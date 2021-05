Unidas Podemos denuncia que la prórroga de los presupuestos compromete las siguientes fases de Santa Adela

Unidas Podemos denuncia que la prórroga de los presupuestos municipales anunciada por el bipartito comprometerá las políticas de vivienda como la financiación de las siguientes fases de Santa Adela así como la llegada de fondos europeos Next Generation y las ayudas directas a familias, comercios, cultura, turismo y hostelería. El concejal Paco Puentedura señala que la decisión de prorrogar las cuentas “no es inocente y de hecho afecta a la capacidad que tiene el Ayuntamiento de garantizar servicios básicos de la ciudad”. “Hay que tener en cuenta que el contexto en el que prorroga este presupuesto es en pleno periodo de pandemia donde ha habido una reducción drástica de ingresos, con un aumento en otros gastos y donde las partidas no están ajustadas a la realidad que ha dejado el covid”, añade.

El hecho de que se prorroguen las cuentas impide que el Ayuntamiento pueda tener un instrumento financiero llamado generación de crédito, es decir, “si a la ciudad llegase la posibilidad de ingresos extraordinarios como los fondos europeos Next Generation, porque si no existe una partida presupuestaria que prevea esos gastos, no podrían ser ejecutados si no tienen carácter finalista”. El concejal pregunta, además, “qué va a ocurrir con la siguiente subfase de Santa Adela y los proyectos de rehabilitación de vivienda, que dependen del Plan andaluz y estatal de vivienda, si el Ayuntamiento no puede cubrir la parte de financiación que le corresponde porque no existe una partida que contemple un ingreso que pueda llegar desde estos planes”.

Puentedura reprocha al Bipartito que otros de los grandes damnificados con su decisión son los barrios, ya que, si la financiación de la ejecución de las distintas obras viene de proyectos europeos o de la venta de patrimonio municipal de suelo, no tiene partida para poder garantizar su financiación. “Son inversiones muy necesarias en los barrios y que generan empleo, se van a ver paralizadas o con muchas complicaciones”, destaca.

El concejal recuerda que las cuentas que se van a prorrogar están “completamente obsoletas y no ayudan a nadie”. “Se hicieron cuando el Covid ni existía, en febrero del año pasado, por lo que están renunciando a cualquier medida en materia de Derechos Sociales que se tenga que aplicar de manera urgente para salvar a esta ciudad de la ruina social y económica”.

Puentedura concreta que no se trata solo de las políticas sociales del Consistorio, también en la financiación de partidas dirigidas a transporte público y a aquellas medidas que necesariamente tienen que cubrir la situación de crisis grave que sufren hosteleros, comerciantes y trabajadores del sector de la cultura y el turismo.

“En la práctica esto se traduce en que este presupuesto prorrogado no garantiza financiación suficiente para el transporte público, ya que el propio área de Movilidad señala que para 2021 era necesario incrementar la subvención en 10 millones y en la actualidad, solo están previstos 17 de los 27 que se requieren”, dice el concejal que mantiene que “a mes de junio de este año el transporte público ya ha agotado su partida dado que con esos únicos 17 millones, el equipo de Gobierno plantea pagar facturas pendientes de otros años lo que deja el apartado sin un euro para un servicio esencial para la ciudadanía”. Puentedura añade que “tampoco asegura dinero para planes especiales de limpieza de espacios públicos para contener la pandemia y dar condiciones de seguridad como con la desinfección del mobiliario urbano o instalaciones deportivas”.

“Por otro lado, este presupuesto tampoco está adaptado a cumplir los objetivos del Plan de Ajuste porque hemos cerrado el peor año dato de remanente de tesorería de la última década, y debería existir una modificación para que el Ayuntamiento pueda reducir el periodo medio de pago y subsanar este remanente negativo”, finaliza el concejal.

“La decisión de prorrogar el presupuesto constata el fracaso de la gestión política del Bipartito y de su socio de ultraderecha, Vox”, reprocha el concejal que recuerda que “no se trata de que la oposición no haya hecho propuestas, este grupo ha puesto sobre la mesa más de 60 medidas que ahorrarían 8 millones de euros y al final, el equipo de Gobierno ha demostrado que es incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos y solo tienen la mente en las conspiraciones internas de sillón y el dos más dos”. Puentedura finaliza diciendo que “el alcalde y el concejal de Economía van a pasar a la historia de la ciudad por ser los que siguieron arruinando la economía municipal sin aplicar ninguna propuesta ni medida que apoye a los granadinos y granadinas”.