'Tractorada de Dolores': el campo de Granada pide que sus reivindicaciones sean escuchadas paralizando la ciudad

El campo de Granada se ha echado a la calle este Viernes de Dolores para pedir una solución pronta y esperada para los problemas que pide el sector. Un centenar de tractores y otro de manifestantes han colapsado el centro de la capital durante cuatro horas para que sus peticiones fueran escuchadas y para mostrar a la ciudadanía que "si el campo se muere, la ciudad también".

Una reivindicación que, marcada por este cercano día al comienzo de la Semana Santa, ha sido bautizada por algunos agricultores como la Tractorada de Dolores, y como tal han querido mostrar su dolor por la situación que vive el campo. Con precios bajos, competencia desleal, leyes restrictivas, subida de costes de producción y una sequía que les asfixia.

"Tenemos el dolor de no tener a los políticos de nuestro lado, el dolor de tener las exportaciones de otros países que no cumplen con las normas que a nosotros si nos exigen, el dolor de no poder cumplir con nuestra labor, el dolor de no ser capaces de producir el fruto necesario para abastecer a todos, y el dolor de tener que salir a la calle para pedir que por favor no se nos asfixie", gritaba megáfono en mano un agricultor durante la marcha.

Una marcha que se iniciaba a las 09:55 horas desde la Avenida Joaquina Eguaras, casi con una hora de retraso respecto a la previsión inicial, debido a los problemas que han tenido la mayoría de los tractores para llegar hasta la zona. En total han participado 91 tractores y un centenar de agricultores a pie, según las cifras de la Subdelegación del Gobierno.

Antes de iniciarse, los representantes de las organizaciones convocantes -Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias-, atendían a los medios de comunicación para recordar unas demandas que ya se extienden desde hace más de dos meses por toda España.

Aplausos y proclamas a favor de la agricultura

Con la marcha iniciada, los granadinos aplaudían a los agricultores y grababan la escena con sus móviles. Alguno incluso se sumaba a la marcha a grito de "precios dignos para los agricultores". Los cláxones han hecho retumbar todas las calles, y los granadinos no se han sentido indiferentes ante la marcha.

Desde el tractor número 46, Rafa Pérez, agricultor de la Vega y presidente de la cooperativa GranaGenil, aseguraba a este periódico que lo más prioritario que arreglar es la sequía, aunque no dependa directamente de ellos, y sobre todo que la cadena alimentaria no pague tan poco por el fruto cultivado gracias a su esfuerzo.

"Hay que pagar las letras del tractor, los precios son ruinosos y se exportan alimentos más baratos de terceros países. Pedimos que a estos se les exija las mismas condiciones que a nosotros, y que la competencia sea real y con las mismas condiciones

Preguntado sobre el futuro del campo, considera que si no hay un cambio radical, el sector va a desaparecer en un plazo medio de tiempo. "Tengo amigos que lo han dejado porque los costes son muy altos y prefieren cobrar el paro y vender la maquinaria para subsistir. Nuestros hijos no quieren saber nada de esto. Y si no hay relevo el campo se muere".

Y para explicar el problema que sufren con las exportaciones procedentes de terceros países, a precios más bajos y con tratamientos fitosanitarios que a ellos no les permiten utilizar, ponía un ejemplo muy visual para que todos los lectores de este periódico lo entendieran. "Es como si a mí en mi casa me obligan a quitarme los zapatos llenos de barro al sentarme en el sofá, y llega un familiar y sí se le deja manchar y sentarse a mi lado. Eso no puede ser, y ante eso sólo nos queda protestar como venimos haciendo desde hace dos meses, y como estamos haciendo".

Tomates y abono por el suelo en Gran Vía

A la llegada de la movilización en la Gran Vía de Colón, las organizaciones han ejecutado un lanzamiento de tomates cherry frente a la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada, en el edificio de La Normal. Han vaciado media docena de cajones a los pies de los efectivos de seguridad y de los fotógrafos, con gritos de los manifestantes denunciando la pasividad de la administración autonómica.

Unos metros más adelante, en las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada, no se han tirado sólo tomates. También han caído al suelo calabacines, que según han asegurado procedían de Marruecos, y varios kilos de abono para el campo. "Mierda para el Gobierno", en sentido literal y figurado, era una de las pancartas clavadas después en el montón de estiércol.

En el interior, en un corrillo improvisado, los representantes de las cooperativas agrarias entregaban al subdelegado, José Antonio Montilla, un documento con sus reivindicaciones y le explicaban sus peticiones, con la esperanza de que el Gobierno central escuche sus demandas.

Frutas y verduras para los granadinos

A la llegada a Reyes Católicos, unas furgonetas que acompañaban la marcha abrían sus puertas y comenzaban el reparto de naranjas, limones y peras entre los curiosos y quienes grababan la escena. Incluso una pareja de extranjeros alemanes se llevaba una bolsa, mientras preguntaban a la prensa el por qué de este regalo. Mientras los tractores continuaban su marcha ya con algo más de velocidad, puesto que el tiempo apremiaba.

En Puerta Real, cientos de granadinos también vitoreaban las mismas consignas que rezaba la pancarta de la cabecera: "los imprescindibles: agricultores y ganaderos". Un grupo de estudiantes pedían a los conductores que hicieran sonar sus bocinas, y con pitidos respondían estos.

A la llegada al Palacio de Congresos, la marcha se daba por finalizada. Los agricultores repartían las últimas bolsas de frutas y hortalizas entre los granadinos que se agolpaban en la explanada anexa al centro expositivo, y se felicitaban por el éxito de su reivindicación. Una movilización que ha paralizado la ciudad para mostrar el dolor que siente el campo en este momento, pero que no ha causado dolores importantes en la movilidad como otras concentraciones. Todo ha transcurrido sin incidentes y con un mensaje claro: "si el campo se muere, granada se muere".