El billete simple de los trenes Avant entre Granada y Sevilla ya tiene precio: 47,2 euros. Y no hay sorpresas. El coste es similar al de este mismo servicio entre Málaga y Sevilla, que es sólo unos céntimos más barato: 46,7 euros. Así se desprende de la página web de Renfe, en la que un error en las pruebas informáticas de carga de billetes en el sistema de venta destapó esta mañana el valor de estos.

Además, se precargaron también los horarios de los cuatro servicios diarios entre las estaciones de Andaluces y Santa Justa, que serán los mismos que anticipó la semana pasada Granada Hoy: las 6:40, 13:20, 17:20 y 20:28 horas. En otra aplicación también salió publicada la programación de los trenes de vuelta desde Sevilla, que también son los mismos avanzados hace unos días: 7:45, 9:18, 12:15 y 19:20 horas, respectivamente.

El precio base es similar al de los servicios Avant entre Sevilla y Málaga que operan desde hace más de una década, eso sí 50 céntimos más caro. Los 47,2 euros que cuesta el billete podrá ser reducido mediante tarifas de fidelidad, tanto las tarjetas plus de Renfe como bonos de viaje, además de descuentos en los carnets jóvenes. Así, por ejemplo, en la conexión Málaga-Sevilla, el billete de ida y vuelta reduce su coste a 37,35 euros para adultos y 26 para niños, mientras que con carnet joven oficial se reduce a 35,05 euros.

Desde Renfe se apunta también a que esta línea, al tratarse de una Obligación de Servicio Público, tiene menos margen de maniobra para realizar promociones de lanzamiento al no tratarse de un servicio comercial como los AVE. Aún así, la compañía contempla diferentes tarifas que reducen de forma ostensible los precios, ya no sólo con los billetes de ida y vuelta. Son el abono Tarjeta Plus, la Tarjeta Plus 10, la Plus 10-45 y la Plus 10 Estudiantes.

Con la publicación de este precio del Avant Granada-Sevilla se puede desprender también el coste aproximado que tendrá el billete entre Granada y Córdoba. Tomando como referencia los servicios Málaga-Córdoba, por kilometraje los más parecidos con Granada, el valor se moverá en torno a los 29-30 euros (29,4 cuesta el Avant entre la capital costasoleña y la ciudad califal).

En comparación con los billetes de autobús, estos oscilan entre los 10 y los 30 euros en rutas sin paradas intermedias, con un ahorro del tiempo de 17 minutos en el peor de los casos, y de 35 minutos en el mejor de ellos. Estos tiempos, sin embargo, se verán reducidos en tren cuando se haga la variante de Almodóvar del Río, en Córdoba, que está previsto que ahorre unos 20 minutos de trayecto.

La fecha en la que estos billetes fueron precargados en la página web era para el 16 de febrero, que cae en domingo, aunque desde Renfe se informó que, de forma oficial, todavía no se puede confirmar que este día comiencen a operar estos trenes. Eso sí, desde ayer, los trabajadores encargados de disponer y efectuar toda la operativa de Renfe disponen de un cuadrante de trabajo oficial para empezar a funcionar ese mismo día.

Según fuentes próximas a la compañía, la data que se desprende tras la filtración de los precios de los billetes se debe a que la prueba efectuada al cargarlos usó la primera fecha libre sin trenes Granada-Sevilla en la misma web, ya que desde el 16 no se pueden comprar los pasajes entre ambos destinos en Media Distancia convencional. Aun así, se mantiene la segunda quincena de este mes para que ya circulen los Avant.