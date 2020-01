El Zaidín, laboratorio de pruebas en Granada de los futuros CEIPSO que planea Educación

Gallego Burín y García Lorca, donde se prevé que se implanten los primeros en formato de proyecto piloto

El pasado viernes el delegado de Educación manifestó que dos CEIPSO se podrían implantar de modo piloto en los colegios granadinos García Lorca y Gallego Burín, pero no descartó que el programa se desarrolle en otros centros. Los requisitos son no demandar inversión para hacer el ajuste y tener un instituto cerca, ya que los docentes deberán ser compartidos por el nuevo CEIPSO y el IES mientras el primero absorbe al alumnado del segundo. "Queremos hacerlo desde el conocimiento y el consenso". Sobre el presupuesto para este proyecto, indicó que "no estamos en esa fase todavía". En zonas rurales "hemos visto algunos" que reúnen los requisitos fijados.