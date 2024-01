De la almendra central a toda Granada: ¿por qué ha cambiado el diseño de la Zona de Bajas Emisiones?

El equipo de Gobierno del PP ha presentado este miércoles su proyecto de Zona de Bajas Emisiones. Y como se había anunciado, se ha replanteado. Y tanto que ha pasado de estar limitado a lo que se conocía como almendra central (una superficie de 357 hectáreas que recogía todo el centro de la ciudad) a todo el término municipal de Granada.

El cambio tiene su justificación, avalada por los datos ofrecidos por el área de Movilidad y la recomendación técnica. La almendra central era un espacio pequeño y requería gran complejidad de aplicación además de no resolver el problema de calidad del aire ya que el tráfico alrededor quedaba igual que ahora y las ya restricciones de acceso al centro de la ciudad no iban a cambiar mucho. De hecho, según las mediciones, el 70% del tráfico de la ciudad llega de fuera y ahí es donde había que actuar. Los granadinos no suelen coger el coche para desplazarse sino utilizar el transporte público para ir al Centro o el Metro.

Ese es el principal motivo que el equipo de Gobierno argumenta para este cambio, que tiene un objetivo: tocar al tráfico más contaminante que es el que realmente condiciona la calidad del aire en la ciudad. De ahí la decisión de prohibir la circulación a los vehículos de fuera y dentro de esos, a los que no tengan etiqueta.

Según ha detallado a este periódico la concejal de Movilidad, Ana Agudo, se ha visto en los estudios que la proporción de coches en Granada es muy alta y que hay muchos hogares con dos vehículos y que uno de ellos es antiguo, por lo que había que actuar. Así, se ha optado por esta forma más sencilla pero con más impacto ya que se actúa sobre el 9,4% del tráfico más contaminante que entra en Granada, que es el que dejará de entrar: unos 6.700 vehículos diarios sin etiqueta de los más de 100.000 que entran en la capital.

Datos de los estudios

Los datos de Movilidad registran que vehículos procedentes de la zona urbana que realizaron desplazamientos durante un día laborable ascendían a 17.474, que corresponde al 27,55% de los coches totales en ese día concreto, en una ciudad en la que, tal y como ha destacado la primera edil, “disponemos de una tasa de motorización de 601 vehículos por cada 1000 habitantes, muy por encima de la media europea y nacional, 530 vehículos y 592,4 por 1.000 habitantes, respectivamente”.

Así, según el estudio realizado entre el 8 de enero al 14 de ese mismo mes, de los 958.404 coches detectados en desplazamientos por la ciudad -teniendo en cuenta que un mismo coche puede pasar varias veces-, 129.916, un 13,56 por ciento, carecen de distintivo, mientras que los vehículos con etiqueta B representan un 33,26 por ciento, con 318.780 vehículos detectados. La mayor parte de las matrículas detectadas corresponden a etiqueta C, un 43,74 por ciento que corresponde a 419.233 coches detectados y la contribución al total de vehículos ECO y 0 es de un 7,92 y un 1,52 por ciento respectivamente.

Con todo, en este tiempo y con el cambio de ordenanzas se irá viendo la casuística detallada pero las grandes decisiones están: no pasarán los que no tengan etiqueta de fuera de Granada tampoco para dejarlo en zona azul o parking públicos o privados de la ciudad. Los únicos que se permitirán son los de borde: Méndez Núñez, con 805 plazas; Torres Neptuno, con 1.312; Arabial, con 466, mientras que Nuevo Los Cármenes tiene 853. Las plazas de aparcamiento de gestión privada corresponden a Hotel Luna de Granada, con 370 (y que habrá que ver cómo se gestiona el acceso ya que está dentro de la nueva ZBE) y los centros comerciales de Neptuno (878); Hipercor (1027) y Serrallo Plaza (817).