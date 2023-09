El Zaidín enciende sus luces, escucha el pregón y da comienzo a sus fiestas

Y vuelta a empezar, las fiestas patronales del barrio del Zaidín ya están aquí. Chatos, columpios, niños con abuelos, amigas 'antes muertas que sencillas' y sonrisas por doquier. Nada parece complicado cuando está envuelto en luces de colores, algodones de azúcar y algún que otro 'puestecillo' de comida.

En una tarde que se avecinaba menos calurosa, a los granadinos les sobraba todo durante el primer día oficial de las fiestas del barrio. Muchas chaquetas 'por si acaso' en los carros de los más pequeños, pero ninguna ejerciendo su función. La música tampoco paró de sonar desde el inicio hasta las tantas, algo que entienden algunos vecinos pero otros prefieren unas "fiestas más silenciosas".

Pero el punto fuerte de la música se vuelve a llevar el mítico el Zaidín Rock. El recinto entre Los Cármenes y el Palacio de Deportes acogió una nueva edición del festival, que por primera vez cuenta con un punto violeta con lo que se garantiza que es un evento libre de violencia machista, según han explicado los organizadores. Como en ediciones anteriores, en el cartel de este año destaca la proyección de las bandas granadinas emergentes, en el que de los 14 grupos participantes, la mitad son de Granada y su provincia.

Este año, el festival arrancó con las actuaciones de los grupos Reincidentes, La Regaderas, La Selva sur y Superviviencia a partir de las 22:00 horas aunque el plato fuerte se reserva para este viernes y el fin de semana con conciertos como la mítica banda M-Clan. El ambiente se presentó reservado para lo que acostumbra el festival, pero se espera que no quepa un alfiler durante el fin de semana.

Durante es jueves se celebró la inauguración oficial con el encendido de recinto ferial y la lectura del pregón, que corrió a cargo de la poeta ruteña Ángeles Mora Fragoso en el auditorio José Fernández Castro, seguido de la entrega de los Gorriones de plata.

"Buenas tardes, amigas y amigos del Zaidín. Antes de nada, agradezco la presencia de la Alcaldesa de Granada Marifrán Carazo, un honor que nos acompañe. Muchas gracias a la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles y a su Presidente, Antonio Ruiz, por haberme invitado a dar comienzo con este Pregón a las tan esperadas Fiestas que cada año a primeros de septiembre celebra este barrio de Granada, tan especialmente amable y entusiasta. Un barrio que me ha acogido siempre con cariño y que es también mi barrio", así comenzaba la poeta su escrito un tanto emocionada.

Además, no dudó en dedicarle unas palabras "al gran personaje que fue Isidro Olgoso, que vivió y trabajó en el barrio del Zaidín, que da nombre hoy a este Centro Cívico y que escribió un libro fantástico sobre la historia del barrio llamado Entre dos ríos. Historias del Zaidín".

La ruteña dejó claro que no es granadina de nacimiento, "aunque hace mucho tiempo que he adoptado a esta ciudad o ella me adoptó a mí para vivir y desarrollar aquí mi vocación de escritora, sobre todo poeta, a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo. También dedico mi tiempo a disfrutar de todo lo que me ofrece Granada: sus monumentos, su cultura, sus calles, sus bares y lugares de encuentro y amistad. Y por supuesto a disfrutar este barrio tan populoso y tan popular donde vivo".

Ángeles Mora Fragoso quiso terminar su emocionado pregón haciendo hincapié que Granada fue la ciudad en la que comenzó a publicar sus libros. "Fue, desde luego, en Granada y en el entorno de este popular barrio donde comencé a publicar libros y mi poesía se convirtió en vida, porque el arte tiene posibilidades que no le están permitidas a la vida. Aquí llegaron los amigos, la facultad, los libros, los maestros, las noches y los días de amor y de lucha", clausuró la poeta.

El acto continuó con la entrega de los premios Gorriones de Plata 2023. Margarita Castellón, José Yáñez Beltrán, Confecciones Lechuga, Festival Blues Cazorla y Juan Pinilla fueron los afortunados. Y entre aplausos, sonrisas y agradecimientos salieron para recoger el premio para también dar las gracias.

Por último, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, dedicó unas palabras al Zaidín, a sus fiestas, a los premiados y a las personas que conforman este barrio para que todo el mundo pueda disfrutar estos días.