos en el partido o a otros presidentes anteriores, solo ha hablado de Torres Hurtado como alcalde que "ha hecho historia al ser el único que ha ganado cuatro elecciones consecutivas".

"Hoy tu partido va a reconocer tu trabajo, dedicación y vocación de servicio público", ha asegurado, levantando el aplauso de la sala en la materialización de lo que ya dijo Rodríguez que era su intención cuando llegó a la presidencia del PP tras la etapa de Sebastián Pérez: que venía a coser el partido. Y con este acto lo ha hecho.

Ya terminado el homenaje, Torres Hurtado ha dicho que recibe el reconocimiento con agradecimiento aunque reconoce que "cuando te pasa algo como lo que a mí me ocurrió, reponer eso, aunque se haga mucho, es imposible. Un atropello como el que yo sufrí, no yo sino todo el Ayuntamiento, tachándonos incluso de que teníamos una banda organizada para delinquir, eso se queda ahí y es difícil reponer pero es de agradecer que por lo menos te lo reconozcan".

El exalcalde insiste en que "es una barbaridad cualquiera que quiere llegar a ser algo haciendo esas cosas llegará siempre a su tumba política, como algunos han llegado", en otra alusión directa a Sebastián Pérez. Torres Hurtado dice no haber echado de menos a nadie porque quienes no han podido asistir se han excusado o lo han llamado, algo que entiende. Sobre recuperar el carné del partido dice que no sabe, que es algo que ya no le importa, y asegura que no tiene intención de volver a la vida política sino que está volcado en su familia, sus hijos y sus nietos.