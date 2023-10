El balcón "picante" que encumbró a Granada hace hoy 26 años

El mismo balcón del Ayuntamiento de Granada donde estos días luce una gran bandera europea por la doble cumbre internacional que acoge esta capital andaluza fue justamente hace 26 años, un 6 de octubre de 1997, protagonista de una visita que en aquel momento también puso -en parte- patas arriba a la ciudad.

Las integrantes de la "picante" banda británica Spice Girls, por entonces un fenómeno de masas planetario, visitaron la capital granadina y saludaron desde ese balcón municipal a los fans que se agolparon en la céntrica Plaza del Carmen.

Ahora, cuando los ojos de medio mundo miran a la ciudad de la Alhambra con motivo de la cumbre europea por la que han pasado medio centenar de mandatarios internacionales, las componentes de este conocido grupo musical parecen no haber olvidado aquella cita tan especial.

Más de cinco lustros después y a través de su cuenta oficial verificada en la red social Instagram, las Spice Girls han compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores una instantánea que recuerda aquel paso por Granada.

"At the 'Spiceworld' album launch in Granada on this day in 1997" (En la presentación del álbum 'Spicewolrd' un día como hoy en 1997), indica una publicación de este mismo viernes en la que se ve a las cinco componentes de la banda británica saludar desde el ya icónico balcón a un público entregado.

En esta fotografía, acompañada del tema musical "Spice Up Your Life", geolocalizada en Granada y en la que añaden dos emoticonos con el símbolo de la victoria y una bandera española, aparecen etiquetadas Victoria Beckham, Mel B, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Hallwell.

Como ocurre estos días aunque otro nivel, aquella visita de las Spice Girls fue -nunca mejor dicho- muy sonada y supuso una gran proyección internacional para un destino como el granadino, tal y como ha reconocido a lo largo de los últimos años el propio ayuntamiento de la ciudad.

De hecho, las artistas británicas habían llegado a Granada pocos meses después de otra visita de relevancia mundial, la del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, quien en julio de 1997 eligió la ciudad para pasar unas horas junto a los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.

Las Spice Girl aseguraron que habían optado por visitar Granada para -entre otras razones- contemplar su puesta de sol, elogiada por el propio Clinton como la más bella que había contemplado jamás, algo que han repetido año tras año los millones de turistas que siguen apostando por este rincón mágico de Andalucía.

La doble cumbre europea que acoge estos días la ciudad que atesora la Alhambra, uno de los monumentos más importantes y que -no en vano- se ha mantenido a lo largo de los años como el más visitado de España, suma así su impacto al que han favorecido a lo largo de los últimas décadas personalidades de lo largo y ancho del planeta.