El alcalde de Granada no logra consenso para la presidencia de la comisión de contratos

Como se esperaba, esta mañana no ha habido consenso entre los grupos municipales del Ayuntamiento sobre la presidencia de la polémica comisión de contratos, que se aprobó en diciembre a propuesta de Vox para fiscalizar los grandes contratos de transporte y basura que hay que conceder próximamente, y que desencadenó el pasado viernes la dimisión de Sebastián Pérez al frente del PP de Granada dejando también contra las cuerdas al bipartito.

El mismo viernes, el pleno aprobó que fuera el alcalde quien tuviera la presidencia mientras se debatía qué hacer pero fuera del salón de plenos ya Vox confirmaba que Luis Salvador se la había ofrecido a ellos, que iba a delegar en Onofre Miralles, algo que después el alcalde no quiso decir de su boca ("no voy a decir ni que mienta ni que no, sus razones tendrá para decirlo", decía) emplazando a una próxima junta de portavoces para conseguir el consenso y terminar de decidirlo. Pero Vox se sabía ya al frente de la comisión, algo que afirmó también Pérez en su despedida, criticando que se diera a la "extrema derecha" dicha potestad y aludiendo a relaciones bajo la mesa entre Cs y Vox.

Y hoy ha sido la junta de portavoces y no ha habido consenso, por lo que el alcalde decidirá en quién delega la presidencia de la comisión, o si la mantiene él, una decisión personal de Salvador "tras escuchar" las propuestas de los grupos. Según ha dicho Salvador tras la reunión, que ha durado algo más de una hora con un final tenso, "es responsabilidad del alcalde delegar si se delega", sin llegar a confirmar aún su decisión. "Puede que sí o que no. He recogido la información de todo el mundo y esta tarde notificaré a los portavoces cómo lo vamos a acometer", asegura.

Esta situación ha hecho que los grupos de la oposición, PSOE y Podemos-IU, hayan advertido de que la reunión no ha servido para nada ya que el alcalde tiene su decisión ya tomada en favor de Vox para garantizar su apoyo en otros asuntos como socio de investidura.

Desde el PSOE se han ofrecido para presidirla como grupo mayoritario y por mandato del Pleno ya que cuando se aprobó la comisión, Pérez condicionó el voto favorable del PP a que la presidencia se diera al PSOE. Un giro que Salvador enmendó proponiendo después a Vox la presidencia como grupo proponente, algo que precipitó la salida de Pérez, del que todavía no se conoce si va a dejar como anunció sus competencias en Contratación.

Según el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, la reunión ha sido un "paripé" que "no ha servido para nada" ya que Salvador sigue estando "sometido y condicionado" por Vox, que empieza a tener cada vez "más capacidad y poder en la ciudad". "No existía ninguna alternativa a poner encima de la mesa nada más que lo que dijera el alcalde, que imaginamos que propondrá que sea el portavoz de Vox quien presida la comisión". Para Cuenca, "Vox ha votado a quien está de alcalde y lo entendemos como parte de ese acuerdo de investidura" pero han planteado "que hay más alternativas" como que la presidan ellos como grupo mayoritario.

"Salvador está más pendiente de aferrarse al sillón que de garantizar la transparencia que es de lo que se trata en esta comisión", ha dicho el portavoz del PSOE, que considera que "que la presida un grupo con tres concejales, va justo". También critica que mientras se "pierde tiempo" en esto, la "debilidad" del bipartito "perjudica a la ciudad".

En la reunión, no se han aceptado otras propuestas, salvo la de Salvador que veía bien dársela a Vox como proponentes y que lo sometía a consenso. Dentro, desde Cs, según el PSOE, no se ha dicho nada y "la parte del PP que ha estado" -en alusión a la división del grupo municipal tras la crisis abierta por Sebastián Pérez- lo "único que dice es que se ponga en marcha", es decir, lo que diga el alcalde tras salir de escena Pérez, que era la voz díscola. "Por eso insistía en la importancia de votar en el pleno. Ahora es PP, Cs y Vox los que se ponen de acuerdo para que la presida Vox, es un paripé que deja al alcalde rehén de Vox y la ultraderecha". "Su sillón depende de Vox, le da lo que quiera, a ver qué pide mañana", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha explicado que en la reunión ha propuesto que fuera su grupo quien presidiera la comisión "porque somos el único partido sin mochila". "El PP y el PSOE tienen una larga tradición de mandatos en el Ayuntamiento que han provocado unos servicios públicos carísimos que han llevado a la ciudad a la ruina, por lo que no pueden estar al frente. Tampoco quiero a Vox por razones evidentes. Se ha convertido en el manejero del gobierno, quien mueve los hilos del alcalde es Onofre Miralles. Y ahora dice el alcalde que se lo va a pensar en diferido porque está claro que va a votar a Vox".

Cambril asegura que Vox "ha perdido la virginidad con la que llegaron en tiempo récord. Han conseguido poner al número seis de la lista en el Tribunal Económico Administrativo y ahora proponen una comisión de contratos y se la quedan".

Podemos-IU, si no eran ellos, también estaba dispuesto a aceptar la presidencia del PSOE, para lo que se tendría que haber llegado a un pleno extraordinario. Pero tampoco ha sido tratado.

"No tiene la decisión tomada, tiene la decisión hipotecada. Igual hay sorpresa pero no puede pensarlo porque si lo piensa igual pierde el presupuesto próximo. Tiene la decisión pensada que es la que ha tomado Vox. Las cosas son así de sencillas", ha explicado Cambril.

Desde Podemos-IU se han referido al comentario realizado por el portavoz del PP, César Díaz, en la reunión, de que los políticos no tienen que entrar en los pliegos y que la comisión está para aportar ideas. "Cuando dice los políticos dice los de la oposición porque hay uno que sí entra en contacto con los técnicos. La próxima que habrá que negociar, Inagra, somos la sexta ciudad más cara de España. Eso sin comisión. Y encima como se ha sabido haciéndolo sólo los técnicos, a contrarreloj, solo se podría llegar al 31 de abril del año siguiente para empezar el nuevo contrato. No va a haber hasta final de año y eso hará que perdamos 4, 5 o 6 millones que podremos recortarle a la nueva empresa, que no será Inagra que está vendiendo el servicio", ha explicado Cambril.

Vox no ha querido hacer declaraciones tras la reunión de la junta de portavoces, a la que ha asistido la concejal Beatriz Sánchez ya que Onofre Miralles, el portavoz, está en Madrid con el partido.