Unidas Podemos-IU Granada pide la creación de un Plan de Vivienda

El grupo municipal de Unidas Podemos, Izquierda Unida e Independientes de Granada ha presentado hoy la moción que elevará en el Pleno municipal del próximo viernes. La formación, que “continúa trabajando para la ciudadanía mientras las derechas siguen en su cambalache de sillones”, ha preparado una iniciativa que busca la creación de un Plan municipal de vivienda. El concejal Paco Puentedura ha subrayado que se trata de una necesidad básica de una ciudad como Granada, por lo tanto, “el Ayuntamiento debe comprometerse con este proyecto ya que miles de granadinos y granadinas no tienen el derecho al acceso a una vivienda digna, que recordemos, es un derecho constitucional”.

El edil ha manifestado que el Consistorio debe “abandonar la idea de que los ayuntamientos no tienen competencias en ámbito de vivienda, concepción nacida en los gobiernos de derechas, y que es absolutamente errónea”. Puentedura ha advertido de que “Granada no puede quedar en manos de la especulación intensiva que generan miles de viviendas en manos de los fondos buitre o entidades financieras que están vacías, mientras miles de familias son expulsadas de sus barrios por no poder acceder a un alquiler asequible”.

Según informes de distintas asociaciones de consumidores, informa, “estamos ante un incremento masivo del alquiler en la ciudad, que ha llegado a subir casi un 40% en los últimos cinco años”, y esto, continúa, “provoca que las familias vulnerables de Granada o las personas jóvenes tengan que abandonar sus barrios por no poder pagar esos precios abusivos”. Puentedura recuerda que “no es algo que esté sucediendo solamente en el casco histórico o en el centro, también en barrios como el Zaidín, La Chana”. De esta manera, sostiene, “se avala el dañino proceso de turistificación y gentrificación, que no es más que la expulsión de los granadinos y granadinas”.

Por ello, Unidas Podemos pedirá al pleno que apoyen la creación del Plan municipal de vivienda de forma participada, y que previamente todos los agentes que participen en su creación tengan toda la información necesaria para su diseño, así como la puesta en marcha de un ‘Plan de Ayudas al acceso a una vivienda de alquiler a familias en situación o riesgo de exclusión social’ que cuente con una partida presupuestaria que contemple la cuantía mensual de las ayudas, una estabilidad y continuidad de las mismas dependiendo de la situación económica de las familias beneficiarias.

Por último, el concejal ha remarcado que este Plan debe estar vinculado al alquiler social y la rehabilitación de los centenares de viviendas vacías que hay en Granada, ya que la rehabilitación supone una oportunidad gigantesca de empleo directo, dinamización de la economía y de vida para los barrios, tan castigados por la crisis generada por la pandemia.

El Plan Municipal de Vivienda que plantea Podemos-IU debe basarse en cuatro puntos fundamentales: